Морской таракан: странное существо часто встречается в рыбных консервах

— Эх, а вот помнишь, по земле волосатые слоны ходили? — Да-а-а, сейчас уже не те слоны... Помельчали и полысели...

Сейчас таракан живёт в холодных северных водах Тихого и Ледовитого океана. Из ракообразных Балтики морские тараканы — самые крупные, в цепкие лапки исследователей попадались экземпляры до девяти сантиметров в длину. Но увидеть его вам вряд ли удастся: наш друг предпочитает обитать на дне, где-нибудь в 300 метрах от поверхности.