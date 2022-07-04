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Сообщество Без кота и жизнь не та 1343 поста • 439 подписчиков подписаться
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Кошки делают этот мир чуточку прекраснее и веселее,&nbsp;и вот доказательства

Кошки делают этот мир чуточку прекраснее и веселее, и вот доказательства

Автор:
04 июля 2022 08:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   кошка   милота   позитив   фото   
463
18

Даже когда кошки ведут себя очень глупо, они все равно не теряют своего очарования. Ну а если вы в этом сомневаетесь, то предлагаем вам посмотреть наши фотографии.

Кошки совершенно очаровательны, и можно составить целый список качеств, за которые мы их любим. Это их нежный мех, причудливость, невероятно развитое шестое чувство, независимость, какая-то удивительная кошачья логика и даже способность к забавным акробатическим трюкам.



Главное — поймать ракурс

×
×

Пятницы уже давно не те...

Возможно, этот кот мечтает стать космонавтом

Большое черное семейство

Вот для чего нужен друг

Это первое свидание, и он нервничает

Когда увидел сам себя сразу с нескольких ракурсов

Коты — это жидкость

Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя

Вор пойман

Делаем ставку на кота, что он финиширует первым

Коты со своими лазерами из 3000-х годов

Когда у твоего хозяина чудесное чувство юмора

Этот кот играет в «Ку-ку!»

Живая шляпа

Найди десять отличий

Коты-повелители

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   кот   кошка   милота   позитив   фото   
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2  комментария
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26k
Ваня 47 минут назад
вижу котовских - плюс однозначно...
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kaboza 18 минут назад
тот кто увидел котю, и не сказал кс-кс, тот рептилоид с другой планеты
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Anarasius

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