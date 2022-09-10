Жизнь Джонни Эка – получеловека

Кроху, напоминавшего сломанную куклу, назвали в честь отца Джоном. Внешне он был очень похож на брата-близнеца. Но только до пояса. Очевидно, что подросшего Джонни ждала и очевидная карьера – цирк. С юных лет он участвовал в разных фрик-шоу и продемонстрировал миру столько талантов, сколькими не обладает 90% здоровых людей с полным набором конечностей. Игра на нескольких музыкальных инструментах? Пожалуйста. Вождение автомобиля? Легко. Фотографирование, фокусы, дирижирование оркестром? Сколько угодно.