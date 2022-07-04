Кошки делают этот мир чуточку прекраснее и веселее, и вот доказательства

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Даже когда кошки ведут себя очень глупо, они все равно не теряют своего очарования. Ну а если вы в этом сомневаетесь, то предлагаем вам посмотреть наши фотографии.
Кошки совершенно очаровательны, и можно составить целый список качеств, за которые мы их любим. Это их нежный мех, причудливость, невероятно развитое шестое чувство, независимость, какая-то удивительная кошачья логика и даже способность к забавным акробатическим трюкам.
Главное — поймать ракурс
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Пятницы уже давно не те...
Возможно, этот кот мечтает стать космонавтом
Большое черное семейство
Вот для чего нужен друг
Это первое свидание, и он нервничает
Когда увидел сам себя сразу с нескольких ракурсов
Коты — это жидкость
Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя
Вор пойман
Делаем ставку на кота, что он финиширует первым
Коты со своими лазерами из 3000-х годов
Когда у твоего хозяина чудесное чувство юмора
Этот кот играет в «Ку-ку!»
Живая шляпа
Найди десять отличий
Коты-повелители
Источник:
АНТИФИШКИ
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