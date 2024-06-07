"На многие косяки закрывались глаза": в Кемерово после аварии с трамваями задержали руководство компании-перевозчика

Вчера в Кемерово столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один и пострадали более ста человек.





Водитель транспорта, получившая переломы обеих ног, утверждает, что у трамвая была неисправна система торможения. Судя по видео из её кабины, девушка до последнего пыталась остановить трамвай. Сначала - с помощью тормоза, а когда поняла, что тот не срабатывает, попыталась отключить токоприёмник, уперевшись ногами в приборную панель. Судя по всему, у неё не хватило сил, чтобы это сделать.



