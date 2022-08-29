Олег Даль: играл и жил запоем

В феврале 1981 года он поехал в Киев на две недели, чтобы принять участие в пробах на роль в фильме "Яблоко на ладони". Ему очень нравился сценарий и роль, но режиссёр в итоге остановился на Анатолии Васильеве.

Даль остро воспринял эту ситуацию и закрывшись в номере гостинице один выпил бутылку водки. Это нельзя было делать категорически, так как он в то время был с "зашитой капсулой".

Позже вдова Олега Ивановича (последняя его жена Елизавета Апраксина) уверяла, что Олег Даль умер во сне от остановки сердца, так как с детства страдал от болезни этого органа.

Олег Иванович Даль умер в 39 лет, не дожив до 40 лет меньше двух месяцев.