Аделомелон бразильский: тысячи «водяных бомбочек» выбрасывает на побережья

Когда дело касается продолжения рода, изобретательность животных может стать поводом для зависти. Особенную смекалку в этом отношении проявили брюхоногие. Например, улитка аделомелон бразильский создаёт «водяные бомбочки» с детьми внутри.
Вот это я понимаю: добротная капитошка.
Если не знать крайне любопытные подробности личной жизни, аделомелон — обычная улитка, которая по виду не производит должного впечатления. Максимально скучная раковина безо всяких выкрутасов, размеры не больше 20 см, питается своими же соседями — такими же моллюсками, любит плескаться в тёплой водичке у берегов Южной Америки. В общем, скромняга. Но мы же знаем, что в тихом омуте черти водятся.
Ну улитка и улитка. Чего бухтеть-то?
Половая жизнь этой улитки достойна большего внимания, чем сам моллюск. Главный звоночком для начала брюхоногого непотребства является температура воды — как только водичка разогревается до 17 градусов, аделомелоны начинают заготавливать половые клетки и в спешном порядке искать, кому бы их передать. Сам же процесс у них происходит по всем нашим канонам: обычное спаривание.
Больше похоже не на улитку, а на кусок мяса, который год пролежал за плитой.
Самое интересное начинается после. Брюхоногая мадам, получив от джентльмена всё необходимое, начинает создавать яйцевые капсулы — те самые «водяные бомбы». Их стенка чем-то напоминает силикон, он столь же упругий и довольно прочный, а в качестве наполнителя служит бульон. За всю жизнь — а живут улитки аж до 20 лет — самка может настругать тысячи таких капсул.
Дрейфуя по волнам, «бомбочки» выбрасывает на сушу, что производит у посетителей местных пляжей настоящий фурор.
Таким образом мать обеспечивает детей на время долгого развития временной жилплощадью. И какой! Капсулы аделомелон крупнейшие среди всех брюхоногих — они достигают размера куриного яйца. Целых три месяца кубышки с 30 эмбрионами будут плавать в море.
Вот та розовая пимпочка внутри яйца — и есть ещё нерождённая улитка.
Но выжить суждено не всем: многие капсулы станут для кого-то обедом. Более того, внутри уцелевших бомб вскоре начинаются голодные игры — мелюзга, которая вылупилась первой, может сразу съехать с дома, а может без толики сожаления сожрать менее расторопных собратьев.
Милое яичко, внутри которого маленькие дети жрут друг друга.
Вообще, судьба у самок аделомелон крайне жестока. Мало того, что им приходится в поте лица строить хоромы для своих деток, тратя все свои силы, так ещё из-за токсических веществ, выброшенных в море, примерно у трети всех особей женского пола вырастает мужской детородный орган. Трагикомичность заключается в том, что вскоре самка становится полностью бесплодной.
Основной вред самкам наносит токсин трибутилолово. Раньше это вещество входило в состав краски, которым красили днище кораблей. Сейчас же само вещество запрещено, но из океанических вод оно никуда не делось.
Аделомелон, на самом деле, вид плохо изученный. У учёных он вызвал интерес относительно недавно, несмотря на выдающиеся способности. Поэтому численность улиток не изучена, их экология — тоже. Но одно известно наверняка: пока на берегах находят сотни «странных инопланетных яиц», моллюск жив, цел, орёл.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы
- Морской таракан: странное существо часто встречается в рыбных консервах
- Мохнатый хищник
- Питон попытался проникнуть в чужое окно
- Фантастические твари: 18 необычных рептилий