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Голландец рассказал о необычных привычках россиян

Голландец рассказал о необычных привычках россиян

Автор:
28 августа 2023 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   Нидерланды   Россия   иностранец   мнение   привычки   
2830
6

Его, например, удивляет любовь жителей России к шашлыкам.

Махил переехал в Россию из Нидерландов 8 лет назад и завёл блог о жизни на новой родине. Много времени он проводит в путешествиях, рассказывая об удивительных местах России, став довольно популярным блогером.


На днях он ответил на вопрос подписчиков о том, какие привычки россиян выглядят странно с точки зрения голландца. В первую очередь его удивило количество блюд на столе в гостях. Приглашая друзей в гости в Нидерландах, никто по поводу закусок не переживает, рассказал Махил. Там достаточно приготовить напитки (воду, чай, лимонад) и, к примеру, печеньки. Люди приходят в гости пообщаться и за столом обычно не сидят, в России же в гостях любят поесть и общаются исключительно за столом. При этом он отмечает, что при походе в гости в России необходимо что-либо взять с собой к чаю, чтобы не с пустыми руками. Эту привычку он перенял у русских, и теперь во время визитов на историческую родину приходит к друзьям-голландцам с гостинцем.


Также он поделился хитростью, которая позволит хорошо поесть и у голландцев. Для этого нужно напроситься в гости в 6 вечера, когда люди садятся за ужин. По его словам, почти все голландцы едят по расписанию.

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Другой необычной привычкой для иностранца стало мытьё рук после улицы. В Голландии их моют только перед едой, а после улицы — только если на них есть грязь. Только в этих случаях матери заставляют детей мыть руки после прогулки. Сейчас, признаётся Махил, он и его дети после улицы сначала идут в ванну и моют руки, не обращая внимания на то, брались ли за что-либо грязное или нет.

Следующую особенность голландец называет "шашлыкать". Он рассказал, что в Нидерландах он с друзьями максимум раз в году готовил барбекю, а в России приходиться делать это регулярно. И теперь он сам себя называет шеф-шашлык.


А когда я переехал в Россию, то любимая Тёща мне сказала: вот мангал, вот сетка, вот мясо и угли. Пришлось импровизировать. Хорошо, что русский брат, был со мной, поэтому никто не узнал, что я никогда не готовил мясо раньше :)

Ещё одна привычка — это перепроверка чека в супермаркете. Поскольку стоимость товара на кассе может отличаться от ценника (обычно дороже), то приходится запоминать или фотографировать цены.


Недавно купил мюсли, была акция - не 120, а 85 рублей. Но на кассе об этом не знали. Но я теперь знаю, что надо делать: фотографировать ценник, который висит у продукта, и показать на кассе. Должны продать по цене на ценнике.


В другой раз мне на кассе продали за неправильную цену, не дороже, а дешевле. И я это тоже сказал. И продавец ответила: "У вас дешевле получается?" - "Да" - "Ну пусть так будет". Хорошо!

Ну и последнее снова про еду. По словам Махила, в Голландии на обед едят только бутерброды. И от этой привычки в пользу российского обеда с салатом, компотом, первым вторым блюдами отказаться было несложно. Но он всё рано скучает по любимым бутербродам с сыром, маслом и колбасой.

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Метки: Еда   Нидерланды   Россия   иностранец   мнение   привычки   
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26  комментариев
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14k
GROMOZEKA Час назад
«Там достаточно приготовить напитки (воду, чай, лимонад) и, к примеру, печеньки»

После таких голландских печенек, жрать еще сильнее охота
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28k
Lehoia 12 минут назад
По поводу ходить в гости- у них действительно есть такое чувство-желание минимизировать траты хозяев на их приход в гости. Когда накрываешь стол, они чувствуют себя неловко, тем более если это не праздник а рядовой визит.
Помню, приглашал в свое время их к себе в гости, а для них красная икра считается большим деликатесом, некоторые не ели ее вообще никогда. У них реально был шок и беспокойство, что я так сильно на них потратился, когда увидели бутеры с икрой.
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58k
Олег 16 минут назад
дикарь из страны травокуров и улиц красных фонарей в шоке от жизни нормальных людей
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2k
Сергей Викторович 21 минуту назад
Шашлык в России, это не еда, это прежде всего - повод. Дело в том, что у нас большинство людей живет в квартирах, поэтому всегда есть потребность вырваться на природу (или на что-то похожее). Но просто придти на природу и погулять - это как-то скучно, а шашлык, сам процесс подготовки, жарки - делает все намного интереснее. Ну и плюс, обычно на шашлык не ходят в одиночку, всегда это компания. Когда я мечтал о переезде в частный дом, то думал что шашлык буду делать каждую неделю, а то и чаще. Но когда стал жить в частном доме, когда природа всегда под боком и чтобы посидеть во дворе на газоне не нужен повод, то быстро понял, что для меня теперь шашлык - это просто еда, способ приготовления. И теперь делаем шашлык просто по желанию, в охотку. А на людей, которые делают шашлыки где попало, я теперь не поддерживаю. То есть я понимаю, что они так удовлетворяют потребность побыть вне квартиры, но как-то это не то....
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885
Vergüenza Ajena Полчаса назад
"Его, например, удивляет любовь жителей России к шашлыкам."
Ну конечно, шашлык не идёт ни в какое сравнение с сюрстрёмингом.
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27k
Андрей Полчаса назад
Шта? Бутерброд не может себе слепить с сыром и колбасой. Скучает он по ним, бл
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10k
Aaron Bezzazrenia Полчаса назад
Меня вот всё время интересовало...
В странах запада готовят ли вообще то, что мы называем шашлыками?
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11k
Владимир Полчаса назад
У иностранцев странная привычка, говорить о наших привычках.
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62k
doker 39 минут назад
За последние десять лет один раз "на шашлыках" был.
А Голландию знаю только по фильму "Хочу в тюрьму!"
И там прикольно!
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5k
Горожанин 50 минут назад
"Другой необычной привычкой для иностранца стало мытьё рук после улицы".
----------

Запад - общество грязнуль)
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30k
БамбарбияКиргуду 53 минуты назад
Ну чо,потихоньку в человека превращается.Но европейские привычки ещё долго будут давать о себе знать.
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16k
banzai7 Час назад
В Голландии (простите, Нидерландах) супом считаются овощи брошенные в кипяток.
Но вот пиво у них лучше и его много.
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