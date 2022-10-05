Как изменились 15 известных французских актёров с тех пор, как они впервые попали на большой экран

Французский кинематограф, вероятно, самая популярная неанглоязычная кузница фильмов в мире. Можно ещё вспомнить Болливуд или южнокорейский сектор, но именно французские фильмы уже много десятилетий пользуются огромной популярностью именно в Европе. Так что мы отлично знакомы с главными кинозвёздами из этой страны, о которых сегодня и вспомним в нашей постоянной рубрике. В ней мы сравниваем актёров в одном из самых первых их фильмов и одном из самых последних на данный момент.

Пьер Ришар (88 лет)