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На радость девушкам: ирландские фермеры вместе с животным снялись для нового календаря

На радость девушкам: ирландские фермеры вместе с животным снялись для нового календаря

Автор:
21 сентября 2022 08:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   календарь   милота   мужчины   позитив   фотосессия   
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Жизнерадостные ирландские юноши и мужчины поучаствовали в фотосессии с братьями нашими меньшими (и не только) на фоне фермерских угодий. Фотографии с фермерами войдут в календарь на 2023 год.



Январь

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Февраль


Март


Апрель


Фотограф проекта Сиара Райан рассказала, что из-за ковидных ограничений календарь не выходил пару лет, поэтому в этом выпуске (к слову, он будет уже 13-м) собраны фотографии 2019-2021 года. И какая радость, что мир вновь увидит этих крутых парней и их четвероногих друзей!

Май


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Июль


Август


Сентябрь


Октябрь


Ноябрь


Декабрь

Источник:

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Метки: животные   календарь   милота   мужчины   позитив   фотосессия   
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1  комментарий
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MPEG-8 38 минут назад
На радость п...сам они снялись.
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Dobriy drug

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