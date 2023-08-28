Голландец рассказал о необычных привычках россиян

Махил переехал в Россию из Нидерландов 8 лет назад и завёл блог о жизни на новой родине. Много времени он проводит в путешествиях, рассказывая об удивительных местах России, став довольно популярным блогером.





На днях он ответил на вопрос подписчиков о том, какие привычки россиян выглядят странно с точки зрения голландца. В первую очередь его удивило количество блюд на столе в гостях. Приглашая друзей в гости в Нидерландах, никто по поводу закусок не переживает, рассказал Махил. Там достаточно приготовить напитки (воду, чай, лимонад) и, к примеру, печеньки. Люди приходят в гости пообщаться и за столом обычно не сидят, в России же в гостях любят поесть и общаются исключительно за столом. При этом он отмечает, что при походе в гости в России необходимо что-либо взять с собой к чаю, чтобы не с пустыми руками. Эту привычку он перенял у русских, и теперь во время визитов на историческую родину приходит к друзьям-голландцам с гостинцем.





Также он поделился хитростью, которая позволит хорошо поесть и у голландцев. Для этого нужно напроситься в гости в 6 вечера, когда люди садятся за ужин. По его словам, почти все голландцы едят по расписанию.