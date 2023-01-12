Детская писательница помогла воссоединиться тысяче семей

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Все мы знаем Агнию Барто - она один из самых известных авторов детских стихотворений, на которых выросли несколько поколений ребятишек.
Когда на страну напала фашистская Германия многие советские женщины делали всё, что могли для победы. Агния Барто устраивала бесплатные поэтические вечера и ездила в детские дома, разговаривая с детьми, оставшимися без родителей. Ещё писательнице удалось на целый месяц вырваться на фронт, чтобы читать военным стихотворения и писать листовки.
Война закончилась. Но Барто не прекратила свои поездки в детские дома, у неё даже появилось несколько подшефных сирот. В 1947 году писательница опубликовала поэму "Звенигород" по итогам этих поездок. Книга стала популярна во всей стране и её строки не могли не задевать чувства каждого. Но поэма стала намного большим, чем просто литературное произведение...
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В 1954 году сотрудница библиотеки Карагандинского дома инвалидов прочитала "Звенигород" местной уборщице Софье Ульяновне Гудевой, у которой когда-то, в довоенной жизни, была дочь Нина. Девочка потерялась во время войны и поэтому уборщицу невероятно тронули строки поэтессы. Она даже написала ей, рассказав о своих чувствах и о том, что случилось в её семье. Агния Барто не смогла оставаться в стороне и решила помочь несчастной матери найти своего ребёнка.
И у неё получилось! О встрече разлучённых мамы и дочки писали газеты и ей стали поступать мешки писем с просьбами о помощи. Тысячи мам хотели найти детей, которых у них отняла война. Но в детские дома в военное время ребятишки частенько поступали без документов и самые маленькие не знали ни своего имени, ни уж тем более папиного или маминого. В послевоенных паспортах стояли новые имена, фамилии, даты и места рождения - их называли те, кто спас детей в тяжёлое время.
Барто поняла, что помочь встретиться со своими родителями детям помогут их воспоминания. Они рассказывали ей про яркие детские воспоминания: обстановка дома, драка с дворовым петухом, какие-то забавные семейные случаи, любимые игрушки, клички домашних питомцев. Вот по этим данным и начинали искать.
"Мы пошли с мамой в лес по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла новую туфлю".
"У нас над кроватью висел большой ковер, на котором были вытканы страшные рожи, и я их очень боялся".
"…Я потеряла родного отца, мать, меньшую сестру и брата. По паспорту я числюсь 1939 года рождения, это так в детском доме установили врачи. Но точно я так и не знаю, сколько мне лет и где я родилась и жила. Но я хорошо знаю, что настоящее мое имя Бэла…"
"Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то колол усами. У нас в доме жила морская свинка. Однажды ночью отец ловил её сачком".
"Мы пошли с мамой в лес по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла новую туфлю".
"У нас над кроватью висел большой ковер, на котором были вытканы страшные рожи, и я их очень боялся".
"…Я потеряла родного отца, мать, меньшую сестру и брата. По паспорту я числюсь 1939 года рождения, это так в детском доме установили врачи. Но точно я так и не знаю, сколько мне лет и где я родилась и жила. Но я хорошо знаю, что настоящее мое имя Бэла…"
"Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то колол усами. У нас в доме жила морская свинка. Однажды ночью отец ловил её сачком".
С 1964 года, по 13 числам каждого месяца Агния Барто приходила в студию радио "Маяк" с передачей "Найти человека". Каждая 25-минутная передача была посвящена 13 историям. Она рассказывала о детях, стараясь не упустить даже самой, на первый взгляд, пустяковой детали. И случилось настоящее чудо: за практически девять лет существования программы нашли друг друга 927 семей!
В 1968 году Агния Барто выпустила книгу, которая также называется "Найти человека". Это заметки-воспоминания поэтессы о работе на "Маяке".
В 1968 году Агния Барто выпустила книгу, которая также называется "Найти человека". Это заметки-воспоминания поэтессы о работе на "Маяке".
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