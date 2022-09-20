FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2608 постов • 464 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Краткость - сестра таланта: литературные шедевры в несколько строк

Краткость - сестра таланта: литературные шедевры в несколько строк

Автор:
20 сентября 2022 17:52
Сообщество : Искусство
Метки: интересное   искусство   литература   писатели   писательство   творчество   шедевры   
417
10
Мы читаем литературные произведения веками. Некоторые из них скучливо откладываем даже не дочитав до конца, а некоторые перечитываем по несколько раз, наслаждаясь слогом и мастерством изложения.
×
×
У англичан также был конкурс на самый короткий рассказ, в котором должны были быть: Бог, секс, королева, тайна. Первое место получил автор этого шедевра: "О, Боже, - воскликнула королева, - я беременна, и не знаю, от кого!"

В конкурсе на самую короткую автобиографию победила пожилая французская дама: "Раньше у меня было гладкое лицо и мятая юбка, а теперь - наоборот".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: интересное   искусство   литература   писатели   писательство   творчество   шедевры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
livaneth 3 часа назад
Извини, солдат, но мы продаем ботинки парами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 41 минуту назад
Как вы уже за"бали с этим постоянно переписываемым постом про свои "бучие самые короткие рассказы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Не сочтите за занудство, но 6


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 2 часа назад
"Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались…"

Это строка из рассказа Фредерика Брауна "Стук в дверь". Рассказ примерно на десяток страниц, явно не самый короткий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SSD 3 часа назад
Учительница в школе предложила детям написать коротенькое сочинение и
закончить его словами "Мама у меня одна". Как водится - первой спросили
Машу.
Маша прочитала:
"Мы летом были с мамой в Испании. Купались и загорали. Спасибо за отдых,
мама! Мама у меня одна!"
Следующий Петя:
"Мы летом были с мамой на даче. Ходили по грибы и ягоды! Спасибо, мама,
за отдых. Мама у меня одна!"
Ну, и последний руку тянет Вовочка. Его вызывают. Он - читает:
"Вчера я пришел домой и открыл холодильник, чтоб хотя бы чего-нибудь
съесть, так как денег мне на еду в школе не дают. Но дома в холодильнике
тоже ничего не было - только две бутылки пива. Тогда я взял, да и
выпил одну бутылку. В это время проснулась с будуна мама и закричала:
"Вальдемар, принеси мои две бутылки пива!!!" А я ответил: "Мама, у меня
одна!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 3 часа назад
Отвечаю Хемингуэю: ботинки были куплены на Али Экспрессе и шли к адресату Почтой России. Пока дошли ребёнок успел вырасти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29834



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ю. Никулин о В. Шукшине. Пароход на Дону
Ю. Никулин о В. Шукшине. Пароход на Дону
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Стоимость еды в предвоенном СССР
Стоимость еды в предвоенном СССР
Умельцы из Вьетнама слепили из картона копию спорткара Lamborghini Huaracan
Умельцы из Вьетнама слепили из картона копию спорткара Lamborghini Huaracan
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото)
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Порадуемся за них

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#автомир#факты#позитив#картинки#Россия#Ynews#протесты
#фото#прикол#животные#подборка#интересное#Приколы#похороны#в мире#страна#Москва
#история#автомобили#фотографии#СССР#дтп#аварии#авто аварии#улыбнуло#Китай#Великобритания
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Писатель XIX века предсказал виртуальные свидания Писатель XIX века предсказал виртуальные свидания 10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита" 10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита" Фильм Михаила Ефремова из колонии стал лауреатом всероссийского конкурса Фильм Михаила Ефремова из колонии стал лауреатом всероссийского конкурса 40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя 40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века

На что жалуетесь?

Вернуться