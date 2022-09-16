Культур-мультур: на открытии фестиваля в Кемерово оперная певица спела на фоне бодибилдеров

Президент Федерации бодибилдинга Кемеровской области Александр Барбашин рассказал, что эта идея принадлежала Министерству культуры региона.

«Мы ждали, что ролик станет вирусным. Я всегда поддерживаю любые моменты, когда разговор идет о популяризации такого вида спорта, как бодибилдинг. Поэтому всегда соглашаюсь на любые, может быть даже нестандартные, выступления и мероприятия. Был звонок из Минкультуры, мы обсудили, я собрал десять человек спортсменов и мы поехали. Ребята опытные: из десяти человек только трое еще не выступали. Мы расставили, отрепетировали и не возникло никаких вопросов. Все гармонично, аккуратно. Ей (Любови Ефимовой — ред.) сильно понравилось», — рассказывает Барбашин. По мнению спортсмена, в этой постановке смогли реализовать идею "симбиоза голоса и тела".