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Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя

Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя

Автор:
19 сентября 2022 08:16
Метки: антарктида   в мире   животные   косатка   охота   тюлени   
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В Антарктиде документалисты запечатлели нескольких косаток, охотившихся на тюленя. Тюлень решил, что на большой льдине ему ничего не угрожает и вскоре оказался в воде.


Британские документалисты, работающие на телерадиокорпорации ВВС, запечатлели охоту на тюленя в исполнении нескольких китов-убийц.


Косатки использовали проверенную тактику, чтобы добраться до бедного тюленя. Сначала хищники, используя мощные плавники раздробили на части льдину, на которой пряталась добыча. Затем косатки создали мощные волны и сбили в воду тюленя.

По информации британских СМИ, в мире известны менее 100 косаток, использующих подобную тактику охоты на тюленей, названную «разрушающая волна».

Источник:

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Метки: антарктида   в мире   животные   косатка   охота   тюлени   
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14  комментариев
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3k
Deniss Час назад
У тюленя взгляд такой обреченный. Жаль его.
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fin4all 12 минут назад
Наряду с удивлением от поведения косаток присутствует и восхищение от работы съёмочной группы. Как они это сняли?
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9k
Летучий Мыш 12 минут назад
Как они тюленя обнаружили то? И вообще, почему тюлень один там оказался?
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4k
просто Дмитрий 18 минут назад
Почти по законам военной тактики... раздробить, а потом уничтожить
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3k
Serhio Konyakoff Полчаса назад
Видно что эти чёрно-белые ребята в школе хорошо учились.Физику не прогуливали.
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2k
Вадим Полчаса назад
Сообразили на "троих".
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82
Евгения Полчаса назад
Взгляд у косатки.... Жуть.
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3k
АБЕЗЬЯН 46 минут назад
..."Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягнёнка поволок."
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4k
perekrestok 47 минут назад
Вот как они могут без GPS , переговоров и координации со стороны руководства? И лед сообразили как разбить и волну поднять, Причем и двигались синхронно и волну поднимали одновременно. Может реально это инопланетяне? Захватили две трети планеты, живут и не напрягаются.
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3k
Карл 56 минут назад
Для них он просто теплая и вкусная котлетка. Ничего личного, просто меню такое.
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Оксид Бетона 57 минут назад
Хытрые!
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5k
Иван Кузин Час назад
лихо
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