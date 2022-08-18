От него не убежит ни одна жертва. Он — идеальная машина для сбора жатвы в виде скальпов. Поприветствуйте пушистого жука и короля коровьей лепёшки имя которому Хищник. Мохнатый.
Ничего необычного, просто шмель, которому заклинило спину.
Да, его реально так зовут. Мохнатый хищник, или волосатый стафилин. Вообще, семейство стафилинид, они же жуки-хищники, — гигантское. Оно насчитывает более 60.000 видов и 3.000 родов. Это одно из крупнейших семейств животных в принципе! Но этот парень умудрился выделиться даже среди столь многочисленной родни.
Во-первых, как мы и сказали, родов у жуков-хищников более 3000, и тот, к которому принадлежит наш герой — умудрился быть одним из самых маленьких. В нём насчитывают всего 5 видов. Во-вторых, среди этих 5 видов мохнатый хищник — единственный, кто живёт на территории Европы: остальные его родственники более теплолюбивы.
Понятно, почему он прижился на севере. Он ведь такой пушистый!
В-третьих, несмотря на то, что род у мохнатого хищника крохотный, размеры самого жука — приличные. Волосатый стафилин — один из самых крупных представителей семейства в северном полушарии, его тушка вырастает аж до 3 сантиметров! Но, несмотря на свои «внушительные» габариты, найти жука вы вряд ли сможете. Мало того, что наш герой уже давно прописался в Красной книге, так ещё и место обитания у него не самое тривиальное.
Это фотка кажется достаточно милой. Но только до того, как вы узнаете, откуда он достал этого жука.
Не нужно быть гением, чтобы заметить сходство мохнатого хищника с пчёлами и шмелями. Наш герой копирует полосатых тружеников неспроста: так он нивелирует возможные нападки со стороны более крупных хищников. Птицы и другие насекомые не сильны в энтомологии, поэтому не торопятся приближаться к чёрно-жёлтым объектам. Но вот вам лайфхак по определению: если пушистый шмель сидит на душистом цветке, то волосатый стафилин притаился на душистой куче навоза.
А ещё оно летает! И в полёте эту штуку от шмеля вообще отличить почти невозможно.
А почему бы и нет? Там тепло, безопасно и еды всегда в достатке. Не в том плане, в котором вы наверняка подумали. Его добыча — не коричневая масса, а те, кто на эту коричневую массу слетаются: мухи, мошки и их личинки. В поисках обеда хищнику помогает его «мохнатость» — чувствительные волоски по всему телу улавливают движения добычи.
Волосы на голове зашевелились. Значит, пора охотиться!
Обнаружив жертву, хищник принимается охотиться. Чтобы поймать ловкую летающую цель, нужно и самому быть проворным. Благодаря очень коротким надкрыльям, которые прикрывают лишь переднюю часть тельца, волосатый стафилин имеет гибкое тонкое тело. Из-за этого их брюхо изгибается в любую сторону, а сам жук способен угнаться за любой жертвой и протиснуться в любую дырку.
Теперь название «хищник» полностью оправдано.
Там же, в окружении вони и тепла от разложения органики, взрослые хищники и зимуют. А с приходом летнего зноя начинается пора свиданий, полных компостной романтики — плодом любви и страсти стафилинов становятся личинки. Они не такие мохнатые, зато такие же хищные.
Царь горы. Навозной.
Жадные до живой плоти, они охотятся на себе подобных — личинок других видов и даже сородичей. Такую ненасытность легко объяснить: если у нас мамы заставляют кушать кашу, чтобы быть большими и сильными, то юным хищникам необходимо погубить как можно больше живых существ, чтобы вырасти здоровыми и крепкими — от того, как хорошо или плохо кушает личинка, будут прямо зависеть её размеры во взрослом возрасте. На то, чтобы отъесться, у юного хищника есть всего пара недель. А дальше всё: линька, превращение и взрослая жизнь с кучей навоза в ипотеку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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