Питон попытался проникнуть в чужое окно

После этого питон сорвался вниз и приземлился на капот припаркованной машины с оглушительным стуком. Зная о том, что одна местная жительница держит пресмыкающихся, соседи предположили, что питон удрал именно от неё. Правда, дама не признала змею за свою собственность, но разрешила выпустить питона к ней в оранжерею, чтобы он побыл там, пока не найдётся хозяин — всё-таки у этой женщины, в отличие от остальных, был опыт общения с пресмыкающимися.