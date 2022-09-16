Его не приняли на вооружение в одной армии, но при этом активно использовали

В дореволюционной России его называли Маузером в колодке, китайцы уважительно именовали Драконом в коробке, а американцы, не мудрствуя лукаво, окрестили его рукояткой от метлы.

Рекордное количество неформальных названий наглядно свидетельствует о популярности Construktion-96. Поскольку стрелковые качества для того промежутка времени – конец 19 – начало 20 века были очень даже впечатляющими, то компания почти сразу после выпуска начала заключать контракты на поставку.