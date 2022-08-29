Олег Даль: играл и жил запоем

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Даль был непростым человеком, как и многие талантливые люди. После его смерти многие режиссёры говорили, что приглашали его на роли в своих фильмах, но он очень часто отказывался от предложений. От потрясающих ролей, сыграв которые, актёры становились по-настоящему знаменитыми.
Михаил Козаков месяц уговаривал Даля сыграть в "Безымянной звезде" учителя Мирою в паре с Анастасией Вертинской. Сначала Олег согласился, а потом перезвонил и отказался, дескать, не сможет быть достаточно убедительным. Козаков дал ему время подумать, уговаривал, но Даль был непреклонен. Игорю Костолевскому эта роль принесла очередной виток славы.
Гайдай после фильма "Не может быть!" горел идеей снять "Ревизор" по Гоголю и никого не хотел видеть в роли Хлестакова, кроме Даля. Но актёр отказался и сейчас, заявив, что вообще не годится на эту роль.
Гайдай после фильма "Не может быть!" горел идеей снять "Ревизор" по Гоголю и никого не хотел видеть в роли Хлестакова, кроме Даля. Но актёр отказался и сейчас, заявив, что вообще не годится на эту роль.
В те годы Олег Иванович разбирался в себе и старался комедийных ролей избегать. Это заметно по фильмам "Плохой хороший человек", "Отпуск в сентябре", "Вариант "Омега".
Именно поэтому он отказался от роли Жени Лукашина в "Иронии судьбы". Рязанов к такому отказу не был готов и долго искал равноценную замену. Также он отказался от ролей в фильмах "Сладкая женщина", "Экипаж". Это только известные картины, которые принесли актёрам, сыгравшим в них, славу. Но Даль не гнался за популярностью.
Именно поэтому он отказался от роли Жени Лукашина в "Иронии судьбы". Рязанов к такому отказу не был готов и долго искал равноценную замену. Также он отказался от ролей в фильмах "Сладкая женщина", "Экипаж". Это только известные картины, которые принесли актёрам, сыгравшим в них, славу. Но Даль не гнался за популярностью.
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Не последнюю роль в его постоянных отказах сыграл алкоголизм. Олег Иванович не терпел в работе халатности и никогда не выходил на площадку хоть в сколько-нибудь нетрезвом виде. Но алкоголь был сильнее и в последние годы он уже разговаривал с режиссёрами, чтобы в случае чего ему давали отпуск в две-три недели. Запой мог спровоцировать любой стресс и оттуда он уже выходил с помощью врачей. Режиссёры знали об этом и не все готовы были поставить под удар весь съёмочный процесс, ради одного, пусть и бешено талантливого, актёра.
Татьяна Евгеньевна Лаврова, вторая жена Даля, вспоминала, что когда они поженились у 24-летнего Олега уже были серьёзные проблемы с алкоголем. Она это поняла после первых двух месяцев семейной жизни, когда муж уходил в запои, закрываясь ото всех, кроме неё. После второго запоя она поняла, что с этой болезнью Даль не справится сам. В то время актёр любил грузинский коньяк, который было сложно купить в магазине. Но поклонники у него были отовсюду, в том числе и из управления торговли, откуда Далю привозили коробки этого коньяка.
Лаврова пыталась разобраться, что же заставляет Олега пить. Стала сама с ним выпивать дома, разговаривать по душам и чуть сама не стала зависимой от алкоголя. Ожидаемо, что Олег был рад тому, что жена разделяет с ним "увлечение" и позже стал требовать, чтобы она обязательно пила вместе с нем. Лаврова просто сбежала от Даля через полгода послед свадьбы.
От алкоголя его могли отвлечь только интересные роли. Знакомство с Анатолием Эфросом на долгий срок прекратило его запои. Он погрузился в работу на сцене в Театре на Малой Бронной и месяцами не прикасался к спиртному. Репетиции шли каждый день, а вечерами были спектакли. Времени на запои просто не было. Именно в тот период Даль сыграл свои лучшие роли в спектаклях "Острова в океане", "Месяц в деревне", "По страницам журнала Печорина", "В четверг и больше никогда" и не только.
Эфрос просто не давал ему пауз в творчестве, понимая, чем он будет их наполнять. В те годы ему предлагали много ролей в кино, он от многих отказывался и тяжело переживал, когда хотелось сыграть роль, а режиссёр утверждал другого актёра. Это обычно было поводом для очередного запоя.
В феврале 1981 года он поехал в Киев на две недели, чтобы принять участие в пробах на роль в фильме "Яблоко на ладони". Ему очень нравился сценарий и роль, но режиссёр в итоге остановился на Анатолии Васильеве.
Даль остро воспринял эту ситуацию и закрывшись в номере гостинице один выпил бутылку водки. Это нельзя было делать категорически, так как он в то время был с "зашитой капсулой".
Позже вдова Олега Ивановича (последняя его жена Елизавета Апраксина) уверяла, что Олег Даль умер во сне от остановки сердца, так как с детства страдал от болезни этого органа.
Олег Иванович Даль умер в 39 лет, не дожив до 40 лет меньше двух месяцев.
Даль остро воспринял эту ситуацию и закрывшись в номере гостинице один выпил бутылку водки. Это нельзя было делать категорически, так как он в то время был с "зашитой капсулой".
Позже вдова Олега Ивановича (последняя его жена Елизавета Апраксина) уверяла, что Олег Даль умер во сне от остановки сердца, так как с детства страдал от болезни этого органа.
Олег Иванович Даль умер в 39 лет, не дожив до 40 лет меньше двух месяцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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