Австралийский паук-тенётник: он уделает по эффективности льва, гепарда и волка

Хочешь пощекотать мои волосики? Да ладно, я знаю, что хочешь.

Хотя, глядя на эту шестимиллиметровую крошку, найти в тенётнике брутального охотника трудно. Казалось бы, меньше него лишь самооценка львов и волков после прочтения первого абзаца. Но наш герой сконцентрировал в себе всю брутальность паукообразных. Он бросил вызов муравьям — самым страшным существам всего микромира.