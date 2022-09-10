Жизнь Джонни Эка – получеловека

Когда жизнь кажется беспросветной из-за скандалов в семье, придирок начальства, безденежья, полосы неудач или плохой погоды, стоит вспомнить историю Джонни Эка.
И все неурядицы и проблемы покажутся сущей ерундой. Ведь этот человек, точнее, половина человека ухитрился даже с такой жуткой патологией прожить свою жизнь счастливо и достойно.
27 августа 1911 году у Эмили Экхарт начались роды. Они с мужем дождались здорового и красивого малыша, которому заранее придумали имя – Роберт.
Но каково же было изумление акушерки, когда вслед за братом из материнского чрева появился еще один младенец. Но какой: ниже пояса у него вообще ничего не было.
Кроху, напоминавшего сломанную куклу, назвали в честь отца Джоном. Внешне он был очень похож на брата-близнеца. Но только до пояса. Очевидно, что подросшего Джонни ждала и очевидная карьера – цирк. С юных лет он участвовал в разных фрик-шоу и продемонстрировал миру столько талантов, сколькими не обладает 90% здоровых людей с полным набором конечностей. Игра на нескольких музыкальных инструментах? Пожалуйста. Вождение автомобиля? Легко. Фотографирование, фокусы, дирижирование оркестром? Сколько угодно.
Научное название его недуга – крестцовый агенез, представляющий собой недоразвитие нижней части тела. Таз был деформирован, а крошечные недоразвитые ножки втиснуты куда-то в глубину тела. Поразительно, но если нижняя часть такой и осталась, то верхняя развивалась вполне соответствующе возрасту – гармонично и пропорционально.
С братом у них была полная идиллия в отношениях, как часто бывает у близнецов. А старшая сестра научила его читать, когда малышу было всего четыре года.
Джонни попробовал себя на поприще искусства под руководством фокусника МакЭслана, а затем перешел к иллюзионисту Джону Шисли. К тому времени парень, чей максимальный рост в жизни составил 45 см, укоротил фамилию до Эка и самостоятельно составил программу выступлений.
Он сменил несколько цирков и сыграл в нашумевшем фильме «Уродцы» 1932 года самого себя.
Случилась в этот период в жизни Джонни и любовь: он ощутил чувства к актрисе Ольге Баклановой, пытался ухаживать. Природа не дала полумальчику возможности быть мужчиной, но он сражался с упорством, достойным настоящего воина.
Позже Эк снялся еще в трех фильмах. Джонни играл на пианино, участвовал в гонках на специально самолично сконструированном авто. Когда интерес к фрик-шоу иссяк, а потом их и вовсе запретили, Джон с братом занимался околоцирковым бизнесом. К слову, Эк неплохо рисовал, используя яркие, мягкие и теплые цвета. А такой выбор наглядно демонстрирует внутреннее состояние человека.
Когда они с братом уже были пожилыми людьми, 76-летними стариками, какие-то действительно недолюди ограбили их и несколько часов издевались над несчастными. После этого Роберт и Джонни стали полными затворниками. После инцидента получеловек сказал: «Если я захочу увидеть уродов, я просто выгляну в окно».
Джонни тихо ушел во сне от сердечного приступа 5 января 1991 года. Роберт ненадолго пережил его. И спустя 4 года ушел вслед за братом. Могила близнецов, бывших действительно неразлучными, находится на кладбище Грин Маунтин, штат Балтимор, США. На родине в Балтиморе открыт музей, где представлены личные вещи и изобретения «полумальчика» – человека с физическим уродством, но светлым умом, неиссякаемым оптимизмом и прекрасной душой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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