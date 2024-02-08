Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Интервью американского журналиста с президентом РФ Владимиром Путиным выйдет уже через несколько часов — в 2.00 по МСК. Разговор российского лидера с американским журналистом станет одним из самых ожидаемых событий в мировой политике. Его видеоанонс в соцсетях посмотрели уже свыше 100 млн пользователей.
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой он интервьюирует российского президента Владимира Путина. На фото Карлсон и Путин запечатлены в представительском кабинете в Кремле. Между ними стоит небольшой столик, возле Карлсона - стакан воды, а рядом с Путиным, скорее всего, легендарный белый термос. Оба - в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, Путин - однотонный.
А пока мир замер в ожидании, Запад ответил привычным мракобесием. Анонс интервью Владимира Путина Такеру Карлсону произвёл в отношении мейнстримных западных медиа «эффект разорвавшейся бомбы, угодившей в выгребную яму», - пишет RT.
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Судите сами:
это, например, немецкие СМИ и их оценочные суждения об интервью, которое даже ещё не появилось в Сети (подборку сделал ТГ- канал "Папочка Канцлера").
Всё по методичке: ключевое слово «пропаганда» вставили, на путинферштеера журналиста ушат критики вылили. Даже статейку «Почему не надо смотреть это интервью» набросали.
«Друг Трампа Карлсон у Путина: идеальный дуэт, чтобы создать хаос» — N-TV:
CNN:
«Такер, скорее всего, предоставит Путину возможность донести свою позицию до американской общественности. Паломничество Карлсона в Москву уже стало крупной победой Путина».
The Washington Post:
«Карлсон ещё в 2019 году заявлял, что будет поддерживать Россию в потенциальной войне с Украиной, и назвал вспыхнувший конфликт простым «пограничным спором».
The Telegraph:
«Карлсон не единственный западный журналист, у которого хватило смелости взять интервью у Путина, — он единственный, кому это разрешили».
The New York Times:
«Путин пытается напрямую обратиться к американским консерваторам, пока помощь Украине от США находится в подвешенном состоянии. Кроме того, интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США».
Le Monde:
«Общение Такера с Путиным — «предательский удар» в адрес Джо Байдена».
Координатор Белого дома Джон Кирби и вовсе не советует терять время на просмотр интервью.
На вопрос:
- [Я спрашиваю не только про Конгресс, но и американский народ, многие из которых смотрят шоу Такера Карлсона и уже склонны скептически относиться к американской поддержке Украины. Может ли прямая речь Путина еще больше подорвать этот настрой, причем не только в залах Конгресса, но и среди обычных людей?]
Он отвечает так:
Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват. И я думаю, они знают, что для вторжения 22 февраля не было никаких оснований. Два года назад он вторгся в соседнюю страну без провокации. Украина никому не угрожала. И американский народ это понимает. Американский народ понимает, за что борется Украина, и все, о чем они просят, – это наша помощь. Они не просят американских солдат. Я не думаю, что американцев переубедит одно единственное интервью. Я думаю, что любой, кто посмотрит это интервью – опять же, я не видел, что там говорится, – должен убедиться в этом. Помните, вы слушаете Владимира Путина, и не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет.
Венгрия, тем временем, пообещала блокировать критические попытки еврократов-глобалистов ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с российским Владимиром Путиным.
На фоне возмущения левого истеблишмента по поводу решения Карлсона взять интервью у главы российского государства, бывший премьер Бельгии и нынешний член Европейского парламента в Будапеште призвал ввести запрет на поездки в ЕС для американского журналиста и призвал блок начать процесс введения санкций Службы внешних действий, дипломатической службы ЕС. Однако этот орган не имеет односторонних полномочий налагать санкции на отдельных лиц, а может просто наложить вето на решение. Таким образом, социально консервативная Венгрия имеет возможность помешать ЕС ввести санкции против Карлсона и во вторник подтвердила, что сделает это, если эта мера будет вынесена на рассмотрение Совета».
А НейроЖириновский безжалостно описал западных лидеров после интервью Карлсона с Путиным так:
Они стоят со своим клоуном, опустив головы и смотрят на мокрое место, которое осталось от всех их лицемерных обвинений и обещаний. Это похороны глобальной лжи.
В общем, смотрите трансляцию интервью с переводом в телеграм-каналах "Пул 3" или "Раша Тудей".
А если вы решили не ждать ночного эфира, тогда утром интервью будет выложено на сайте Кремля, о чем тоже уже сообщили.
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интересно что карлсону подарят
Выдают кренделя и мед
Только тем, кто полезные песни народу поет ...
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- Т.е. уничтожение русскоязычных граждан на Донбассе, невыполнение взятых на себя обязательств в виде Минских соглашений, откровенный нацизм и возведение в ранг национальных героев идейных фашистов, а так же мечты о размещении на своей территории западных ядерных ракет и желание стать плацдармом для нападения НАТО на РФ это не повод? При ЭТОМ США нападала на другие страны вообще без повода. Ну или поводом послужила пробирка с мелом.
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Американский народ понимает, за что борется Украина
- И за что борется она? За возможность ограбить население до полной нищеты? За возможность выкупить за копейки чернозем? За возможность получать в европе дешевую раб. силу в виде зрабитчан? За интересы украинских олигархов? За возможность селедке зеленского покупать в дорогих бутиках на сотни тысяч долларов себе побрякушки? Или за то, чтобы можно было легально зиговать и молиться на бандеру? За то, чтобы заднеприводные ЛГБТ всех мастей заполонили страну? За извращения, за нищету? За что они борются то?
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Они не просят американских солдат
- Просят и еще как просят. Их влажная мечта, чтобы нато приде порядок наведе.
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Я не думаю, что американцев переубедит одно единственное интервью.
- А почему тогда вы так его боитесь? Почему европа какие-то санкции против журналиста, взявшего это интервью собирается вводить? А ничего, что это интервью всего лишь подведение итогов всей информации и всех несостыковок, которые видит американское общество в пропаганде своей страны? По сути интервью нашего президента - недостающая часть пазла, и это все понимают.
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Помните, вы слушаете Владимира Путина, и не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет.
- Ну да, ну да. Уж американские политики то никогда не врали. все как один кристаллы, даже бриллианты. Честные, неподкупные, глаголют только правду. и никогда не позволяли себе врать с трибуны ООН размахивая пробиркой с мелом, что послужило причиной уничтожения огромного количества людей. И 11 сентября естественно организовали террористы, а ни правительство США. И таких примеров очень и очень много.
https://rutube.ru/video/e68459a0c659597db12197c221611a9e/
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Откровенно без прикрас!
От души от всего сердца!
вова путин п эд э рас!
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
х у й кладёт он на народ ...
Все с этим Карлсоном забыли про него?