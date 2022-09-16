12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков

Так вот у всех фильмах, которые мы покажем ниже, ноль процентов «свежести». То есть у них не было ни единого неотрицательного критического отзыва. Таких в истории сайта, который работает с 1998 года, около 20, но мы покажем вам только те, что были сняты в этом веке. Ну а главное — в этих сверхпровальных проектах как-то умудрились засветиться звёзды кино.

Кстати, не у всех этих фильмов такие уж ужасные оценки от зрителей, у некоторых даже вполне удовлетворительные, но вот критики, будто сговорившись, разнесли их в щепки, не обращая никакого внимания на звёзд в кадре.



Баллистика: Экс против Сивер (2002)