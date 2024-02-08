FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8558 постов • 904 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Автор:
08 февраля 2024 23:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Путин   Европа   США   Такер Карлсон   анонс   демократы   интервью   ожидание   
3610
7
3

Интервью американского журналиста с президентом РФ Владимиром Путиным выйдет уже через несколько часов — в 2.00 по МСК. Разговор российского лидера с американским журналистом станет одним из самых ожидаемых событий в мировой политике. Его видеоанонс в соцсетях посмотрели уже свыше 100 млн пользователей.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой он интервьюирует российского президента Владимира Путина. На фото Карлсон и Путин запечатлены в представительском кабинете в Кремле. Между ними стоит небольшой столик, возле Карлсона - стакан воды, а рядом с Путиным, скорее всего, легендарный белый термос. Оба - в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, Путин - однотонный.

А пока мир замер в ожидании, Запад ответил привычным мракобесием. Анонс интервью Владимира Путина Такеру Карлсону произвёл в отношении мейнстримных западных медиа «эффект разорвавшейся бомбы, угодившей в выгребную яму», - пишет RT.

Судите сами:

это, например, немецкие СМИ и их оценочные суждения об интервью, которое даже ещё не появилось в Сети (подборку сделал ТГ- канал "Папочка Канцлера").

Всё по методичке: ключевое слово «пропаганда» вставили, на путинферштеера журналиста ушат критики вылили. Даже статейку «Почему не надо смотреть это интервью» набросали.

«Друг Трампа Карлсон у Путина: идеальный дуэт, чтобы создать хаос»N-TV:

«Почему можно смело пропустить интервью Путина»Nau.ch.

«Ведущего закритикуют" — «Вентиль для пропаганды»Frankfurter Rundschau.

«Человек перед дым-машиной»Süddeutsche Zeitung.

«Владимир Путин: безумное пропагандистское шоу Такера Карлсона»News.de.

CNN:
«Такер, скорее всего, предоставит Путину возможность донести свою позицию до американской общественности. Паломничество Карлсона в Москву уже стало крупной победой Путина».

The Washington Post:
«Карлсон ещё в 2019 году заявлял, что будет поддерживать Россию в потенциальной войне с Украиной, и назвал вспыхнувший конфликт простым «пограничным спором».

The Telegraph:
«Карлсон не единственный западный журналист, у которого хватило смелости взять интервью у Путина, — он единственный, кому это разрешили».

The New York Times:
«Путин пытается напрямую обратиться к американским консерваторам, пока помощь Украине от США находится в подвешенном состоянии. Кроме того, интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США».

Le Monde:
«Общение Такера с Путиным — «предательский удар» в адрес Джо Байдена».


Координатор Белого дома Джон Кирби и вовсе не советует терять время на просмотр интервью.

На вопрос:

- [Я спрашиваю не только про Конгресс, но и американский народ, многие из которых смотрят шоу Такера Карлсона и уже склонны скептически относиться к американской поддержке Украины. Может ли прямая речь Путина еще больше подорвать этот настрой, причем не только в залах Конгресса, но и среди обычных людей?]

Он отвечает так:

Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват. И я думаю, они знают, что для вторжения 22 февраля не было никаких оснований. Два года назад он вторгся в соседнюю страну без провокации. Украина никому не угрожала. И американский народ это понимает. Американский народ понимает, за что борется Украина, и все, о чем они просят, – это наша помощь. Они не просят американских солдат. Я не думаю, что американцев переубедит одно единственное интервью. Я думаю, что любой, кто посмотрит это интервью – опять же, я не видел, что там говорится, – должен убедиться в этом. Помните, вы слушаете Владимира Путина, и не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет.


Венгрия, тем временем, пообещала блокировать критические попытки еврократов-глобалистов ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с российским Владимиром Путиным.

На фоне возмущения левого истеблишмента по поводу решения Карлсона взять интервью у главы российского государства, бывший премьер Бельгии и нынешний член Европейского парламента в Будапеште призвал ввести запрет на поездки в ЕС для американского журналиста и призвал блок начать процесс введения санкций Службы внешних действий, дипломатической службы ЕС. Однако этот орган не имеет односторонних полномочий налагать санкции на отдельных лиц, а может просто наложить вето на решение. Таким образом, социально консервативная Венгрия имеет возможность помешать ЕС ввести санкции против Карлсона и во вторник подтвердила, что сделает это, если эта мера будет вынесена на рассмотрение Совета».

А НейроЖириновский безжалостно описал западных лидеров после интервью Карлсона с Путиным так:

Они стоят со своим клоуном, опустив головы и смотрят на мокрое место, которое осталось от всех их лицемерных обвинений и обещаний. Это похороны глобальной лжи.


В общем, смотрите трансляцию интервью с переводом в телеграм-каналах "Пул 3" или "Раша Тудей".

А если вы решили не ждать ночного эфира, тогда утром интервью будет выложено на сайте Кремля, о чем тоже уже сообщили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Владимир Путин   Европа   США   Такер Карлсон   анонс   демократы   интервью   ожидание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
87  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Юрьевич 7 часов назад
Меня больше смешит, что чем меньше европейская шавка, тем громче и больше хозяина она тявкает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Деньги Есть 3 минуты назад
Карлсон наш!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Могвай Полчаса назад
Срочно варенья КарлЫсону, жужжит пропеллером в верном направлении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- 54 минуты назад
а вот Валентине Терешковой за прогиб космический подарил Володька Путин х уй автоматический...

интересно что карлсону подарят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- 56 минут назад
В королевском дворце культуры
Выдают кренделя и мед
Только тем, кто полезные песни народу поет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Терапевт Час назад
22 февраля не было никаких оснований
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Т.е. уничтожение русскоязычных граждан на Донбассе, невыполнение взятых на себя обязательств в виде Минских соглашений, откровенный нацизм и возведение в ранг национальных героев идейных фашистов, а так же мечты о размещении на своей территории западных ядерных ракет и желание стать плацдармом для нападения НАТО на РФ это не повод? При ЭТОМ США нападала на другие страны вообще без повода. Ну или поводом послужила пробирка с мелом.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Американский народ понимает, за что борется Украина
- И за что борется она? За возможность ограбить население до полной нищеты? За возможность выкупить за копейки чернозем? За возможность получать в европе дешевую раб. силу в виде зрабитчан? За интересы украинских олигархов? За возможность селедке зеленского покупать в дорогих бутиках на сотни тысяч долларов себе побрякушки? Или за то, чтобы можно было легально зиговать и молиться на бандеру? За то, чтобы заднеприводные ЛГБТ всех мастей заполонили страну? За извращения, за нищету? За что они борются то?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Они не просят американских солдат
- Просят и еще как просят. Их влажная мечта, чтобы нато приде порядок наведе.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я не думаю, что американцев переубедит одно единственное интервью.
- А почему тогда вы так его боитесь? Почему европа какие-то санкции против журналиста, взявшего это интервью собирается вводить? А ничего, что это интервью всего лишь подведение итогов всей информации и всех несостыковок, которые видит американское общество в пропаганде своей страны? По сути интервью нашего президента - недостающая часть пазла, и это все понимают.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Помните, вы слушаете Владимира Путина, и не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет.
- Ну да, ну да. Уж американские политики то никогда не врали. все как один кристаллы, даже бриллианты. Честные, неподкупные, глаголют только правду. и никогда не позволяли себе врать с трибуны ООН размахивая пробиркой с мелом, что послужило причиной уничтожения огромного количества людей. И 11 сентября естественно организовали террористы, а ни правительство США. И таких примеров очень и очень много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Valiko Час назад
Для нас интереса в интервью вообще никакого) А вот реакция западных чертей уже многое говорит об их чистоплотности - заверещали как сучки. Боятся что на чистую воду выведут их перед общественностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- Valiko 55 минут назад
соси пую х у ю . не отвлекайся ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus 2 часа назад
В твиттере по слухам, происходит полный разрыв либеральных пердаков, а у хохлов горит так что они почти долетают до Сатурна ....
https://rutube.ru/video/e68459a0c659597db12197c221611a9e/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 3 часа назад
Только в одном Твиттере и только за один час 12,7 миллионов просмотров)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Меншиков 3 часа назад
Эти долбодятлы с кармой минус всё никак не успокоются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 3 часа назад
Комментарий к фото
Эти 38% россиян думают, что он расскажет американцам что-то такое важное, что им не рассказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−13
-0 4 часа назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- Damvrot Hohlam 57 минут назад
я твой мамины кости е бал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−23
elena-ignatjevskaja 4 часа назад
шел 3-ий год Операции Киев за 3 дня! Идиот Карлик в коротких штанишках уже готов на Переговоры!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- Damvrot Hohlam 56 минут назад
я твой мамину рожу е бал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−69
- 4 часа назад
купили залупутинскую шавку и радуются ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- Damvrot Hohlam 56 минут назад
я твой мамины гланды через жопу е бал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−69
- 4 часа назад
Я хочу сказать вам честно!
Откровенно без прикрас!
От души от всего сердца!
вова путин п эд э рас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−69
- 4 часа назад
Путин, это "Солнце мира",
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
х у й кладёт он на народ ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ 5 часов назад
не раньше 12.00 по Москве буду смотреть, звук на телефоне отключу, спамеры достали. к 12.00 думаю все интересное случится, надеюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 5 часов назад
Началось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−69
- Юрьевич 4 часа назад
шо ? слабительное подействовало ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
- Damvrot Hohlam 56 минут назад
я твой мамины гланды через жопу е бал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
407
Гепатит С 5 часов назад
Само интервью навряд ли доставит что-то новое, но вот треск гейских пуканов - ооо, это надо будет листать западные СМИ и ловить истинный кайф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 5 часов назад
Кстати, сегодня в ночь с 9 на 10 наступает Китайский Новый Год!
Все с этим Карлсоном забыли про него?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр 5 часов назад
Лично для себя я не жду каких-то открытий из этого интервью. Я жду лишь, что правда, которую ВСЕ западные и иже с ними СМИ замалчивают, выйдет наружу! Тогда и станут понятны и цели СВО и необходимость её начала.. Я надеюсь, что то, что мы, русские и так знаем, дойдёт до опидорашенных голов европейцев и оBLMлинных голов штатовцев.. Рядовых штатовцев и европейцев! Просто люди имеют право знать правду со всех сторон! И тут я склоняю шляпу перед Такером Карлсоном. Он - единственный журналист, который не встаёт изначально на чью-то сторону! Он-человек, который освещает события! Это и есть настоящая журналистика! А не то, к чему скатились все "ведущие" издания...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 29 комментариев
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92982



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
Генерал-лейтенант ФТС устроил пьяный дебош и оказался в обезьяннике
Генерал-лейтенант ФТС устроил пьяный дебош и оказался в обезьяннике
Набирающие популярность в сообществах
Самые сильные люди в мире. ТОП. Интересные факты
Самые сильные люди в мире. ТОП. Интересные факты
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недолговечный мангал

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересно#ДТП#Автовсячина#Разное#кино#кот#Китай
#Юмор#автомир#люди#интересное#США#позитив#подборка#улыбнуло#Вещи#новости
#Прикол#машина#в мире#аварии#авто аварии#факты#история#Россия#забавно#собака
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию «А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине «А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Жозефина Бейкер: она всегда делала только то, что хотела Жозефина Бейкер: она всегда делала только то, что хотела

На что жалуетесь?

Вернуться