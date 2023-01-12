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Детская писательница помогла воссоединиться тысяче семей

Детская писательница помогла воссоединиться тысяче семей

Автор:
12 января 2023 18:07
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   вторая мировая война   дети   интересное   писатели   помощь   творчество   
1282
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Все мы знаем Агнию Барто - она один из самых известных авторов детских стихотворений, на которых выросли несколько поколений ребятишек.
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Метки: Прошлое   вторая мировая война   дети   интересное   писатели   помощь   творчество   
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7  комментариев
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Котэ Час назад
как много в СССР было талантливых евреев! Что сейчас? талантами оскудели или по уезжали все?. по паспорту она Гетель Лейбовна Волова
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Нудник Шпилкес 7 минут назад
первая книга, которую мне подарили в далеком детстве была "Агния Барто Детям", очень нравилась, жаль что она уже давно утрачена
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29k
Андрей Иванов Час назад
Кто медведям лапы рвёт,
Зайчиков под дождь суёт,
Танин мячик бросил в речку,
Выломал бычку дощечку?
Каждый знает, это кто:
Это - Агния Барто!
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