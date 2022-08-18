Ничего необычного, просто шмель, которому заклинило спину.

Да, его реально так зовут. Мохнатый хищник, или волосатый стафилин. Вообще, семейство стафилинид, они же жуки-хищники, — гигантское. Оно насчитывает более 60.000 видов и 3.000 родов. Это одно из крупнейших семейств животных в принципе! Но этот парень умудрился выделиться даже среди столь многочисленной родни.

Во-первых, как мы и сказали, родов у жуков-хищников более 3000, и тот, к которому принадлежит наш герой — умудрился быть одним из самых маленьких. В нём насчитывают всего 5 видов. Во-вторых, среди этих 5 видов мохнатый хищник — единственный, кто живёт на территории Европы: остальные его родственники более теплолюбивы.