FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4874 поста • 1049 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Алкогольный марафон, пособие за усы и другие любопытные факты и истории

Алкогольный марафон, пособие за усы и другие любопытные факты и истории

Автор:
13 января 2023 23:34
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
1128
10

Наверняка, первая рабочая неделя после затяжных выходных выдалась тяжёлой, а значит, самое время отдохнуть, проведя время за очередной подборкой интересных фактов и историй.

Знаете ли вы, кто из чиновников высшего партийного руководства СССР не имел высшего образования? В этом списке точно можно встретить Хрущёва, Сталина и Андропова.

×
×

Лягушка вида африканский узкорот выглядит весьма недовольной. Видимо потому, что она слишком круглая и коротколапая, из-за чего в отличие от своих сородичей не может прыгать. Вместо этого ей приходится просто ходить вперевалку.

Со всеми известным романом «Дракула» произошла весьма интересная история. Первый переводчик на исландский язык просто изменил сюжет, чтобы история выглядела так, как нравится ему. Самое интересное, что внесённые изменения вскрылись лишь спустя сотню лет.

В эпоху, когда многие не могут представить жизни без телефона и интернета, неудивительно, что появились «текстроверты». Именно так называют людей, способных выражать чувства и мысли в виде текста. Как правило, они общительны и веселы в мессенджерах, но при личной встрече замыкаются и молчат.

Олимпийские игры нынче не те. В 1896 году Спиридон Луис одержал победу в первом современном марафоне. Он умудрился не только выиграть, но и остановиться посреди забега, чтобы выпить пару рюмок коньяка.

В весьма жестоких схватках за самку участвуют балканские черепахи. Во время драки они стараются перевернуть противника на спину, поскольку высока вероятность, что на ноги он больше никогда не встанет.

В нескольких индийских штатах сотрудникам полиции выплачивают весьма специфичное социальное пособие – за усы. При этом ношение бороды категорически запрещено.

В Швейцарии вам, вероятно, пришлось бы туго, ведь там нет единого языка, а у жителей каждой деревни собственный диалект. Например, слово «каждый» там произносится в 40 разных вариациях.


Есть ли кто-то, кто плетёт интриги, больше чем люди? Да, и это шимпанзе. Всё из-за того, что они живут в слишком конкурентной социальной среде, где необходимо постоянно пытаться обхитрить своих собратьев.

Сложно ли стать профессиональным футболистом? Далеко не всегда. Например, в 2013 году в бельгийский клуб FC Racing Boxberg попал 20-месячный Брайс Брайтс, получивший контракт. Это сделало его самым молодым профессиональным футболистом в истории.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Copycat 46 минут назад
вот бы узнать как он изменил сюжет дракулы, а то заинтриговали и всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59249



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
"Теперь это мой дом": коты, которые бесцеремонно вторглись к людям
"Теперь это мой дом": коты, которые бесцеремонно вторглись к людям
Набирающие популярность в сообществах
Как Хрущев Жукова на пенсию отправил
Как Хрущев Жукова на пенсию отправил
Как простые стекляшки стали дороже алмазов, или Захватывающая история кристаллов Swarovski
Как простые стекляшки стали дороже алмазов, или Захватывающая история кристаллов Swarovski
В горах США начали находить загадочные антенны
В горах США начали находить загадочные антенны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как пришельцы видят Землю в современных фильмах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#факты#аварии#Украина#авто аварии#Мемы#Фотографии#шоу бизнес
#Юмор#история#автомобили#автомир#люди#забавно#в мире#Приколы#улыбнуло#познавательно
#интересно#Прикол#дтп#подборка#позитив#Прошлое#картинки#США#Ynews#Москва
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории Проспиртованные хомяки, странный закон США и другие интересные факты и истории Проспиртованные хомяки, странный закон США и другие интересные факты и истории Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории

На что жалуетесь?

Вернуться