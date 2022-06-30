Девушка создаёт предметы гардероба из неожиданных вещей

Если вы откроете шкаф американского дизайнера Николь Маклафлин, то неслабо удивитесь и, вероятно, даже почешете голову, так как девушка носит довольно специфическую одежду. Вам точно покажется странным, из чего она сделана. Жительница Нью-Йорка известна своим оригинальным использованием предметов быта не по назначению.

В её руках косметические принадлежности, спортивный инвентарь и даже еда превращаются в нечто, что можно надеть. Продукция, к сожалению или к счастью, не продаётся, зато носится самой Николь. На то, как она выглядит в таком гардеробе, мы и посмотрим.

Тапок свежего дыхания