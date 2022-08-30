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Питон попытался проникнуть в чужое окно

Питон попытался проникнуть в чужое окно

Автор:
30 августа 2022 09:43
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   змея   история   люди   питон   удивительно   фото   
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Дженни Уорвик из Саутгемптона (Англия), проснувшись поутру, бросила взгляд на соседский дом и поначалу решила, что на крыше здания лежит какая-то странная пластиковая труба.

Но труба начала двигаться, что так испуганная женщина поняла, что это живая змея, причём довольно крупная. Бирманский питон-альбинос, весивший около 38 килограммов, упорно пытался влезть в чужой дом через окно, и Дженни смогла понаблюдать за тем, как соседи отчаянно выталкивали захватчика метлой.

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После этого питон сорвался вниз и приземлился на капот припаркованной машины с оглушительным стуком. Зная о том, что одна местная жительница держит пресмыкающихся, соседи предположили, что питон удрал именно от неё. Правда, дама не признала змею за свою собственность, но разрешила выпустить питона к ней в оранжерею, чтобы он побыл там, пока не найдётся хозяин — всё-таки у этой женщины, в отличие от остальных, был опыт общения с пресмыкающимися.

Владельца питона, который так напугал народ, удалось отыскать, и он забрал своего питомца. Эви Баттон, научный сотрудник из Королевского общества защиты животных, уверена, что случай этот должен стать хорошим уроком всем, кто держит дома змей. Эти создания — прирождённые мастера побегов, так что за такими любимцами нужно очень тщательно присматривать.

Источник:

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Метки: в мире   животные   змея   история   люди   питон   удивительно   фото   
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4  комментария
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Владельца питона, который так напугал народ, удалось отыскать, и он забрал своего питомца»

С нетерпением жду криков лепералов о том, что в законопослушной Англии мужика осудили и всячески наказали.
Они же об этом все время кричат
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2k
Pill 41 минуту назад
Зачем такую хрень держать в доме? Идиотизм.
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523
Легендарный В-ий Час назад
ну, я своего удава тоже иногда отпускаю к соседке погулять
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6k
Tim_G Час назад
С прогулки возвращался и перепутал окно
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