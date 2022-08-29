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Олег Даль: играл и жил запоем

Олег Даль: играл и жил запоем

Автор:
29 августа 2022 18:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   интересное   советские актеры   
570
8
Даль был непростым человеком, как и многие талантливые люди. После его смерти многие режиссёры говорили, что приглашали его на роли в своих фильмах, но он очень часто отказывался от предложений. От потрясающих ролей, сыграв которые, актёры становились по-настоящему знаменитыми.
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   интересное   советские актеры   
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6  комментариев
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Интересный он был человек. Друг Высоцкого - а Высоцкий редко в людях ошибался, одно исключение - Золотухин)... А Флоризель это гениальная его роль! Другого Принца Баккардии представить нельзя просто!!!
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271k
Сашка Минуту назад
"Отпуск в сентябре" - одна из лучших ролей.
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parallax Час назад
Сколько же талантов сгубила водка. Не счесть.
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