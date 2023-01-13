Алкогольный марафон, пособие за усы и другие любопытные факты и истории

Наверняка, первая рабочая неделя после затяжных выходных выдалась тяжёлой, а значит, самое время отдохнуть, проведя время за очередной подборкой интересных фактов и историй.
Знаете ли вы, кто из чиновников высшего партийного руководства СССР не имел высшего образования? В этом списке точно можно встретить Хрущёва, Сталина и Андропова.
Лягушка вида африканский узкорот выглядит весьма недовольной. Видимо потому, что она слишком круглая и коротколапая, из-за чего в отличие от своих сородичей не может прыгать. Вместо этого ей приходится просто ходить вперевалку.
Со всеми известным романом «Дракула» произошла весьма интересная история. Первый переводчик на исландский язык просто изменил сюжет, чтобы история выглядела так, как нравится ему. Самое интересное, что внесённые изменения вскрылись лишь спустя сотню лет.
В эпоху, когда многие не могут представить жизни без телефона и интернета, неудивительно, что появились «текстроверты». Именно так называют людей, способных выражать чувства и мысли в виде текста. Как правило, они общительны и веселы в мессенджерах, но при личной встрече замыкаются и молчат.
Олимпийские игры нынче не те. В 1896 году Спиридон Луис одержал победу в первом современном марафоне. Он умудрился не только выиграть, но и остановиться посреди забега, чтобы выпить пару рюмок коньяка.
В весьма жестоких схватках за самку участвуют балканские черепахи. Во время драки они стараются перевернуть противника на спину, поскольку высока вероятность, что на ноги он больше никогда не встанет.
В нескольких индийских штатах сотрудникам полиции выплачивают весьма специфичное социальное пособие – за усы. При этом ношение бороды категорически запрещено.
В Швейцарии вам, вероятно, пришлось бы туго, ведь там нет единого языка, а у жителей каждой деревни собственный диалект. Например, слово «каждый» там произносится в 40 разных вариациях.
Есть ли кто-то, кто плетёт интриги, больше чем люди? Да, и это шимпанзе. Всё из-за того, что они живут в слишком конкурентной социальной среде, где необходимо постоянно пытаться обхитрить своих собратьев.
Сложно ли стать профессиональным футболистом? Далеко не всегда. Например, в 2013 году в бельгийский клуб FC Racing Boxberg попал 20-месячный Брайс Брайтс, получивший контракт. Это сделало его самым молодым профессиональным футболистом в истории.
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