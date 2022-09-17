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СССР. Известные люди в домашней обстановке!

СССР. Известные люди в домашней обстановке!

Автор:
17 сентября 2022 21:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
893
19
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных Людей!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Gudilnik 2 часа назад
У Михалковых уже тогда плоский телек был

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