Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя

В Антарктиде документалисты запечатлели нескольких косаток, охотившихся на тюленя. Тюлень решил, что на большой льдине ему ничего не угрожает и вскоре оказался в воде.
Британские документалисты, работающие на телерадиокорпорации ВВС, запечатлели охоту на тюленя в исполнении нескольких китов-убийц.
Косатки использовали проверенную тактику, чтобы добраться до бедного тюленя. Сначала хищники, используя мощные плавники раздробили на части льдину, на которой пряталась добыча. Затем косатки создали мощные волны и сбили в воду тюленя.
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По информации британских СМИ, в мире известны менее 100 косаток, использующих подобную тактику охоты на тюленей, названную «разрушающая волна».
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