18 случаев, когда люди блестяще реализовали свои безумные идеи

501
19
Порой смотришь на некоторые творения людей и не можешь понять, то ли их автор гениален, то ли безумен. Перед вами подборка случаев, когда спорные и откровенно безумные идеи были очень качественно реализованы.
Грань между гениальностью и безумием крайне тонка. Когда идеи отличаются от чего-то общепринятого и привычного, не так уж и легко отличить, что перед нами: пример плохого вкуса или что-то слишком авангардное?
Когда любовь к бургерам сочетается с любовью к фарфору
×
Машина, которую можно пылесосить не только внутри, но и снаружи
«Пушистого скелета не существует, он не сможет навредить тебе». Тем временем пушистый скелет:
У парикмахера явно есть талант
Ананас из черепов
Шрек-машина
Бежишь — и волосы назад
Лапшичная ваза
Лего-туфли
В память о том, как больно наступать на эти детальки.
Блинная Барби
Идеальная пляжная обувь
Йода-мобиль
Диванный водопад
Американский бильярдный стол
Деревянное кресло
Ангельская гитара
Кровать с ногами? Или ноги с кроватью?
Люстра баскетболиста
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 необычных находок, сделанных на пляжах
- 16 случаев, когда люди привнесли в интерьер что-то оригинальное
- Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей
- 18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам
- 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети
20
Понравилось20
Новости партнёров