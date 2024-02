Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

The Telegraph:

«Карлсон не единственный западный журналист, у которого хватило смелости взять интервью у Путина, — он единственный, кому это разрешили».



The New York Times:

«Путин пытается напрямую обратиться к американским консерваторам, пока помощь Украине от США находится в подвешенном состоянии. Кроме того, интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США».



Le Monde:

«Общение Такера с Путиным — «предательский удар» в адрес Джо Байдена».