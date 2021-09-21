16 интересных решений, созданных для удобства людей

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Несмотря на то, что в мире уже существует множество упрощающих нашу жизнь приспособлений, всех нас ещё можно удивить.
Многие заведения и производители товаров заботятся о комфорте своих посетителей и покупателей. Именно это и заставляет людей пользоваться их услугами и товарами снова и снова.
В этом аэропорту есть санитайзер для телефона и паспорта
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В этом коктейльном меню можно посмотреть, в каких стаканах вам подадут напиток
В этом USB есть сразу два разъёма
Специальная бутылка с водой, из которой удобной напоить питомца
Над кабинками установлены индикаторы света, чтобы посетители могли понять, какой туалет свободен
В этом магазине можно одолжить портативные зарядки на время покупок
В этом японском ресторане столы выполнены в традиционном стиле
Но при этом за ними можно привычно сидеть, свесив ноги.
Официантка в ресторане заметила, что я левша
Она сервировала мой стол соответствующими приборами, чтобы мне было удобнее.
Малюсенький подлокотник на кресле в самолёте, который можно легко откинуть
В автомате в моём тренажёрном зале продаётся вода разной температуры
Когда я купила дом, риэлторская фирма предоставила мне все документы в цифровом виде на флешке в форме ключа
На моём телефоне в гостиничном номере в Исландии есть специальная кнопка, которая разбудит вас, если в небе будет северное сияние
В нашем магазине на холодильниках есть дисплей, отображающий всё содержимое
Так вы сможете выбрать продукты, не открывая холодильник.
В нашем супермаркете продаётся самолётная еда специально для тех, кто соскучился по полётам
В нашей больнице установлен автоматический аппарат, который выдаёт маски мед персоналу, пациентам и посетителям
В нашем местном ресторане на двери в туалете есть приспособление, чтобы открыть её, не пачкая руки
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