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Рыбный Samsung, жестокая Красная шапочка и другие занятные факты и истории

Рыбный Samsung, жестокая Красная шапочка и другие занятные факты и истории

Автор:
23 января 2023 23:10
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
1670
10

Приблизился очередной понедельник, а значит, пора снова входить в рабочую неделю. Однако всегда можно найти немного времени на лёгкий перерыв. Именно поэтому предлагаем вам сделать это за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём.

Не секрет, что у Индии есть спутники. Но самое интересное, что первый, запущенный в 1981 году, привезли на место запуска на упряжке из волов.

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Довольно многие сорта ирландского и британского пива, например, всеми известный «Гиннесс», производят с использованием сушеных плавательных пузырей осетровых рыб. Кстати, именно поэтому его не пью веганы, если, конечно, знают подобные тонкости.

Неудивительно, что многие молодые люди частенько совершают необдуманные поступки. Всё дело в том, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональные решения, созревает только к 25 годам.


На днях мы уже говорили о жестокости оригиналов сказок, рассказав о «Спящей красавице». В финале «Красной шапочки» также всё не так радужно, ведь там девочка съедает свою бабушку вместе с волком.

В Древнем Риме у женщин не было собственных имён как таковых. Их называли согласно родовым именам, например, Юлия из рода Юлиев. Если же в семье было несколько женщин, то им присваивали порядковые номера.

Вряд ли кто-то оспорит талант Гоголя, однако во время его учёбы в гимназии всё было иначе. Его товарищи говорили, чтобы классик лучше упражнялся в стихах, поскольку проза у него выходит глупо.

Многим известны заглавные темы из мультфильмов «Чёрный плащ» и «Утиные истории», однако мало кто знает, кто исполнял их русскоязычные версии. Оказывается, исполнителем был Мурат Насыров.

Сегодня весь мир пользуется техникой от Samsung, а ведь эта компания начинала свою деятельность продавцом сушёной рыбы, местных продуктов питания и лапши.

Джозеф Листер – человек, перевернувший понимание антисептической медицинской практики. Именно он пришёл к выводу, что врачи должны перед операцией ополаскивать руки, чтобы предотвратить попадание инфекций в тело пациента. Правда, медицинское сообщество подняло эту идею на смех, до тех пор, пока не заметили, что она работает.

Кошки способны копировать поведение своих хозяев точно так же, как маленькие дети стараются подражать своим родителям.


Раз уж заговорили о кошках, то не пройдём мимо и собак, по вилянию хвоста которых можно легко определить их эмоции. Виляние хвостом вправо сигнализирует о положительных эмоциях, тогда как влево означает отрицательные.


Довольно интересная причина сыграть Альбуса Дамблдора в первых двух частях «Гарри Поттера» была у Ричарда Харриса. Всё дело в том, что его внучка пригрозила никогда с ним не разговаривать, если он откажется.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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11  комментариев
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16k
Bill 2 часа назад
Могла назваться только "Юлия из рода Юлиев".
Так разве "Юлия" - не собственное имя?
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26k
БамбарбияКиргуду 19 минут назад
Это какой жид из синагоги.Они на своих постерах дохрена таких рисуют.Типа крутые,лучшие из лучших по сьё.быва.нию бабла с населения.Даже со своего.
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26k
БамбарбияКиргуду 23 минуты назад
Сегодня весь мир пользуется техникой от Samsung, а ведь эта компания начинала свою деятельность продавцом сушёной рыбы, местных продуктов питания и лапши.
---------------------------------
Странно,что не эпл.А хотя сасунг тоже пиндосская фирма.
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Вряд ли кто-то оспорит талант Гоголя, однако во время его учёбы в гимназии всё было иначе. Его товарищи говорили, чтобы классик лучше упражнялся в стихах, поскольку проза у него выходит глупо.
-------------------------------------
И чо,есть доказательства?
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
В Древнем Риме у женщин не было собственных имён как таковых. Их называли согласно родовым именам, например, Юлия из рода Юлиев. Если же в семье было несколько женщин, то им присваивали порядковые номера.
----------------------------------
И нахера мне это знать?Тем более,что этот еб.учий казах давно уже сдох.
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Бл.я,автор ты откуда эту дичь собрал?Сам сидел придумывал?

В Древнем Риме у женщин не было собственных имён как таковых. Их называли согласно родовым именам, например, Юлия из рода Юлиев. Если же в семье было несколько женщин, то им присваивали порядковые номера.
----------------------------
Афродита из рода Афродитов.Афродита 1,2,3.Пи.зд.ец.
А,я понял,это развлекательный сайт.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Пояснительную бригаду пожалуйста. Как можно вилять хвостом влево?
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Неудивительно, что многие молодые люди частенько совершают необдуманные поступки. Всё дело в том, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональные решения, созревает только к 25 годам.
--------------------------------
Полная хуня.Самой важной составляющей жизнедеятельности человека,является волевой аспект.Это основа жизни.Вдумайтесь в саму фразу:префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональные решения, созревает только к 25 годам.Это же полный бред.
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514
Илья Рыбалкин 46 минут назад
"Раз уж заговорили о кошках, то не пройдём мимо и собак, по вилянию хвоста которых можно легко определить их эмоции. Виляние хвостом вправо сигнализирует о положительных эмоциях, тогда как влево означает отрицательные."

Сколько тут чуши... у собаки при положительных эмоциях хвост блин как сейсмограф, там вообще не ошибиться. А у кошки эмоции по хвосту определять можно ничуть не хуже - нервные движения скорее говорят об отрицательных, плавные - о положительных. Причем у кисы в отличае от большинства песелей, которые готовы, чтобы их гладили часами на пролет, настроение на раз-два меняется. И по хвосту как раз часто проще всего понять, нравится ей что-то или нет.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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