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18 случаев, когда люди блестяще реализовали свои безумные идеи

18 случаев, когда люди блестяще реализовали свои безумные идеи (19 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   дизайн   интересно   креатив   люди   подборка   
501
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Порой смотришь на некоторые творения людей и не можешь понять, то ли их автор гениален, то ли безумен. Перед вами подборка случаев, когда спорные и откровенно безумные идеи были очень качественно реализованы.

Грань между гениальностью и безумием крайне тонка. Когда идеи отличаются от чего-то общепринятого и привычного, не так уж и легко отличить, что перед нами: пример плохого вкуса или что-то слишком авангардное?

Когда любовь к бургерам сочетается с любовью к фарфору

×

Машина, которую можно пылесосить не только внутри, но и снаружи

«Пушистого скелета не существует, он не сможет навредить тебе». Тем временем пушистый скелет:

У парикмахера явно есть талант

Ананас из черепов

Шрек-машина

Бежишь — и волосы назад

Лапшичная ваза

Лего-туфли

В память о том, как больно наступать на эти детальки.

Блинная Барби

Идеальная пляжная обувь

Йода-мобиль

Диванный водопад

Американский бильярдный стол

Деревянное кресло

Ангельская гитара

Кровать с ногами? Или ноги с кроватью?

Люстра баскетболиста

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Метки: вещи   дизайн   интересно   креатив   люди   подборка   
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