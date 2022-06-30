Девушка создаёт предметы гардероба из неожиданных вещей

Дизайнер из Нью-Йорка Николь Маклафлин в свободное от основной работы время создаёт предметы гардероба из неожиданных вещей. Она находит дома, на улице и в секонд-хендах различные предметы быта и превращает их в одежду и обувь. Почти все вещи создаются в единственном экземпляре.
Если вы откроете шкаф американского дизайнера Николь Маклафлин, то неслабо удивитесь и, вероятно, даже почешете голову, так как девушка носит довольно специфическую одежду. Вам точно покажется странным, из чего она сделана. Жительница Нью-Йорка известна своим оригинальным использованием предметов быта не по назначению.
В её руках косметические принадлежности, спортивный инвентарь и даже еда превращаются в нечто, что можно надеть. Продукция, к сожалению или к счастью, не продаётся, зато носится самой Николь. На то, как она выглядит в таком гардеробе, мы и посмотрим.
Тапок свежего дыхания
Лего-шорты
Буханка свежеиспечённой шапки
Цитрусовая обувь
Жилетка из вафель
Как вы понимаете, чаще всего одежда-еда состоит не из настоящих продуктов, а из стилизованных под еду материалов. Только тсс.
Цитрусовое зрение
Жилетка из конфет
Теннисчатка
Мячовок
Оптический соус
Десяток яиц
До и после того, как вы положите свою новую жилетку в микроволновку
Влажные салфетки
Освежающее алоэ в ушах
Маникюр — швейцарский нож
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Источник:
АНТИФИШКИ
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