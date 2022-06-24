17 фотографий маленьких котят, в которых невозможно не влюбиться

Что в интернете может сравниться с просмотром фотографий маленьких котят? Правильно, ничего! Не ведитесь на их милые мордашки, на самом деле они те ещё преступники. Украдут ваше сердечко за секунды, а вы и заметить не успеете.

Малыш, который способен растопить сердце