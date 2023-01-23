Рыбный Samsung, жестокая Красная шапочка и другие занятные факты и истории

Неудивительно, что многие молодые люди частенько совершают необдуманные поступки. Всё дело в том, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональные решения, созревает только к 25 годам.

На днях мы уже говорили о жестокости оригиналов сказок, рассказав о «Спящей красавице». В финале «Красной шапочки» также всё не так радужно, ведь там девочка съедает свою бабушку вместе с волком.