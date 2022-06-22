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Дизайнерские идеи, достойные внимания

Дизайнерские идеи, достойные внимания

Автор:
22 июня 2022 08:22
Метки: Фабрика идей   в мире   дизайн   интересно   креатив   подборка   
93
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Подборка фотографий интересных дизайнерских решений. Подземное небо, скамейка-книга, волшебный зонт и другие креативные идеи ждут вас далее.

Все, что окружает нас, в той или иной степени является дизайнерским решением. Мебель в квартире, обложка журнала, планировка парка под окнами — ко всему этому приложили руку дизайнеры. Некоторые дизайнерские решения кажутся настолько гениальными, что ими невозможно не поделиться.

Волшебный зонт

На этом зонтике во время дождя появляется логотип компании, которая его создала.

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Удобная кружка

Чтобы чайный пакетик не оказался в чае, дизайнеры придумали такую креативную ручку со специальным отверстием для нитки пакетика.

Необычная скамейка

Кажется, что в этом месте плитка стала эластичной и из нее сделали скамью.

Интересные часы

Эти часы отличаются от всех остальных тем, что в них нет стрелок. Вместо этого двигаются цифры.

Скамейка-книга

У библиотеки установили такую книжную скамейку, чтобы у посетителей была возможность читать книгу, сидя на книге.

Жираф-строитель

Кто-то заметил, что строительные краны очень напоминают жирафов — они такие же большие и желтые. Дизайнер добавил крану пятен, и он стал еще больше похож на жирафа.

Гигантская сковорода

Эту площадку для скейтбордистов оформили в стиле сковородки. Выглядит очень необычно и привлекательно.

Краб для офиса

Этот краб помогает всем офисным работникам сохранять свои любимые ручки. Он терпеливо держит ручку клешнями, пока она не нужна, и легко отдает, если возникает необходимость.

Подземное небо

Крышу этого вагона раскрасили яркой синей краской, и она стала похожей на небо.

Пакмэн в вентиляции

Если приглядеться, то среди обычных отверстий в вентиляции можно найти отсылку к Пакмэну.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фабрика идей   в мире   дизайн   интересно   креатив   подборка   
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2  комментария
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Мурчелло 38 минут назад
Картинка ада подошла бы больше.
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Мурчелло 36 минут назад
Ой не пи-и автор.Одна стрелка все таки есть.
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Себастьян Перейра

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