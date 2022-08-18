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Морской таракан: странное существо часто встречается в рыбных консервах

Морской таракан: странное существо часто встречается в рыбных консервах

Автор:
18 августа 2022 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Морской таракан   в мире   животные   консервы   удивительно   фото   
2514
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Знали ли вы, что покупая баночку консервов с селёдкой, всегда есть шанс купить вместе с рыбой ещё и таракана? Нет, дело не в антисанитарных условиях. Просто таракан этот не простой, а морской.

Везунчики, кому попадался наш герой, отпишитесь в комментариях, опишите ваши первые эмоции. А мы пока расскажем, что это за чёрт, с чем его едят, и как он оказывается на прилавках.

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Почему ты кричишь? Я же просто пришёл пожелать приятного аппетита!

Обозначим сразу: морской таракан, он же ставница, на самом деле — не таракан. Несмотря на все внешние и поведенческие схожести, это членистоногое — рак. Причём достаточно древний: наш друг сохранился ещё со времён ледникового периода и помнит, как Балтийское море было ледниковым озером.

— Эх, а вот помнишь, по земле волосатые слоны ходили? — Да-а-а, сейчас уже не те слоны... Помельчали и полысели...

Сейчас таракан живёт в холодных северных водах Тихого и Ледовитого океана. Из ракообразных Балтики морские тараканы — самые крупные, в цепкие лапки исследователей попадались экземпляры до девяти сантиметров в длину. Но увидеть его вам вряд ли удастся: наш друг предпочитает обитать на дне, где-нибудь в 300 метрах от поверхности.

Человек! Верни меня на дно...

Внешний вид у животины, пережившей ледниковый период, суровый и минималистичный: хитиновая броня защитного цвета позволяет сливаться с песком на дне. Там, в полумраке глубин, ненасытный рак вечно блуждает в поисках пищи. С тараканами-прусаками ставниц роднит некоторая общая отбитость в плане пропитания: жрут они все, что не прикручено анкерными болтами. Каннибализм и поедание мертвых сородичей — тоже распространенное явление.

Попались, которые в рыбу вгрызались.

Рыбаки отдельно не жалуют ставниц за порчу улова в сети. Особенно достается сельди: бронированные злыдни натурально сгрызают пойманную рыбу, как колорадский жук картофельную ботву. Собственно, как-то так они и попадают в консервы, проскочив на этапе сортировки сырья. Впрочем, после термообработки этот бонус, за минусом панциря, вполне съедобен.

Бюджетный вариант королевской креветки.

Но в отличие от домашних и головных тараканов, ставницы ещё и полезные вещи делают. Причем просто фактом своего существования! Основная пища морских тараканов — их ровесник-реликт, рачок монопорея, чья молодь очень чувствительна к нехватке кислорода в воде. Так ставницы выступают косвенным маркером благополучия окружающей их среды. Пока они с монопореями на месте — в море все хорошо.

Кстати, сами морские тараканы любимое лакомство для трески, камбалы и других рыб.

На берегу ставниц можно увидеть после штормов весной-летом. В это время в суровых обитателях придонья просыпается безудержная тяга к противоположному полу, и они отправляются дружить организмами на мелководье.

Даже тараканы устраивают своим дамам романтичное свидание на берегу моря!

Из отложенных в песок яиц вскоре появляются личинки — науплии. Их задача — вырасти и нарастить хитиновую броню быстрее, чем стать обедом других морских обитателей. Те, кто с ней справляются, живут около трех лет и вносят посильный вклад в развитие реликтового генофонда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Морской таракан   в мире   животные   консервы   удивительно   фото   
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14  комментариев
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Bro of Mercy 2 часа назад
Китайцы и не такое едят :)
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28k
Григорий Минуту назад
Ну какой это таракан?
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126k
Аааа Полчаса назад
Дальний родственник трилобитов?
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244k
Ханурик // Дом на горе // 39 минут назад
прикольная козявка...
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6k
ГГалка 47 минут назад
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4k
salim777 57 минут назад
Попался как-то такой таракашек как в банке кильки в томатном соусе. Блевать не побежал конечно, но года 2 потом кильку не покупал. Выглядит мерзко, инопланетно, несъедобно. Сейчас просто в сторону отбросил бы. Тогда молодой был, впечатлительный.
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27k
Levyathan Час назад
Помню сковырнул такого с рыбы холодного копчения. Аппетит пропал на неделю.
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13k
сеньор Леонсио Час назад
Почти креветка,или недо-омар!
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4k
Андрей Час назад
в армии нам как-то давали кильку в томате, там часто почему-то попадались эти тараканы, но так как жрать было охота пипец как - тупо выкидывали их, и кильку ели дальше )))
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4k
Babangdida 2 часа назад
Эта тварь (или очень подобная) часто встречается по берегам Черного моря. Очень досадные твари. Когда вода тёплая, так и тянет лечь на спину и любоватся звёздами. Только расслабился и вдруг понимаешь что тебя ктото начал есть...
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Infinite

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