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«Я не знаю, как так вышло»: В Москве возбудили дело о дискредитации армии РФ из-за того, что в баре крутили клип с украинскими военными

«Я не знаю, как так вышло»: В Москве возбудили дело о дискредитации армии РФ из-за того, что в баре крутили клип с украинскими военными

Автор:
20 сентября 2022 16:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   административное дело   бар   видео   дискредитация   ролик   управляющая   штраф   
1291
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Разгорелся скандал и заведению даже пришлось закрыться на какое-то время. Но от проблем это его не спасло.

Московский бар «Рок-н-ролл» ещё 28 августа, во время вечеринки, устроил странное представление. На главном экране заведения, под песню «Smells like teen spirit», стал крутиться ролик с украинскими флагами и солдатами ВСУ.

Часть посетителей не обратила на это никакого внимания, потому что отплясывали хмельной танец, ну а другие заметили. Чувства одного из них можно буквально услышать на 50-й секунде.

Видос с этим странным роликом быстро стал вирусным и общественность начала справедливо занижать рейтинг бара на всех площадках и писать гневные отзывы. Управляющая заведением говорила, что «не знает, как так вышло» и закрыла бар на пару недель, но это не помогло - на компанию завели административное дело о дискредитации армии РФ и теперь ей грозит штраф в 500 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Москва   административное дело   бар   видео   дискредитация   ролик   управляющая   штраф   
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37  комментариев
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23
300n 2 часа назад
так и не понял, в чем в данном случае была "дискредитация армии РФ"
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145
Obrval 9 минут назад
Надо ли банить на фишках, всех комментаторов из стран НАТО и других недружественных России стран, как потенциально порочащих честь российской армии?
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145
Obrval 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−18
Andrey 24 минуты назад
мда уж ! маразм штука видимо забористая !
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745
сергей ремизов Полчаса назад
Ладно там на свадьбе песню крутили запрещённой страны, по 15 суток и штраф получили. Тут намного серьёзнее, каких то зелёных человечков показывают. Думаю срок 5 лет светит. Кто говорит что страна не деградирует?
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66k
Вит Z Полчаса назад
Вот это смотрите!
Ссылка youtu.be
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18k
anpetrof 48 минут назад
500000 маловато будет...
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−21
Thomsen Час назад
< Вит Z Thomsen
Где ты увидел там войска РФ??? >

Тем более - как можно дискредитировать то, чего нет?
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< завели административное дело о дискредитации армии РФ >>>

Об армии РФ в ролике практически ничего, а вот пропаганда нацизма во всю шЫрь и глЫбь.

<<< Управляющая заведением говорила, что «не знает, как так вышло» >>>

Наталье Стасюк, судя по её соцсетям, большая поклонница Алексея Навального, Марии Певчих и телеканала "Дождь", признанного иноагентом. Никаких извинений от неё не последовало - наоборот. Рассерженных русских Стасюк назвала провокаторами, хамами и ботами.



7,2% доли в "Рок-н-ролле" принадлежат 44-летнему уроженцу Уфы Азамату Каримову. Он активно участвовал в так называемом умном голосовании, которое проводила экстремистская организация ФБК. В соцсетях он подписан на Алексея Навального, его жену и дочь, на украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, на беглых олигархов Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Каримов открыто постит украинский флаг и обвиняет президента России.

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−21
Thomsen Час назад
< Вит Z Минуту назад
Сакс,ты ролик смотрел или пукнуть за компанию зашёл??? Там [мат] чисто про бандеровцев ,причём и местное население(русских) ,поставили на колени вдоль дороги....>

Вообще-то, это не русские на коленях, а xoxлы встречают похоронный кортеж с тушками убитых хероев, мyдель. Так что, если у тебя одна извилина в форме буквы "зет", то "двухсотые" xoxлы тебя радовать должны, а не оскорблять чувства верующего.
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136
Грустный Кот 2 часа назад
" Источник: fishki.net" ...
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
хотелось бы уточнений
только солдат украины нельзя показывать или всех нельзя ?
например террористический и запрещенный у нас талибан показывают ,
или например по всем каналам говорят , что мы с нато воюем , солдат нато можно показывать или нет ?
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134
Sata33 2 часа назад
Дискредита ция (от фр. discréditer «подрывать доверие») умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета. Кроме того, совершение должностным лицом действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет органов власти, рассматривается как дискредитирование власти.
Как показ бойцов ВСУ может быть дискредитацией ? Это мерзкий и непатриотичный поступок , но никак не дискредитация ...
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10k
Zемляк 2 часа назад
Где-то дома еще с начала 2000х валяется CD с Русланой. Надо бы отыскать и выбросить, пока ко мне с обыском не пришли.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
«Я не знаю, как так вышло»
А она в курсе вообще хоть чего-нибудь то? Может вообще часть прибыли от этого клуба уходит на поддержку террористического режима в окраине, а владельцы сочувствующие. Пусть проверят на всяк. пож.
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−21
Thomsen 3 часа назад
И как же демонстрация солдат противостоящей армии дискредитирует российские ВС, которые тоже присутствуют в ролике? Совсем уже е*банулись? Наша армия на Украине с пустотой воюет, что ли?
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
А с проукраинскими дорожными знаками вопрос до сих пор так и не решили? По всей стране пропаганда государственных символов Украины и - ничего, молчание.
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47
Андрей Л Борис Карабанов 2 часа назад
Вот зачем идеи подсказываешь? Они еще и бюджет под это отрежут.
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14k
Алексей 3 часа назад
Сова на глобус?
Во первых - демонстрация военных одной противоборствующей стороны, никак не дискредитирует другую.
Во вторых - статья называется "...дискредитация ИСПОЛЬЗОВАНИЯ вооруженных сил РФ...".
Тут уж совсем спорно - ролик показывает, что наши военные заставили противника серьезно отнестись к себе.
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5k
Copycat 3 часа назад
похоже владельцам повезло что хмельные люди не заметили) а то чую всё могло закончиться хуже для владельцев
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