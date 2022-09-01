Чтобы не летали: неожиданная история происхождения «лежачих полицейских»

Собственно, и они, и водители не были рады столкновению друг с другом. Которое в лучшем случае заканчивалось испугом разных степеней легкости. И фермеры для сохранения поголовья придумывали импровизированные ограничители скорости: складывали на дороге бревна и дески, сооружали конструкции из смеси щебенки и глины. И устанавливали таблички с просьбой сбросить скорость примерно до 5 миль (около 8 км/ч).

В обратном случае авто можно было серьезно повредить. В скором времени государство взяло на себя регулирование скоростного режима, и кустарные способы замедления остались в прошлом.