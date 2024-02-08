Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Судите сами:

это, например, немецкие СМИ и их оценочные суждения об интервью, которое даже ещё не появилось в Сети (подборку сделал ТГ- канал "Папочка Канцлера").

Всё по методичке: ключевое слово «пропаганда» вставили, на путинферштеера журналиста ушат критики вылили. Даже статейку «Почему не надо смотреть это интервью» набросали.

«Друг Трампа Карлсон у Путина: идеальный дуэт, чтобы создать хаос» — N-TV: