Дизайнерские идеи, достойные внимания

Подборка фотографий интересных дизайнерских решений. Подземное небо, скамейка-книга, волшебный зонт и другие креативные идеи ждут вас далее.
Все, что окружает нас, в той или иной степени является дизайнерским решением. Мебель в квартире, обложка журнала, планировка парка под окнами — ко всему этому приложили руку дизайнеры. Некоторые дизайнерские решения кажутся настолько гениальными, что ими невозможно не поделиться.
Волшебный зонт
На этом зонтике во время дождя появляется логотип компании, которая его создала.
Удобная кружка
Чтобы чайный пакетик не оказался в чае, дизайнеры придумали такую креативную ручку со специальным отверстием для нитки пакетика.
Необычная скамейка
Кажется, что в этом месте плитка стала эластичной и из нее сделали скамью.
Интересные часы
Эти часы отличаются от всех остальных тем, что в них нет стрелок. Вместо этого двигаются цифры.
Скамейка-книга
У библиотеки установили такую книжную скамейку, чтобы у посетителей была возможность читать книгу, сидя на книге.
Жираф-строитель
Кто-то заметил, что строительные краны очень напоминают жирафов — они такие же большие и желтые. Дизайнер добавил крану пятен, и он стал еще больше похож на жирафа.
Гигантская сковорода
Эту площадку для скейтбордистов оформили в стиле сковородки. Выглядит очень необычно и привлекательно.
Краб для офиса
Этот краб помогает всем офисным работникам сохранять свои любимые ручки. Он терпеливо держит ручку клешнями, пока она не нужна, и легко отдает, если возникает необходимость.
Подземное небо
Крышу этого вагона раскрасили яркой синей краской, и она стала похожей на небо.
Пакмэн в вентиляции
Если приглядеться, то среди обычных отверстий в вентиляции можно найти отсылку к Пакмэну.
Источник:
АНТИФИШКИ
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