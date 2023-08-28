Голландец рассказал о необычных привычках россиян

Его, например, удивляет любовь жителей России к шашлыкам.
Махил переехал в Россию из Нидерландов 8 лет назад и завёл блог о жизни на новой родине. Много времени он проводит в путешествиях, рассказывая об удивительных местах России, став довольно популярным блогером.
На днях он ответил на вопрос подписчиков о том, какие привычки россиян выглядят странно с точки зрения голландца. В первую очередь его удивило количество блюд на столе в гостях. Приглашая друзей в гости в Нидерландах, никто по поводу закусок не переживает, рассказал Махил. Там достаточно приготовить напитки (воду, чай, лимонад) и, к примеру, печеньки. Люди приходят в гости пообщаться и за столом обычно не сидят, в России же в гостях любят поесть и общаются исключительно за столом. При этом он отмечает, что при походе в гости в России необходимо что-либо взять с собой к чаю, чтобы не с пустыми руками. Эту привычку он перенял у русских, и теперь во время визитов на историческую родину приходит к друзьям-голландцам с гостинцем.
Также он поделился хитростью, которая позволит хорошо поесть и у голландцев. Для этого нужно напроситься в гости в 6 вечера, когда люди садятся за ужин. По его словам, почти все голландцы едят по расписанию.
Другой необычной привычкой для иностранца стало мытьё рук после улицы. В Голландии их моют только перед едой, а после улицы — только если на них есть грязь. Только в этих случаях матери заставляют детей мыть руки после прогулки. Сейчас, признаётся Махил, он и его дети после улицы сначала идут в ванну и моют руки, не обращая внимания на то, брались ли за что-либо грязное или нет.
Следующую особенность голландец называет "шашлыкать". Он рассказал, что в Нидерландах он с друзьями максимум раз в году готовил барбекю, а в России приходиться делать это регулярно. И теперь он сам себя называет шеф-шашлык.
А когда я переехал в Россию, то любимая Тёща мне сказала: вот мангал, вот сетка, вот мясо и угли. Пришлось импровизировать. Хорошо, что русский брат, был со мной, поэтому никто не узнал, что я никогда не готовил мясо раньше :)
Ещё одна привычка — это перепроверка чека в супермаркете. Поскольку стоимость товара на кассе может отличаться от ценника (обычно дороже), то приходится запоминать или фотографировать цены.
Недавно купил мюсли, была акция - не 120, а 85 рублей. Но на кассе об этом не знали. Но я теперь знаю, что надо делать: фотографировать ценник, который висит у продукта, и показать на кассе. Должны продать по цене на ценнике.
В другой раз мне на кассе продали за неправильную цену, не дороже, а дешевле. И я это тоже сказал. И продавец ответила: "У вас дешевле получается?" - "Да" - "Ну пусть так будет". Хорошо!
Ну и последнее снова про еду. По словам Махила, в Голландии на обед едят только бутерброды. И от этой привычки в пользу российского обеда с салатом, компотом, первым вторым блюдами отказаться было несложно. Но он всё рано скучает по любимым бутербродам с сыром, маслом и колбасой.
Источник:
- Иностранцы о русских праздниках
- Китаец попытался уехать из России, обмотавшись деликатесными "ежами"
- Что думают иностранцы о русской кухне
- Пакостные привычки иностранцев, вызывающие у россиян раздражение и отторжение
- Впечатляющие цены на еду на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
После таких голландских печенек, жрать еще сильнее охота
Помню, приглашал в свое время их к себе в гости, а для них красная икра считается большим деликатесом, некоторые не ели ее вообще никогда. У них реально был шок и беспокойство, что я так сильно на них потратился, когда увидели бутеры с икрой.
Потому что это: вкусно, минимум усилий, и главное-минимум грязной посуды.
Ну конечно, шашлык не идёт ни в какое сравнение с сюрстрёмингом.
В странах запада готовят ли вообще то, что мы называем шашлыками?
А Голландию знаю только по фильму "Хочу в тюрьму!"
И там прикольно!
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Запад - общество грязнуль)
Но вот пиво у них лучше и его много.
"Нижние земли", но буквально правильнее считать в ед.ч.