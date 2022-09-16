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Его не приняли на вооружение в одной армии, но при этом активно использовали

Его не приняли на вооружение в одной армии, но при этом активно использовали

Автор:
16 сентября 2022 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Маузер   Характеристика   армия   вооружение   контракт   особенность   пистолет   
788
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Оружие-парадокс. Это Маузер К-96, который, пожалуй, собрал за время своего существования больше всего прозвищ. Разработанный братьями Федерле в 1895 году пистолет был выпущен общим тиражом в 950 тысяч экземпляров и использовался во всех вооруженных конфликтах того времени. Но ни одна армия мира так и не приняла его на вооружение в официальном порядке.

В дореволюционной России его называли Маузером в колодке, китайцы уважительно именовали Драконом в коробке, а американцы, не мудрствуя лукаво, окрестили его рукояткой от метлы.

Рекордное количество неформальных названий наглядно свидетельствует о популярности Construktion-96. Поскольку стрелковые качества для того промежутка времени – конец 19 – начало 20 века были очень даже впечатляющими, то компания почти сразу после выпуска начала заключать контракты на поставку.

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Первой стала Османская империя в 1897 году. Отличительной особенностью пистолета является специфическая форма курка и маркировка. На рамке слева герб султана Абдул Хамида II и 1314 год. Нумерация партии в диапазоне от 1 до 1000.

Эстафетную палочку перехватили итальянцы через пару лет.  5000 экземпляров заказали для вооружения Королевского флота. Нумерация была аналогичной, внешне эта партия была самой необычной: плоская рамка и курок с отверстием в головке.

Маузеры, поставленные персидскому правительству в 1910 году, внешне смотрятся как стандартные коммерческие модели. Отличительная особенность – клеймо  в виде тогдашнего герба Персии – движущегося льва, несущего на спине золотое Солнце и держащего в правой лапе меч.

Через 5 лет был подписан новый контракт на поставку. На этот раз с Австро-Венгрией. И количество единиц в разы выше по сравнению с предыдущими – целых 50 тыс. штук. Но оно не стало рекордным. Рекорд был установлен позднее. Им стал так называемый Прусский контракт, в рамках исполнения которого оружейники поставили целых 50 тыс. единиц. Отличительная черта пистолетов – девятка, вырезанная на деревянной накладке красного цвета. Цифра может и отсутствовать, но клеймо на оружии «Красной девятки» должно иметься обязательно.

Подписание Версальского договора внесло свои коррективы. Компания имела право и дальше заключать контракты на поставку, но с ограничениями в рамках действующего договора. Им как раз соответствовал Маузер К-96 для французских жандармов. Черная эбонитовая накладка – его отличительная особенность. Партия с маркировкой М1920 была не особенно крупной, всего 1000 экземпляров.

Последним стал контракт с Люфтваффе на 7800 штук. С ним не все однозначно, поскольку официально выпуск коммерческой модели М30 был прекращен в 1937 году, тогда как германские ВВС получали пистолеты вплоть до 1940 года.

Офицеры всех стран и армий любили Маузер за точность, хорошую дальность стрельбы, общую надежность, практичность, возможность стрельбы очередями и применения магазинов на 20-40 патронов. Немалые габариты, вес и сложности при перезарядке – это, пожалуй, единственные недостатки пистолета. Почему же не дали  официальный ход этому оружию? Все элементарно: дороговизна.

Для примера: в Российской империи пистолет Нагана можно было купить за 26 рублей, а Маузер стоил на 12 рублей больше. Поэтому поставить их на массовое вооружение было просто экономически нецелесообразно. Впрочем, приобретать их за собственные средства офицерам не возбранялось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Маузер   Характеристика   армия   вооружение   контракт   особенность   пистолет   
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8  комментариев
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ChePaev Час назад
но самое прикольное у маузера - это была кобура, она была деревянная и могла выполнять функцию пристегивающегося приклада, что было в то время новинкой
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26k
Юрьевич 50 секунд назад
Его даже не могли решить к какому классу оружия причислить, не то к пистолетам, не то к лёгким карабинам. Если его пристегнуть к кобуре, то нечто похожее на маленький карабин и получалось...
Поэтому и на вооружение принять не могли. Для пистолета он слишком тяжёл и офицеру с ним бегать как-то не с руки. Для карабина - слишком мал, да и уступал ему в точности. Да и смысл солдат им вооружать - дорого и не практично... штык, опять же, к нему не пристегнёшь. И на поле боя у него не было ниши. Для ближнего боя - излишне мощный и тяжёлый, для дальнего боя - не хватает прицельной дальности по сравнению с полноценными карабинами и винтовками.
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158
barchudaroff 11 минут назад
...Через 5 лет был подписан новый контракт на поставку. На этот раз с Австро-Венгрией. И количество единиц в разы выше по сравнению с предыдущими – целых 50 тыс. штук. Но оно не стало рекордным. Рекорд был установлен позднее. Им стал так называемый Прусский контракт, в рамках исполнения которого оружейники поставили целых 50 тыс. единиц...

штуки не равны единицам?
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11k
Kostick 45 минут назад
стандартный магазин - 10 патронов. очередями не все могли. были и 9-ти миллиметровые. на фото 20 зарядный
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10k
Ivan 52 минуты назад
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4k
V2.Smirnov 58 минут назад
Китайцы? Разве не приняли? У них целые подразделения были маузеристов-эрзац-пулеметчиков.
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