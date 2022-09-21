На радость девушкам: ирландские фермеры вместе с животным снялись для нового календаря

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Жизнерадостные ирландские юноши и мужчины поучаствовали в фотосессии с братьями нашими меньшими (и не только) на фоне фермерских угодий. Фотографии с фермерами войдут в календарь на 2023 год.
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Фотограф проекта Сиара Райан рассказала, что из-за ковидных ограничений календарь не выходил пару лет, поэтому в этом выпуске (к слову, он будет уже 13-м) собраны фотографии 2019-2021 года. И какая радость, что мир вновь увидит этих крутых парней и их четвероногих друзей!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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