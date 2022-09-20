Краткость - сестра таланта: литературные шедевры в несколько строк

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Мы читаем литературные произведения веками. Некоторые из них скучливо откладываем даже не дочитав до конца, а некоторые перечитываем по несколько раз, наслаждаясь слогом и мастерством изложения.
Кто-то любит писать пространные монументальные работы, а кто-то может уложиться в несколько страниц. Ну а есть те, кто может рассказать целю биографию в одной-двух строчках. Это ли не талант?
Фредерик Браун
Самая короткая страшная история: "Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались…"
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О. Генри
Американский писатель, прославившийся своими короткими новеллами победил в конкурсе, где надо было написать крошечный рассказ, где были бы все составляющие традиционного рассказа: Завязка, кульминация и развязка.
"Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года".
"Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года".
Хэмингуэй
Он как-то раз поспорил, что напишет произведение из четырёх слов, которое растрогает любого. Спор был выигран: "Продаются детские ботиночки. Неношеные".
По поводу этого рассказа ведутся многие споры, точно ли авторство принадлежит именно Хэмингуэю, однако нет точных доказательств обратного.
По поводу этого рассказа ведутся многие споры, точно ли авторство принадлежит именно Хэмингуэю, однако нет точных доказательств обратного.
Лариса Керкленд
"Звездная ночь. Самое подходящее время. Ужин при свечах. Уютный итальянский ресторанчик. Маленькое черное платье. Роскошные волосы, блестящие глаза, серебристый смех. Вместе уже два года. Чудесное время! Настоящая любовь, лучший друг, больше никого. Шампанского! Предлагаю руку и сердце. На одно колено. Люди смотрят? Ну и пусть! Прекрасное бриллиантовое кольцо. Румянец на щеках, очаровательная улыбка.
Как нет?!"
Как нет?!"
Чарльз Энрайт
"Как только это случилось, я поспешил домой, чтобы сообщить жене печальное известие. Но она, похоже, совсем меня не слушала. Она вообще меня не замечала. Она посмотрела прямо сквозь меня и налила себе выпить. Включила телевизор. В этот момент раздался телефонный звонок. Она подошла и взяла трубку. Я увидел, как сморщилось её лицо. Она горько заплакала."
Джейн Орвис
"С тех пор, как Риту жестоко убили, Картер сидит у окна. Никакого телевизора, чтения, переписки. Его жизнь - то, что видно через занавески. Ему плевать, кто приносит еду, платит по счетам, он не покидает комнаты. Его жизнь - пробегающие физкультурники, смена времен года, проезжающие автомобили, призрак Риты.
Картер не понимает, что в обитых войлоком палатах нет окон."
Картер не понимает, что в обитых войлоком палатах нет окон."
Алан Е. Майер
"Я проснулся от жестокой боли во всем теле. Я открыл глаза и увидел медсестру, стоящую у моей койки.
- Мистер Фуджима, - сказала она, - вам повезло, вам удалось выжить после бомбардировки Хиросимы два дня назад. Но теперь вы в госпитале, вам больше ничего не угрожает.
Чуть живой от слабости, я спросил:
- Где я?
- В Нагасаки, - ответила она."
- Мистер Фуджима, - сказала она, - вам повезло, вам удалось выжить после бомбардировки Хиросимы два дня назад. Но теперь вы в госпитале, вам больше ничего не угрожает.
Чуть живой от слабости, я спросил:
- Где я?
- В Нагасаки, - ответила она."
Сдержанность спартанцев отлично проявилась, когда царь Македонии, Филипп II, взявшие многие города, отправил им письмо: "Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдёт в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город". На это спартанские эфоры ответили: "Если".
"Наконец в этой глухой, уединенной деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела Правда.
Он никогда не видел более старой и уродливой женщины.
- Вы - Правда?
Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.
- Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?
Старуха плюнула в огонь и ответила:
- Скажи им, что я молода и красива!"
Он никогда не видел более старой и уродливой женщины.
- Вы - Правда?
Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.
- Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?
Старуха плюнула в огонь и ответила:
- Скажи им, что я молода и красива!"
У англичан также был конкурс на самый короткий рассказ, в котором должны были быть: Бог, секс, королева, тайна. Первое место получил автор этого шедевра: "О, Боже, - воскликнула королева, - я беременна, и не знаю, от кого!"
В конкурсе на самую короткую автобиографию победила пожилая французская дама: "Раньше у меня было гладкое лицо и мятая юбка, а теперь - наоборот".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это строка из рассказа Фредерика Брауна "Стук в дверь". Рассказ примерно на десяток страниц, явно не самый короткий.
закончить его словами "Мама у меня одна". Как водится - первой спросили
Машу.
Маша прочитала:
"Мы летом были с мамой в Испании. Купались и загорали. Спасибо за отдых,
мама! Мама у меня одна!"
Следующий Петя:
"Мы летом были с мамой на даче. Ходили по грибы и ягоды! Спасибо, мама,
за отдых. Мама у меня одна!"
Ну, и последний руку тянет Вовочка. Его вызывают. Он - читает:
"Вчера я пришел домой и открыл холодильник, чтоб хотя бы чего-нибудь
съесть, так как денег мне на еду в школе не дают. Но дома в холодильнике
тоже ничего не было - только две бутылки пива. Тогда я взял, да и
выпил одну бутылку. В это время проснулась с будуна мама и закричала:
"Вальдемар, принеси мои две бутылки пива!!!" А я ответил: "Мама, у меня
одна!"