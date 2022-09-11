Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы

Как только стало ясно, что Дампстер доволен своей жизнью и местом обитания, спасатели согласились, что лучше всего просто отвезти его на кастрацию, а потом вернуть в его дом возле магазина.

«Дампстер хорошо знаком с местностью, и, как вы понимаете, это очень важно для слепого кота»,— сказала Джада.

Теперь Джада и сотрудники магазина заботятся о коте. Они кормят его, играют с ним и регулярно возят к ветеринару, чтобы убедиться, что его здоровье в порядке.