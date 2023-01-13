Алкогольный марафон, пособие за усы и другие любопытные факты и истории

В Швейцарии вам, вероятно, пришлось бы туго, ведь там нет единого языка, а у жителей каждой деревни собственный диалект. Например, слово «каждый» там произносится в 40 разных вариациях.

Есть ли кто-то, кто плетёт интриги, больше чем люди? Да, и это шимпанзе. Всё из-за того, что они живут в слишком конкурентной социальной среде, где необходимо постоянно пытаться обхитрить своих собратьев.