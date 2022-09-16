Его не приняли на вооружение в одной армии, но при этом активно использовали

Оружие-парадокс. Это Маузер К-96, который, пожалуй, собрал за время своего существования больше всего прозвищ. Разработанный братьями Федерле в 1895 году пистолет был выпущен общим тиражом в 950 тысяч экземпляров и использовался во всех вооруженных конфликтах того времени. Но ни одна армия мира так и не приняла его на вооружение в официальном порядке.
В дореволюционной России его называли Маузером в колодке, китайцы уважительно именовали Драконом в коробке, а американцы, не мудрствуя лукаво, окрестили его рукояткой от метлы.
Рекордное количество неформальных названий наглядно свидетельствует о популярности Construktion-96. Поскольку стрелковые качества для того промежутка времени – конец 19 – начало 20 века были очень даже впечатляющими, то компания почти сразу после выпуска начала заключать контракты на поставку.
Первой стала Османская империя в 1897 году. Отличительной особенностью пистолета является специфическая форма курка и маркировка. На рамке слева герб султана Абдул Хамида II и 1314 год. Нумерация партии в диапазоне от 1 до 1000.
Эстафетную палочку перехватили итальянцы через пару лет. 5000 экземпляров заказали для вооружения Королевского флота. Нумерация была аналогичной, внешне эта партия была самой необычной: плоская рамка и курок с отверстием в головке.
Маузеры, поставленные персидскому правительству в 1910 году, внешне смотрятся как стандартные коммерческие модели. Отличительная особенность – клеймо в виде тогдашнего герба Персии – движущегося льва, несущего на спине золотое Солнце и держащего в правой лапе меч.
Через 5 лет был подписан новый контракт на поставку. На этот раз с Австро-Венгрией. И количество единиц в разы выше по сравнению с предыдущими – целых 50 тыс. штук. Но оно не стало рекордным. Рекорд был установлен позднее. Им стал так называемый Прусский контракт, в рамках исполнения которого оружейники поставили целых 50 тыс. единиц. Отличительная черта пистолетов – девятка, вырезанная на деревянной накладке красного цвета. Цифра может и отсутствовать, но клеймо на оружии «Красной девятки» должно иметься обязательно.
Подписание Версальского договора внесло свои коррективы. Компания имела право и дальше заключать контракты на поставку, но с ограничениями в рамках действующего договора. Им как раз соответствовал Маузер К-96 для французских жандармов. Черная эбонитовая накладка – его отличительная особенность. Партия с маркировкой М1920 была не особенно крупной, всего 1000 экземпляров.
Последним стал контракт с Люфтваффе на 7800 штук. С ним не все однозначно, поскольку официально выпуск коммерческой модели М30 был прекращен в 1937 году, тогда как германские ВВС получали пистолеты вплоть до 1940 года.
Офицеры всех стран и армий любили Маузер за точность, хорошую дальность стрельбы, общую надежность, практичность, возможность стрельбы очередями и применения магазинов на 20-40 патронов. Немалые габариты, вес и сложности при перезарядке – это, пожалуй, единственные недостатки пистолета. Почему же не дали официальный ход этому оружию? Все элементарно: дороговизна.
Для примера: в Российской империи пистолет Нагана можно было купить за 26 рублей, а Маузер стоил на 12 рублей больше. Поэтому поставить их на массовое вооружение было просто экономически нецелесообразно. Впрочем, приобретать их за собственные средства офицерам не возбранялось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поэтому и на вооружение принять не могли. Для пистолета он слишком тяжёл и офицеру с ним бегать как-то не с руки. Для карабина - слишком мал, да и уступал ему в точности. Да и смысл солдат им вооружать - дорого и не практично... штык, опять же, к нему не пристегнёшь. И на поле боя у него не было ниши. Для ближнего боя - излишне мощный и тяжёлый, для дальнего боя - не хватает прицельной дальности по сравнению с полноценными карабинами и винтовками.
штуки не равны единицам?