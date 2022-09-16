12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков

Перед вами целая дюжина фильмов с уникальным достижением — они получили 0% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Вы наверняка слышали название этого авторитетного сайта-аггрегатора, где критики своими рецензиями присуждают фильмам определённую степень «свежести», которая выражена в процентах положительных отзывов.
Так вот у всех фильмах, которые мы покажем ниже, ноль процентов «свежести». То есть у них не было ни единого неотрицательного критического отзыва. Таких в истории сайта, который работает с 1998 года, около 20, но мы покажем вам только те, что были сняты в этом веке. Ну а главное — в этих сверхпровальных проектах как-то умудрились засветиться звёзды кино.
Кстати, не у всех этих фильмов такие уж ужасные оценки от зрителей, у некоторых даже вполне удовлетворительные, но вот критики, будто сговорившись, разнесли их в щепки, не обращая никакого внимания на звёзд в кадре.
Баллистика: Экс против Сивер (2002)
Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.
Пиноккио (2002)
Главная звезда: Роберто Бениньи.
Мальчик в коробке (2009)
Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.
Заклинательница акул (2011)
Главная звезда: Холли Берри.
Самый известный провальный фильм с участием Берри «Женщина кошка», к слову, имеет аж 8% «свежести».
Тысяча слов (2012)
Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.
Оставленные (2014)
Главная звезда: Николас Кейдж.
Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами.
Комната разочарований (2015)
Главная звезда: Кейт Бекинсейл.
Нелепая шестёрка (2015)
Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.
Настоящее преступление (2016)
Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.
Ценный груз (2016)
Главная звезда: Брюс Уиллис.
Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни.
Кодекс Готти (2017)
Главная звезда: Джон Траволта.
Лондонские поля (2018)
Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа.
Бонус: Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (1987)
Единственный фильм, который мы взяли из 20 века, ведь вы наверняка слышали и даже смотрели какие-то части «Полицейской академии». Эту франшизу особенно любят в восточной Европе. Что касается звёзд, то тут внезапно засветилась молодая Шэрон Стоун.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И у джони депа там не небольшое камео, а очень даже значимая хоть и не главная роль