На радость девушкам: ирландские фермеры вместе с животным снялись для нового календаря

Фотограф проекта Сиара Райан рассказала, что из-за ковидных ограничений календарь не выходил пару лет, поэтому в этом выпуске (к слову, он будет уже 13-м) собраны фотографии 2019-2021 года. И какая радость, что мир вновь увидит этих крутых парней и их четвероногих друзей!

Май