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Сообщество Без кота и жизнь не та 1406 постов • 446 подписчиков подписаться
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Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы

Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы

Автор:
11 сентября 2022 09:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: СЛЕПОЙ КОТ   в мире   животные   кот   помощь   спасение   фото   
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Когда в марте за магазином Джады Хэмби появился маленький котенок, она сильно забеспокоилась. Пушистик оказался слепым и слабослышащим, поэтому Джада и сотрудники магазина связались с несколькими спасателями, чтобы они забрали его в приют. Но у хитрого котенка были совсем другие планы.

«Спасатели приезжали несколько раз и пытались поймать котенка сотней разных способов. Но он был слишком умен для всех их трюков!»,— вспоминает Джада.

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Как бы спасатели ни старались, они не могли поймать кота, и он, казалось, был от этого в восторге. Хвостатого, которому дали кличку Дампстер (с английского «мусорный бак») из-за того, где он был найден, ясно дал понять, что никуда не собирается уезжать. Ему нравилось жить за магазином, и он не хотел ничего менять.

Как только стало ясно, что Дампстер доволен своей жизнью и местом обитания, спасатели согласились, что лучше всего просто отвезти его на кастрацию, а потом вернуть в его дом возле магазина.

«Дампстер хорошо знаком с местностью, и, как вы понимаете, это очень важно для слепого кота»,— сказала Джада.

Теперь Джада и сотрудники магазина заботятся о коте. Они кормят его, играют с ним и регулярно возят к ветеринару, чтобы убедиться, что его здоровье в порядке.

«Каждое утро Дампстер встречает нас мяуканьем и требует завтрака! Он очень разговорчивый кот и любит общаться с нами»,— рассказала Джада изданию The Dodo.

Возможно, когда-нибудь котофей захочет стать домашним, но пока ему нравится оставаться максимально свободным, живя на улице.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СЛЕПОЙ КОТ   в мире   животные   кот   помощь   спасение   фото   
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5  комментариев
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10k
kaboza 2 часа назад
Добра Котейке)
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1k
cfhfwby 9 минут назад
То, что нас не убивает, делает нас только крепче... Ну, ну, скажите это кастрированному коту.
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VikaR Полчаса назад
Котейке - счастья и долгих лет жизни, сотрудникам магазина - здоровья и всяческих благ.
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14k
Типа граф 57 минут назад
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vijilante Час назад
А кастрировали нахрена?
Думали что прозреет , если яйца отрезать ?!
Так это только с неграми работает.
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