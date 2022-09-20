«Я не знаю, как так вышло»: В Москве возбудили дело о дискредитации армии РФ из-за того, что в баре крутили клип с украинскими военными

Разгорелся скандал и заведению даже пришлось закрыться на какое-то время. Но от проблем это его не спасло.
Московский бар «Рок-н-ролл» ещё 28 августа, во время вечеринки, устроил странное представление. На главном экране заведения, под песню «Smells like teen spirit», стал крутиться ролик с украинскими флагами и солдатами ВСУ.
Часть посетителей не обратила на это никакого внимания, потому что отплясывали хмельной танец, ну а другие заметили. Чувства одного из них можно буквально услышать на 50-й секунде.
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Видос с этим странным роликом быстро стал вирусным и общественность начала справедливо занижать рейтинг бара на всех площадках и писать гневные отзывы. Управляющая заведением говорила, что «не знает, как так вышло» и закрыла бар на пару недель, но это не помогло - на компанию завели административное дело о дискредитации армии РФ и теперь ей грозит штраф в 500 тысяч рублей.
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АНТИФИШКИ
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Где ты увидел там войска РФ??? >
Тем более - как можно дискредитировать то, чего нет?
Об армии РФ в ролике практически ничего, а вот пропаганда нацизма во всю шЫрь и глЫбь.
<<< Управляющая заведением говорила, что «не знает, как так вышло» >>>
Наталье Стасюк, судя по её соцсетям, большая поклонница Алексея Навального, Марии Певчих и телеканала "Дождь", признанного иноагентом. Никаких извинений от неё не последовало - наоборот. Рассерженных русских Стасюк назвала провокаторами, хамами и ботами.
7,2% доли в "Рок-н-ролле" принадлежат 44-летнему уроженцу Уфы Азамату Каримову. Он активно участвовал в так называемом умном голосовании, которое проводила экстремистская организация ФБК. В соцсетях он подписан на Алексея Навального, его жену и дочь, на украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, на беглых олигархов Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Каримов открыто постит украинский флаг и обвиняет президента России.
Сакс,ты ролик смотрел или пукнуть за компанию зашёл??? Там [мат] чисто про бандеровцев ,причём и местное население(русских) ,поставили на колени вдоль дороги....>
Вообще-то, это не русские на коленях, а xoxлы встречают похоронный кортеж с тушками убитых хероев, мyдель. Так что, если у тебя одна извилина в форме буквы "зет", то "двухсотые" xoxлы тебя радовать должны, а не оскорблять чувства верующего.
только солдат украины нельзя показывать или всех нельзя ?
например террористический и запрещенный у нас талибан показывают ,
или например по всем каналам говорят , что мы с нато воюем , солдат нато можно показывать или нет ?
вот так поедешь в автобусе , а какая нибудь тетка , через плечо увидит что у тебя на смартфоне кино с американскими солдатами и флагом.
нечто подобное , о заявлении наших бдительных граждан уже не раз в новостях было.
Как показ бойцов ВСУ может быть дискредитацией ? Это мерзкий и непатриотичный поступок , но никак не дискредитация ...
А она в курсе вообще хоть чего-нибудь то? Может вообще часть прибыли от этого клуба уходит на поддержку террористического режима в окраине, а владельцы сочувствующие. Пусть проверят на всяк. пож.
Там [мат] чисто про бандеровцев ,причём и местное население(русских) ,поставили на колени вдоль дороги....
Где ты увидел там войска РФ???Придурок,мля...
как вы определили кто бандеровцы , а кто нет ?
Во первых - демонстрация военных одной противоборствующей стороны, никак не дискредитирует другую.
Во вторых - статья называется "...дискредитация ИСПОЛЬЗОВАНИЯ вооруженных сил РФ...".
Тут уж совсем спорно - ролик показывает, что наши военные заставили противника серьезно отнестись к себе.
Если не сношаешься в очи, поясни.