Культур-мультур: на открытии фестиваля в Кемерово оперная певица спела на фоне бодибилдеров

Наверное, именно так выглядит современное искусство? Романс "Соловей" и блестящие от автозагара мускулистые мачо в обтягивающих трусах.
10 сентября в Кемерове, состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Сверкающие грани театра". Событие началось с некоего перфоманса, который поняли не все ценители театральных постановок.
Оперная певица Любовь Ефимова начала выступление прелестным романсом Алябьева "Соловей". А затем случилось
страшное странное: на сцену вышли бодибилдеры и стали демонстрировать свои накачанные тела.
На высоких нотах атлеты тянули ножку, чтобы зрители в зале могли как следует рассмотреть квадрицепс и икроножные мышцы, напрягали бицепсы и принимали выигрышные позы.
Президент Федерации бодибилдинга Кемеровской области Александр Барбашин рассказал, что эта идея принадлежала Министерству культуры региона.
«Мы ждали, что ролик станет вирусным. Я всегда поддерживаю любые моменты, когда разговор идет о популяризации такого вида спорта, как бодибилдинг. Поэтому всегда соглашаюсь на любые, может быть даже нестандартные, выступления и мероприятия. Был звонок из Минкультуры, мы обсудили, я собрал десять человек спортсменов и мы поехали. Ребята опытные: из десяти человек только трое еще не выступали. Мы расставили, отрепетировали и не возникло никаких вопросов. Все гармонично, аккуратно. Ей (Любови Ефимовой — ред.) сильно понравилось», — рассказывает Барбашин. По мнению спортсмена, в этой постановке смогли реализовать идею "симбиоза голоса и тела".
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«Бодибилдинг — это шоу, на котором показываю красоту мужского и женского тела. В данном случае мужского. Мне кажется, что здесь правильная коллаборация между голосом и телом. Вместе это создает приятный и понятный симбиоз. Такой встречи и такого отклика ни на одних соревнованиях не было. К ребятам очередь была, чтобы сфотографироваться. Начиная от зрителей, и заканчивая участниками мероприятия. Зрители гудели, шумели. Нас всегда хорошо принимают», — радуется Барбашин.
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АНТИФИШКИ
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Одно успокаивает,оть эдиков не показали.
А я всегда говорил, что анекдот про Х*УЯЧЕЧНУЮ (с) взят из жизни!
Кстати, эти манекены на сцене до сих пор уверены, что песня была про стероиды.
< Все гармонично >
Ну так ёпта! Гармонист просто приболел.
- Па-а-а-п, давай в цирк сходим!
- Ну, его, некогда мне.
- Па-а-а-п, там голые тётеньки на тиграх скачут.
- Хм... А давай сходим! Давненько я тигров не видел.
"Мы ждали, что ролик станет вирусным"(с) Ну, похоже, ожидания оправдались.
"Зрители гудели, шумели, свистели, кидали тухлые яйца и гнилые помидоры. Нас всегда хорошо принимают - радуется Барабашин."