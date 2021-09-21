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16 интересных решений, созданных для удобства людей

16 интересных решений, созданных для удобства людей (17 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   вещи   интересно   креатив   люди   подборка   удобство   
2683
17

Несмотря на то, что в мире уже существует множество упрощающих нашу жизнь приспособлений, всех нас ещё можно удивить.

Многие заведения и производители товаров заботятся о комфорте своих посетителей и покупателей. Именно это и заставляет людей пользоваться их услугами и товарами снова и снова.

В этом аэропорту есть санитайзер для телефона и паспорта

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В этом коктейльном меню можно посмотреть, в каких стаканах вам подадут напиток

В этом USB есть сразу два разъёма

Специальная бутылка с водой, из которой удобной напоить питомца

Над кабинками установлены индикаторы света, чтобы посетители могли понять, какой туалет свободен

В этом магазине можно одолжить портативные зарядки на время покупок

В этом японском ресторане столы выполнены в традиционном стиле

Но при этом за ними можно привычно сидеть, свесив ноги.

Официантка в ресторане заметила, что я левша

Она сервировала мой стол соответствующими приборами, чтобы мне было удобнее.

Малюсенький подлокотник на кресле в самолёте, который можно легко откинуть

В автомате в моём тренажёрном зале продаётся вода разной температуры

Когда я купила дом, риэлторская фирма предоставила мне все документы в цифровом виде на флешке в форме ключа

На моём телефоне в гостиничном номере в Исландии есть специальная кнопка, которая разбудит вас, если в небе будет северное сияние

В нашем магазине на холодильниках есть дисплей, отображающий всё содержимое

Так вы сможете выбрать продукты, не открывая холодильник.

В нашем супермаркете продаётся самолётная еда специально для тех, кто соскучился по полётам

В нашей больнице установлен автоматический аппарат, который выдаёт маски мед персоналу, пациентам и посетителям

В нашем местном ресторане на двери в туалете есть приспособление, чтобы открыть её, не пачкая руки

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Метки: в мире   вещи   интересно   креатив   люди   подборка   удобство   
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39k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
блин я первые 3 раза прочитал вагина вотер... и еще думаю, нафига питомцу пить воду из вагины
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16k
Пумба Полчаса назад
Комментарий к фото
Мир совсем е...анулся!!! "Соответствующие приборы"?! Х...еборы! Обычные ложки и вилки СИММЕТРИЧНЫЕ!!! Они ОДИНАКОВО удобны как левшам, так и правшам! Отдельный столовый прибор существует только для пи...арасов, да и то только на зонах... М-да... А мы когда-то смеялись над анекдотом про "чернила для пятого класса"...
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2k
Андрей Полчаса назад
А что не так с левшой?
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
Не понял , чем им обычная стеклянная дверь ( чтоб видеть продукты) не угодила ?
На фига дисплей ?
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15k
VedSpec 59 минут назад
Про собаку я как то СОВСЕМ не подумал...
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37k
Олег Час назад
т.е. холодильники со стеклянной дверью они еще не изобрели?
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9k
Lev Asriev Час назад
Много с чем из этого поста сталкиваюсь регулярно. И с флешкой двухразъемной, и с повербанками на время тренировки и т.д. А вот то, что левшам нужны особенные столовые приборы-слышу впервые...
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835
Mowgley Час назад
Очень удобная флешка на 64Gb с USB и microUSB, уже лет 5 пользуюсь.
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