"На многие косяки закрывались глаза": в Кемерово после аварии с трамваями задержали руководство компании-перевозчика

Следствие считает, что директор и мастер КЭТК допустили выход на работу неисправного транспорта, и видео из кабины водителя а также найденные на месте ДТП фрагменты трамвая подтверждают эту версию.
Вчера в Кемерово столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один и пострадали более ста человек.
Водитель транспорта, получившая переломы обеих ног, утверждает, что у трамвая была неисправна система торможения. Судя по видео из её кабины, девушка до последнего пыталась остановить трамвай. Сначала - с помощью тормоза, а когда поняла, что тот не срабатывает, попыталась отключить токоприёмник, уперевшись ногами в приборную панель. Судя по всему, у неё не хватило сил, чтобы это сделать.
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В результате неуправляемый транспорт развил огромную скорость. Во время попытки экстренного торможения у трамвая открылись двери, и несколько пассажиров вылетели на дорогу.
Осторожно! Рекомендуем воздержаться от просмотра видео людям с нестабильной психикой и слабым здоровьем!
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А затем транспорт врезался в трамвай, идущий впереди.
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Одна из пострадавших рассказывает о том, как это было:
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Вчера же задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). И если раньше фигурировали две версии о причинах ДТП (человеческий фактор и неисправность транспорта), то сейчас даже официальные СМИ называют лишь одну - отказ тормозной системы.
Интересный нюанс: директором КЭТК является Павел Мальцев, экс-заместитель главы города Кемерова. В 2018 году он ушёл с поста, отработав чуть больше года, а затем попал под следствие из-за вымогательства: Мальцев требовал с предпринимателя взятку в 50 тыс. рублей за решение вопроса о заключении договора аренды на автобус, принадлежащий горадминистрации. В 2018 его осудили и обязали выплатить штраф в 200 тысяч, а также лишили на два года права занимать административно-хозяйственные должности, но потом он пришёл директорствовать в транспортную компанию.
Что касается задержанного вместе с ним мастера, он, как пишут СМИ, неоднократно ругался с руководством, требуя ремонта техники, которая находится в неисправном состоянии. И супруга мастера считает, что всю вину могут повесить именно на него.
"Я не хочу называть имена, потому что боюсь навредить. Кемеровская электротранспортная компания дружит с администрацией. Именно поэтому на многие косяки закрывались глаза. У мужа и так постоянные конфликты с начальством из-за неполадок с транспортом, а если я устрою бучу, его просто уволят или обвинят ещё в чем-нибудь," - поделилась со СМИ жена одного из работников трамвайного парка.
Глава Кемеровской области подтверждает, что трамвай хоть и проходил техобслуживание 2 июня, износ всего парка составляет около 80 -90%. Трамваям уже в среднем по 40 лет, и есть планы по обновлению всего этого хозяйства.
"Источник финансирования определяется, есть федеральные программы, в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру",— цитирует Дмитрия Анисимова издание "Коммерсант".
Расследование продолжается.
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Вчера сообщалось, что травмы в ДТП получили 117 человек, из них 21 госпитализированы, 96 отправлены на амбулаторное лечение, один человек из числа выпавших из трамвая погиб. Сегодня число пострадавших увеличилось до 130.
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Скорее всего главного механика.
Директор, к техсостоянию никаким боком.
Суровая очевидность