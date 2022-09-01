Чтобы не летали: неожиданная история происхождения «лежачих полицейских»

Эта неровность, появляющаяся на дороге в самый ненужный момент, служит единственной цели: замедлить движение водители. Ну, и заодно повысить прибыль автомастерских. Но не все так просто с «лежачими полицейскими».
Первые «лежачие полицейские» появились в США в начале прошлого века. Всеобщая автомобилизация в то время цвела пышным цветом, поэтому дороги прокладывали в совершенно девственной местности. Там, где буренки с грустными глазами мирно жевали жвачку, а телята гонялись друг за другом, выясняя, чьи ножки быстрее.
Собственно, и они, и водители не были рады столкновению друг с другом. Которое в лучшем случае заканчивалось испугом разных степеней легкости. И фермеры для сохранения поголовья придумывали импровизированные ограничители скорости: складывали на дороге бревна и дески, сооружали конструкции из смеси щебенки и глины. И устанавливали таблички с просьбой сбросить скорость примерно до 5 миль (около 8 км/ч).
В обратном случае авто можно было серьезно повредить. В скором времени государство взяло на себя регулирование скоростного режима, и кустарные способы замедления остались в прошлом.
Сегодня с любителями быстрой езды в разных странах борются разными способами. Порой очень неожиданными и творческими. К примеру, в Египте на крупных трассах предусмотрены горки. Практически при нулевой скорости дно машины все равно заденет это препятствие. Что особенно «приятно» – оповестительных знаках о таких конструкциях нет. То есть гонки по трассе очень даже чреваты, особенно в темное время суток.
Мексиканцы придерживаются кустарной концепции. В буквальном смысле, то есть изготавливают препятствия из стволов молодых деревьев и кустарников. Альтернативный вариант по-мексикански – ряды довольно высоких металлических выпуклостей – topes. Они уложены в шахматном порядке. Опять же, если сбросить скорость почти до нуля, все «прелести» переезда все равно ощутятся в полной мере, начиная от перестука зубов и заканчивая угрожающим хрустом позвонков. Эта страна – рекордсмен по числу «лежащих полицейских» в мире.
Британцы и шведы подошли к решению проблемы по уму и технически грамотно. Специальные неровности, если к ним подъехать на нормальной скорости, уходят под землю или сдуваются. «Летунов» ждет неприятный сюрприз: если датчик на подъезде зафиксирует повышение скорости, то нарушитель получает ощутимый пинок в область подвески.
В России, а затем в Союзе ограничители появились после Первой мировой. Для изготовления использовали битум или бетон. По мере роста количества машин ввели ГОСТ, а затем и предупредительные знаки.
Кстати, о знаках. Кроме «лежачих полицейских» власти муниципалитетов используют и другие – альтернативные методы заставить водителей соблюдать скоростной режим. К примеру, во многих странах, и в России тоже, возле учебных заведений устанавливают реалистичные картонные фигурки детей, приближающихся к пешеходному переходу. Нужно отметить, что выглядят «дети» довольно сюрреалистично, особенно ночью.
Еще одно недавнее изобретение – полицейские 3D. Его придумала студентка из Киргизии.
В отдельных странах послушания добиваются альтернативными способами. К примеру, провоцируя у водителя любопытство. Так, японцы придумали наносить на дороги особые неровности, благодаря которым при строгом соблюдении скоростного режима можно услышать приятную мелодию. В обратном случае музыкальная дорога «наградит» водителя такой какофонией, от которого завянут уши.
А вам приходилось страдать от «лежачих полицейских»?
Источник:
АНТИФИШКИ
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