Аделомелон бразильский: тысячи «водяных бомбочек» выбрасывает на побережья

Больше похоже не на улитку, а на кусок мяса, который год пролежал за плитой.

Самое интересное начинается после. Брюхоногая мадам, получив от джентльмена всё необходимое, начинает создавать яйцевые капсулы — те самые «водяные бомбы». Их стенка чем-то напоминает силикон, он столь же упругий и довольно прочный, а в качестве наполнителя служит бульон. За всю жизнь — а живут улитки аж до 20 лет — самка может настругать тысячи таких капсул.