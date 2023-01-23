Рыбный Samsung, жестокая Красная шапочка и другие занятные факты и истории

Приблизился очередной понедельник, а значит, пора снова входить в рабочую неделю. Однако всегда можно найти немного времени на лёгкий перерыв. Именно поэтому предлагаем вам сделать это за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём.
Не секрет, что у Индии есть спутники. Но самое интересное, что первый, запущенный в 1981 году, привезли на место запуска на упряжке из волов.
Довольно многие сорта ирландского и британского пива, например, всеми известный «Гиннесс», производят с использованием сушеных плавательных пузырей осетровых рыб. Кстати, именно поэтому его не пью веганы, если, конечно, знают подобные тонкости.
Неудивительно, что многие молодые люди частенько совершают необдуманные поступки. Всё дело в том, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональные решения, созревает только к 25 годам.
На днях мы уже говорили о жестокости оригиналов сказок, рассказав о «Спящей красавице». В финале «Красной шапочки» также всё не так радужно, ведь там девочка съедает свою бабушку вместе с волком.
В Древнем Риме у женщин не было собственных имён как таковых. Их называли согласно родовым именам, например, Юлия из рода Юлиев. Если же в семье было несколько женщин, то им присваивали порядковые номера.
Вряд ли кто-то оспорит талант Гоголя, однако во время его учёбы в гимназии всё было иначе. Его товарищи говорили, чтобы классик лучше упражнялся в стихах, поскольку проза у него выходит глупо.
Многим известны заглавные темы из мультфильмов «Чёрный плащ» и «Утиные истории», однако мало кто знает, кто исполнял их русскоязычные версии. Оказывается, исполнителем был Мурат Насыров.
Сегодня весь мир пользуется техникой от Samsung, а ведь эта компания начинала свою деятельность продавцом сушёной рыбы, местных продуктов питания и лапши.
Джозеф Листер – человек, перевернувший понимание антисептической медицинской практики. Именно он пришёл к выводу, что врачи должны перед операцией ополаскивать руки, чтобы предотвратить попадание инфекций в тело пациента. Правда, медицинское сообщество подняло эту идею на смех, до тех пор, пока не заметили, что она работает.
Кошки способны копировать поведение своих хозяев точно так же, как маленькие дети стараются подражать своим родителям.
Раз уж заговорили о кошках, то не пройдём мимо и собак, по вилянию хвоста которых можно легко определить их эмоции. Виляние хвостом вправо сигнализирует о положительных эмоциях, тогда как влево означает отрицательные.
Довольно интересная причина сыграть Альбуса Дамблдора в первых двух частях «Гарри Поттера» была у Ричарда Харриса. Всё дело в том, что его внучка пригрозила никогда с ним не разговаривать, если он откажется.
Источник:
- Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем
- Уборщица зарабатывает на сайте для взрослых из-за "сходства" с принцессой Дианой
Так разве "Юлия" - не собственное имя?
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Странно,что не эпл.А хотя сасунг тоже пиндосская фирма.
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И чо,есть доказательства?
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И нахера мне это знать?Тем более,что этот еб.учий казах давно уже сдох.
В Древнем Риме у женщин не было собственных имён как таковых. Их называли согласно родовым именам, например, Юлия из рода Юлиев. Если же в семье было несколько женщин, то им присваивали порядковые номера.
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Афродита из рода Афродитов.Афродита 1,2,3.Пи.зд.ец.
А,я понял,это развлекательный сайт.
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Полная хуня.Самой важной составляющей жизнедеятельности человека,является волевой аспект.Это основа жизни.Вдумайтесь в саму фразу:префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональные решения, созревает только к 25 годам.Это же полный бред.
Сколько тут чуши... у собаки при положительных эмоциях хвост блин как сейсмограф, там вообще не ошибиться. А у кошки эмоции по хвосту определять можно ничуть не хуже - нервные движения скорее говорят об отрицательных, плавные - о положительных. Причем у кисы в отличае от большинства песелей, которые готовы, чтобы их гладили часами на пролет, настроение на раз-два меняется. И по хвосту как раз часто проще всего понять, нравится ей что-то или нет.