Австралийский паук-тенётник: он уделает по эффективности льва, гепарда и волка

Какой хищник самый совершенный? «Лев, волк, гепард» — скажите вы с толикой недоумения от такого вопроса. «Австралийский паук-тенётник» — отвечу я вам. Каждая его охота заканчивается успехом в 85% случаев. При том, что добыча больше самого хищника в 3 раза! О такой эффективности всем царям зверей и санитарам леса остаётся только завистливо мечтать.
Хочешь пощекотать мои волосики? Да ладно, я знаю, что хочешь.
Хотя, глядя на эту шестимиллиметровую крошку, найти в тенётнике брутального охотника трудно. Казалось бы, меньше него лишь самооценка львов и волков после прочтения первого абзаца. Но наш герой сконцентрировал в себе всю брутальность паукообразных. Он бросил вызов муравьям — самым страшным существам всего микромира.
Пока остальные пауки боятся муравьёв, этот спокойно дрыхнет среди их высосанных до суха тел.
Муравьи считаются боссами среди насекомых: одним движением челюстей солдаты производят математические операции по делению врагов надвое, не забывая про химические опыты с муравьиной кислотой. Даже пауки, будучи одними из самых совершенных хищников в дикой природе, страшатся их легионов. Но не австралийский паучок. Тенётник входит в 0,3% паукообразных-мирмекофагов, то бишь питающихся муравьями.
Когда по пьяни друг решил показать тебе новый приёмчик.
И если другие пауки лишь изредка щекочут нервишки, нападая на трудяг, то наш герой питается исключительно муравьями. И какими! В рацион Чака Норриса от мира арахнидов входят муравьи рода Кампонотус, они же муравьи-древоточцы, обитающие по соседству. Их солдаты достигают в длину полтора сантиметра, что в три раза больше самого тенётника. Впрочем, это его нисколько не смущает.
Что, муравей, уже не так смешно шутить про мои размеры?
Убийца муравьёв настолько брутален, что работяги сами заплетаются паутиной, стоит пауку лишь появиться на горизонте. А если отбросить бородатые шутки про старину Чака, то австралийский тенётник, стал мастером настолько, что его охота оказывается успешной в 85% случаев. Для сравнения результативность львов варьируется в пределах 30%, гепарда — 50%, большой стаи волков — 67%.
Тянем ножку, держим спину!
На кровавое дело тенётник выходит ночью. Прикрепив себя к эвкалиптовому дереву сверх липкой нитью, он замирает в ожидании добычи. Когда древоточец переходит красную черту, тенётник совершает резкий прыжок навстречу, прикрепляя ту же самую нить к телу жертвы. Затем столь же резко он отпрыгивает и прикрепляет конец нити на другую сторону дерева.
А это та самая начальная липкая паутина с капельками клея. Капельки отмечены стрелками.
Пока мы описывали весь процесс, паук уже успел бы поймать пару муравьёв, ведь всё действо у охотника занимает 328 миллисекунд. Этот «акробатический удар», как назвали его зоологи, определяет успех всей охоты — если пауку удалось зацепить муравья нитью, добыча обречена.
«Акробатический удар» тенётника, в ходе которого он цепляет нить паутины на муравьишку.
Если всё прошло по плану, и паук поймал муравья, смысла торопиться уже нет. 10 минут он кружит над беднягой, оплетая его сухой паутиной. Финальный аккорд в эффектной и драматичной схватке — ядовитый укус. Что обыденность для тенётника, для нас — повод очередной раз восхититься изобретательностью безжалостной матери-природы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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