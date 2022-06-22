Дизайнерские идеи, достойные внимания

Все, что окружает нас, в той или иной степени является дизайнерским решением. Мебель в квартире, обложка журнала, планировка парка под окнами — ко всему этому приложили руку дизайнеры. Некоторые дизайнерские решения кажутся настолько гениальными, что ими невозможно не поделиться.

Волшебный зонт

На этом зонтике во время дождя появляется логотип компании, которая его создала.