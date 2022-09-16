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12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков

12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков

Автор:
16 сентября 2022 09:41
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   критики   плохой фильм   роль   съемка   фильм   фото   
1042
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Перед вами целая дюжина фильмов с уникальным достижением — они получили 0% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Вы наверняка слышали название этого авторитетного сайта-аггрегатора, где критики своими рецензиями присуждают фильмам определённую степень «свежести», которая выражена в процентах положительных отзывов.

Так вот у всех фильмах, которые мы покажем ниже, ноль процентов «свежести». То есть у них не было ни единого неотрицательного критического отзыва. Таких в истории сайта, который работает с 1998 года, около 20, но мы покажем вам только те, что были сняты в этом веке. Ну а главное — в этих сверхпровальных проектах как-то умудрились засветиться звёзды кино.

Кстати, не у всех этих фильмов такие уж ужасные оценки от зрителей, у некоторых даже вполне удовлетворительные, но вот критики, будто сговорившись, разнесли их в щепки, не обращая никакого внимания на звёзд в кадре.

Баллистика: Экс против Сивер (2002)

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Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.


Пиноккио (2002)

Главная звезда: Роберто Бениньи.


Мальчик в коробке (2009)

Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.


Заклинательница акул (2011)

Главная звезда: Холли Берри.

Самый известный провальный фильм с участием Берри «Женщина кошка», к слову, имеет аж 8% «свежести».


Тысяча слов (2012)

Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.


Оставленные (2014)

Главная звезда: Николас Кейдж.

Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами.


Комната разочарований (2015)

Главная звезда: Кейт Бекинсейл.


Нелепая шестёрка (2015)

Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.


Настоящее преступление (2016)

Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.


Ценный груз (2016)

Главная звезда: Брюс Уиллис.

Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни.


Кодекс Готти (2017)

Главная звезда: Джон Траволта.


Лондонские поля (2018)

Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа. 


Бонус: Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (1987)

Единственный фильм, который мы взяли из 20 века, ведь вы наверняка слышали и даже смотрели какие-то части «Полицейской академии». Эту франшизу особенно любят в восточной Европе. Что касается звёзд, то тут внезапно засветилась молодая Шэрон Стоун.


Источник:

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Метки: актер   кино   критики   плохой фильм   роль   съемка   фильм   фото   
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4  комментария
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28k
Владимир Полчаса назад
Ну не знаю. Граждане в дозоре очень неплохой фильм. А вот Миссия в Москве сильно хуже, да еще и без Махоуни.
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40k
Aleksandr 7 минут назад
Их говнофильмы просто шоколад по сравнению с российским говном...
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4k
bumtester 15 минут назад
Лондонские поля зря в этот список попал. Очень необычный фильм в стиле неонуар
И у джони депа там не небольшое камео, а очень даже значимая хоть и не главная роль
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−29
ЛехаЧифирь 21 минуту назад
эТО ЗАРУБЕЖНАЯ СТАТИСТИКА.
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