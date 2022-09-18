Мощное землетрясение произошло в Тайване

Магнитуда составила 6,8 и это уже второе сильное землетрясение за последние дни.
Землетрясение произошло на относительно небольшой глубине 7 километров недалеко от города Тайдун на юго-восточном побережье, сообщают тайваньские власти. Буквально вечером в субботу Тайвань тряхнуло к северу от округа Тайдун. Тогда магнитуда составила 6,4 балла.
Тайваньское центральное информационное агентство сообщило, что 420 дизель-электрических поездов сошли с рельсов на станции Дунли, обрушилось здание мини-маркета в уезде Хуалянь, прилегающем к Тайдуну, и обрушился мост Юйли Гаолио.
Тайваньские сейсмологи заявляют, что с момента субботнего землетрясения силой 6,4 балла, на данный момент произошло более 60 небольших подземных толчков.
Полиция и пожарные в настоящее время находятся на месте, чтобы оказать первую помощь пострадавшим и тем, кто самостоятельно не может выбраться из-под завалов. О погибших пока не сообщается.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами, сообщив, что волны высотой до 1 метра могут обрушиться на Окинаву. Центр предупреждения о цунами США также опубликовал предупреждение о том, что опасное цунами может произойти в пределах 300 километров от эпицентра.
В то же время в Японии ждут прихода мощного урагана «Нанмадол». Японцам рекомендуют укрыться в безопасном месте. Власти эвакуируют почти 2,5 млн человек — жителей острова Кюсю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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