17 фотографий маленьких котят, в которых невозможно не влюбиться

Детишки любых живых существ, в большинстве своём, очень милые. Что уж говорить о котиках, способных украсть сердечко в любом возрасте. Перед вами подборка очаровательных котят, способных влюбить в себя с первого взгляда.
Что в интернете может сравниться с просмотром фотографий маленьких котят? Правильно, ничего! Не ведитесь на их милые мордашки, на самом деле они те ещё преступники. Украдут ваше сердечко за секунды, а вы и заметить не успеете.
Малыш, который способен растопить сердце
Разве можно быть меньше
Предупреждение: маленький медвежонок, подходите на свой страх и риск
Солнечные ванны
Маленький толстячок
Человек покорён
Котогорыныч
Моя большая собака и котёнок, которого мы взяли на передержку, обожают друг друга
Комментаторы просто в восторг от этой парочки. Они очень надеются, что передержка «не удастся» и котёнок останется в доме навсегда.
Я не могу сказать нет этим маленьким глазкам
Крошечный вор пытается украсть моего мужчину
Солонка для масштаба
Ребёнок ждёт маму
Микроскопический котёнок
Не позволяйте этой маленькой мордашке обмануть вас… Он преступник
Крошечная Миса
Экстремальная пушистость
Крошечная статуэтка
На первом приёме у ветеринара
Источник:
АНТИФИШКИ
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