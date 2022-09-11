Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы

Когда в марте за магазином Джады Хэмби появился маленький котенок, она сильно забеспокоилась. Пушистик оказался слепым и слабослышащим, поэтому Джада и сотрудники магазина связались с несколькими спасателями, чтобы они забрали его в приют. Но у хитрого котенка были совсем другие планы.
«Спасатели приезжали несколько раз и пытались поймать котенка сотней разных способов. Но он был слишком умен для всех их трюков!»,— вспоминает Джада.
Как бы спасатели ни старались, они не могли поймать кота, и он, казалось, был от этого в восторге. Хвостатого, которому дали кличку Дампстер (с английского «мусорный бак») из-за того, где он был найден, ясно дал понять, что никуда не собирается уезжать. Ему нравилось жить за магазином, и он не хотел ничего менять.
Как только стало ясно, что Дампстер доволен своей жизнью и местом обитания, спасатели согласились, что лучше всего просто отвезти его на кастрацию, а потом вернуть в его дом возле магазина.
«Дампстер хорошо знаком с местностью, и, как вы понимаете, это очень важно для слепого кота»,— сказала Джада.
Теперь Джада и сотрудники магазина заботятся о коте. Они кормят его, играют с ним и регулярно возят к ветеринару, чтобы убедиться, что его здоровье в порядке.
«Каждое утро Дампстер встречает нас мяуканьем и требует завтрака! Он очень разговорчивый кот и любит общаться с нами»,— рассказала Джада изданию The Dodo.
Возможно, когда-нибудь котофей захочет стать домашним, но пока ему нравится оставаться максимально свободным, живя на улице.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Думали что прозреет , если яйца отрезать ?!
Так это только с неграми работает.