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Как изменились 15 известных французских актёров с тех пор, как они впервые попали на большой экран

Как изменились 15 известных французских актёров с тех пор, как они впервые попали на большой экран

Автор:
05 октября 2022 08:47
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   первая роль   роль   тогда и сейчас   фильм   фото   французское кино   
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Приготовьтесь, сейчас на вас свалится множество больших имён.

Французский кинематограф, вероятно, самая популярная неанглоязычная кузница фильмов в мире. Можно ещё вспомнить Болливуд или южнокорейский сектор, но именно французские фильмы уже много десятилетий пользуются огромной популярностью именно в Европе. Так что мы отлично знакомы с главными кинозвёздами из этой страны, о которых сегодня и вспомним в нашей постоянной рубрике. В ней мы сравниваем актёров в одном из самых первых их фильмов и одном из самых последних на данный момент.


Пьер Ришар (88 лет)

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Актёр в фильмах «Счастливчик Александр» (1968) и «Трое старых друзей 2» (2022).


Жерар Депардьё (73 года)

Актёр в фильмах «Пожизненная рента» (1972) и «Мегрэ и таинственная девушка» (2022).

Знали ли вы, что Депардьё младше Ришара на 15 лет?


Марион Котийяр (47 лет)

Актриса в фильмах «Как я обсуждал… (мою сексуальную жизнь)» (1996) и «Аннетт» (2021).


Сами Насери (61 год)

Актёр в фильмах «Немного порока» (1996) и «Спаситель» (2021).

Наибольшую популярность Насери получил за роль Даниэля в серии фильмов «Такси».


Фредерик Дифенталь (54 года)

Актёр в фильмах «Тотальная слежка» (1991) и «Влюблённый Ван Гог» (2022).

Наибольшую популярность Дифенталь получил за роль Эмильена в серии фильмов «Такси».


Одри Тоту (46 лет)

Актриса в фильмах «Салон красоты «Венера» и «Дальше некуда» (2019).

«Дальше некуда» является спин-оффом культового «Большого Лебовски» про персонажа Хесуса Кинтана. Режиссёром и сценаристом картины стал Джон Туртурро, исполнитель роли Хесуса. не слышали.


Леа Сейду (37 лет)

Актриса в фильмах «Девочки сверху: Французский поцелуй» (2006) и «Преступления будущего» (2022).


Бернар Фарси (73 года)

Актёр в фильмах «Одиночка» (1987) и «Такси 5» (2018).

Лишь Фарси из всех прежних актёров франшизы «Такси» согласился сняться в пятой части.


Венсан Кассель (55 лет)

Актёр на съёмках фильма «Ключи от рая» (1991) и в фильме «Особенные» (2019).


Омар Си (44 года)


Актёр в фильмах «Летний лагерь» (2006) и «Мир юрского периода: Власть» (2022).

Наибольшую известность Омар Си получил за фильм «1+1» (2011).


Софи Марсо (55 лет)

Актриса в фильмах «Бум» (1980) и «Я люблю Америку» (2022).


Жан Дюжарден (50 лет)

Актёр в фильмах «Все девчонки безумны» (2003) и «Агент 117: Из Африки с любовью» (2021).

Из всего нашего списка лишь у Дюжардена и Котийар есть «Оскар».


Жан Рено (74 года)

Актёр в фильмах «Гипотеза похищенной картины» (1979) и «Малышка с характером» (2020).


Ева Грин (42 года)

Актриса в фильме «Мечтатели» (2003) и в ещё не вышедшем фильме «Ноцебо».


Ален Делон (86 лет)

Актёр в фильма «Кристина» (1958) и «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).

Делон не снимается в кино со времён участия в фильме «С новым годом, мамы!» (2012), где он сыграл сам себя.

Источник:

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Метки: актер   кино   первая роль   роль   тогда и сейчас   фильм   фото   французское кино   
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8  комментариев
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38k
Александр 3 часа назад
Вот это да, люди с годами постарели... Никогда бы не подумал.
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15k
Сергей Час назад
Мда-а-а... А когда-то...
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6k
pilgrimnl Час назад
элен и ребята
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26k
Андрей 2 часа назад
Изабель Аджани (ее почему то не включили в подборку) похожа на Софи Марсо
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2k
Михаил 2 часа назад
Аве Мне!)
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−57
alexZ 3 часа назад
Жан Рено в миру Хуан Морено испанец. Но карьеру да начал во французком кино.
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2k
Сергей 3 часа назад
Софи Марсо!
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