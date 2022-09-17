СССР. Известные люди в домашней обстановке!

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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных Людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Советская актриса Валентина Титова с сыном Александром, 1969 год. Фото: РИА «Новости»
А сынишка (что на фото) пошел по стопам своего звездного отца - актёра и режиссёра Владимира Басова.
А сынишка (что на фото) пошел по стопам своего звездного отца - актёра и режиссёра Владимира Басова.
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5.
Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский с женой Натальей Аринбасаровой и сыном Егором, 1967 год. Фото: РИА «Новости»
6.
Киноактриса Ирина Скобцева в домашней обстановке, 1956 год. Фото: РИА «Новости»
Все знаменитости такие простые и настоящие на снимках, пусть даже некоторые кадры и постановочные.
Все знаменитости такие простые и настоящие на снимках, пусть даже некоторые кадры и постановочные.
7.
Юрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей за завтраком, 1964 год. Фото: РИА «Новости»
А вот так проводил время за завтраком со своими дочерьми, пожалуй, самый известный человек не только СССР, но и всего мира.
А вот так проводил время за завтраком со своими дочерьми, пожалуй, самый известный человек не только СССР, но и всего мира.
10.
Советская актриса Валентина Теличкина готовит на кухне у себя дома, 1969 год. Фото: РИА «Новости»
16.
Анастасия Вертинская с подругой детства Женей Фрадкиной, 1960-е годы. Фото из личного архива А. Вертинской
Источник:
АНТИФИШКИ
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