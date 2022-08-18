Морской таракан: странное существо часто встречается в рыбных консервах

Знали ли вы, что покупая баночку консервов с селёдкой, всегда есть шанс купить вместе с рыбой ещё и таракана? Нет, дело не в антисанитарных условиях. Просто таракан этот не простой, а морской.
Везунчики, кому попадался наш герой, отпишитесь в комментариях, опишите ваши первые эмоции. А мы пока расскажем, что это за чёрт, с чем его едят, и как он оказывается на прилавках.
Почему ты кричишь? Я же просто пришёл пожелать приятного аппетита!
Обозначим сразу: морской таракан, он же ставница, на самом деле — не таракан. Несмотря на все внешние и поведенческие схожести, это членистоногое — рак. Причём достаточно древний: наш друг сохранился ещё со времён ледникового периода и помнит, как Балтийское море было ледниковым озером.
— Эх, а вот помнишь, по земле волосатые слоны ходили? — Да-а-а, сейчас уже не те слоны... Помельчали и полысели...
Сейчас таракан живёт в холодных северных водах Тихого и Ледовитого океана. Из ракообразных Балтики морские тараканы — самые крупные, в цепкие лапки исследователей попадались экземпляры до девяти сантиметров в длину. Но увидеть его вам вряд ли удастся: наш друг предпочитает обитать на дне, где-нибудь в 300 метрах от поверхности.
Человек! Верни меня на дно...
Внешний вид у животины, пережившей ледниковый период, суровый и минималистичный: хитиновая броня защитного цвета позволяет сливаться с песком на дне. Там, в полумраке глубин, ненасытный рак вечно блуждает в поисках пищи. С тараканами-прусаками ставниц роднит некоторая общая отбитость в плане пропитания: жрут они все, что не прикручено анкерными болтами. Каннибализм и поедание мертвых сородичей — тоже распространенное явление.
Попались, которые в рыбу вгрызались.
Рыбаки отдельно не жалуют ставниц за порчу улова в сети. Особенно достается сельди: бронированные злыдни натурально сгрызают пойманную рыбу, как колорадский жук картофельную ботву. Собственно, как-то так они и попадают в консервы, проскочив на этапе сортировки сырья. Впрочем, после термообработки этот бонус, за минусом панциря, вполне съедобен.
Бюджетный вариант королевской креветки.
Но в отличие от домашних и головных тараканов, ставницы ещё и полезные вещи делают. Причем просто фактом своего существования! Основная пища морских тараканов — их ровесник-реликт, рачок монопорея, чья молодь очень чувствительна к нехватке кислорода в воде. Так ставницы выступают косвенным маркером благополучия окружающей их среды. Пока они с монопореями на месте — в море все хорошо.
Кстати, сами морские тараканы любимое лакомство для трески, камбалы и других рыб.
На берегу ставниц можно увидеть после штормов весной-летом. В это время в суровых обитателях придонья просыпается безудержная тяга к противоположному полу, и они отправляются дружить организмами на мелководье.
Даже тараканы устраивают своим дамам романтичное свидание на берегу моря!
Из отложенных в песок яиц вскоре появляются личинки — науплии. Их задача — вырасти и нарастить хитиновую броню быстрее, чем стать обедом других морских обитателей. Те, кто с ней справляются, живут около трех лет и вносят посильный вклад в развитие реликтового генофонда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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