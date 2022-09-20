«Я не знаю, как так вышло»: В Москве возбудили дело о дискредитации армии РФ из-за того, что в баре крутили клип с украинскими военными

Московский бар «Рок-н-ролл» ещё 28 августа, во время вечеринки, устроил странное представление. На главном экране заведения, под песню «Smells like teen spirit», стал крутиться ролик с украинскими флагами и солдатами ВСУ.

Часть посетителей не обратила на это никакого внимания, потому что отплясывали хмельной танец, ну а другие заметили. Чувства одного из них можно буквально услышать на 50-й секунде.