Детская писательница помогла воссоединиться тысяче семей

Барто поняла, что помочь встретиться со своими родителями детям помогут их воспоминания. Они рассказывали ей про яркие детские воспоминания: обстановка дома, драка с дворовым петухом, какие-то забавные семейные случаи, любимые игрушки, клички домашних питомцев. Вот по этим данным и начинали искать.

"Мы пошли с мамой в лес по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла новую туфлю".

"У нас над кроватью висел большой ковер, на котором были вытканы страшные рожи, и я их очень боялся".

"…Я потеряла родного отца, мать, меньшую сестру и брата. По паспорту я числюсь 1939 года рождения, это так в детском доме установили врачи. Но точно я так и не знаю, сколько мне лет и где я родилась и жила. Но я хорошо знаю, что настоящее мое имя Бэла…"

"Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то колол усами. У нас в доме жила морская свинка. Однажды ночью отец ловил её сачком".