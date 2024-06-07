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"На многие косяки закрывались глаза": в Кемерово после аварии с трамваями задержали руководство компании-перевозчика

"На многие косяки закрывались глаза": в Кемерово после аварии с трамваями задержали руководство компании-перевозчика

Автор:
07 июня 2024 08:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   ДТП с трамваем   Кемерово   арест   неисправные тормоза   расследование   
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Следствие считает, что директор и мастер КЭТК допустили выход на работу неисправного транспорта, и видео из кабины водителя а также найденные на месте ДТП фрагменты трамвая подтверждают эту версию.

Вчера в Кемерово столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один и пострадали более ста человек.


Водитель транспорта, получившая переломы обеих ног, утверждает, что у трамвая была неисправна система торможения. Судя по видео из её кабины, девушка до последнего пыталась остановить трамвай. Сначала - с помощью тормоза, а когда поняла, что тот не срабатывает, попыталась отключить токоприёмник, уперевшись ногами в приборную панель. Судя по всему, у неё не хватило сил, чтобы это сделать.


В результате неуправляемый транспорт развил огромную скорость. Во время попытки экстренного торможения у трамвая открылись двери, и несколько пассажиров вылетели на дорогу.


А затем транспорт врезался в трамвай, идущий впереди.




Одна из пострадавших рассказывает о том, как это было:




Вчера же задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). И если раньше фигурировали две версии о причинах ДТП (человеческий фактор и неисправность транспорта), то сейчас даже официальные СМИ называют лишь одну - отказ тормозной системы.


Интересный нюанс: директором КЭТК является Павел Мальцев, экс-заместитель главы города Кемерова. В 2018 году он ушёл с поста, отработав чуть больше года, а затем попал под следствие из-за вымогательства: Мальцев требовал с предпринимателя взятку в 50 тыс. рублей за решение вопроса о заключении договора аренды на автобус, принадлежащий горадминистрации. В 2018 его осудили и обязали выплатить штраф в 200 тысяч, а также лишили на два года права занимать административно-хозяйственные должности, но потом он пришёл директорствовать в транспортную компанию.


Что касается задержанного вместе с ним мастера, он, как пишут СМИ, неоднократно ругался с руководством, требуя ремонта техники, которая находится в неисправном состоянии. И супруга мастера считает, что всю вину могут повесить именно на него.


"Я не хочу называть имена, потому что боюсь навредить. Кемеровская электротранспортная компания дружит с администрацией. Именно поэтому на многие косяки закрывались глаза. У мужа и так постоянные конфликты с начальством из-за неполадок с транспортом, а если я устрою бучу, его просто уволят или обвинят ещё в чем-нибудь," - поделилась со СМИ жена одного из работников трамвайного парка.



Глава Кемеровской области подтверждает, что трамвай хоть и проходил техобслуживание 2 июня, износ всего парка составляет около 80 -90%. Трамваям уже в среднем по 40 лет, и есть планы по обновлению всего этого хозяйства.


"Источник финансирования определяется, есть федеральные программы, в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру",цитирует Дмитрия Анисимова издание "Коммерсант".


Расследование продолжается.


Вчера сообщалось, что травмы в ДТП получили 117 человек, из них 21 госпитализированы, 96 отправлены на амбулаторное лечение, один человек из числа выпавших из трамвая погиб. Сегодня число пострадавших увеличилось до 130.

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Метки: Ynews   Видео   ДТП с трамваем   Кемерово   арест   неисправные тормоза   расследование   
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19k
GROMOZEKA 46 минут назад
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726
Corkscrew 2 минуты назад
Судя по краткому резюме, этот мальцев тот еще преступный элемент, причем под покровительством кого-то из более высоких кабинетов. Будет совсем не удивительно, если его и на этот раз от отсидки отмажут.
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1k
Андрей Еделькин 15 минут назад
Надо бы еще наказать того кто директора назначил на эту должность.
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3k
Radugananebe 58 минут назад
Да понятно, что работягу посадят. Хотя что он сделать в этой ситуации? На девчонку-водителя првесить вину не получилось - будут топить мастера. Не директора же сажать, который вась-вась с администрацией.
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Schreibikus
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