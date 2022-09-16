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Культур-мультур: на открытии фестиваля в Кемерово оперная певица спела на фоне бодибилдеров

Культур-мультур: на открытии фестиваля в Кемерово оперная певица спела на фоне бодибилдеров

Автор:
16 сентября 2022 13:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Культура   Спорт   бодибилдинг   видео   кемерово   кузбасс   культур-мультур   романс   фестиваль   
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Наверное, именно так выглядит современное искусство? Романс "Соловей" и блестящие от автозагара мускулистые мачо в обтягивающих трусах.

10 сентября в Кемерове, состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Сверкающие грани театра". Событие началось с некоего перфоманса, который поняли не все ценители театральных постановок.


Оперная певица Любовь Ефимова начала выступление прелестным романсом Алябьева "Соловей". А затем случилось страшное странное: на сцену вышли бодибилдеры и стали демонстрировать свои накачанные тела.


На высоких нотах атлеты тянули ножку, чтобы зрители в зале могли как следует рассмотреть квадрицепс и икроножные мышцы, напрягали бицепсы и принимали выигрышные позы.


Президент Федерации бодибилдинга Кемеровской области Александр Барбашин рассказал, что эта идея принадлежала Министерству культуры региона.

«Мы ждали, что ролик станет вирусным. Я всегда поддерживаю любые моменты, когда разговор идет о популяризации такого вида спорта, как бодибилдинг. Поэтому всегда соглашаюсь на любые, может быть даже нестандартные, выступления и мероприятия. Был звонок из Минкультуры, мы обсудили, я собрал десять человек спортсменов и мы поехали. Ребята опытные: из десяти человек только трое еще не выступали. Мы расставили, отрепетировали и не возникло никаких вопросов. Все гармонично, аккуратно. Ей (Любови Ефимовой — ред.) сильно понравилось», — рассказывает Барбашин. По мнению спортсмена, в этой постановке смогли реализовать идею "симбиоза голоса и тела".


«Бодибилдинг — это шоу, на котором показываю красоту мужского и женского тела. В данном случае мужского. Мне кажется, что здесь правильная коллаборация между голосом и телом. Вместе это создает приятный и понятный симбиоз. Такой встречи и такого отклика ни на одних соревнованиях не было. К ребятам очередь была, чтобы сфотографироваться. Начиная от зрителей, и заканчивая участниками мероприятия. Зрители гудели, шумели. Нас всегда хорошо принимают», — радуется Барбашин.



Источник:

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Метки: Ynews   Культура   Спорт   бодибилдинг   видео   кемерово   кузбасс   культур-мультур   романс   фестиваль   
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14  комментариев
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3k
александр Час назад
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18k
сергей костюнин 6 минут назад
Чёта как то .... пффф...
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1k
Duke_kir 13 минут назад
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Вчера в библиотеке музыкалное шоу устроили.Сегодня вот это вот.Что за тварь сидит в министерстве культуры?
Одно успокаивает,оть эдиков не показали.
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−16
Thomsen Полчаса назад
< Александр Барбашин рассказал, что эта идея принадлежала Министерству культуры региона >

А я всегда говорил, что анекдот про Х*УЯЧЕЧНУЮ (с) взят из жизни!

Кстати, эти манекены на сцене до сих пор уверены, что песня была про стероиды.

< Все гармонично >

Ну так ёпта! Гармонист просто приболел.
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28k
EvilHomer 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Летучий Мыш 50 минут назад
Оригинально
напомнило:

Ссылка youtu.be
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519
Serega Час назад
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751
dark_shadow Час назад
Котлетища химические
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ужас какой.
"Мы ждали, что ролик станет вирусным"(с) Ну, похоже, ожидания оправдались.
"Зрители гудели, шумели, свистели, кидали тухлые яйца и гнилые помидоры. Нас всегда хорошо принимают - радуется Барабашин."
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292
Ivan Shotgun Час назад
Друг спрашивает: а Любови Ефимовой никто из бодибилдеров своего соловья не показал ?
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6k
Том Сойер Час назад
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3k
Трям 2 часа назад
Толпа качков в стрингах, мне очень сильно напоминает стаю горилл.
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