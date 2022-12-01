Даскалио - древнейший эгейский “дворец” с водопроводом за 1000 лет до минойцев

Бронзовый век в Греции - это Троянская война. Бронзовый век - это воинственные микенцы и их величественные циклопические цитадели из гигантских каменных блоков. Микенцы - это древняя древность. Однако сами микенцы воспринимали такой же стариной минойских соседей с острова Крит. Но и это еще не всё.
Минойцы наследовали достижения и морские торговые пути первой эгейской цивилизации на Кикладских островах. И сегодня наш рассказ о Даскалио на острове Керос - удивительном месте этой древней и загадочной культуры.
Поселения на Кикладских островах основаны в период неолита, около 5000 года до н.э., а в раннем бронзовом веке кикладцы начали выращивать оливки и виноград в дополнение к ячменю и пшенице. В поселениях жило много людей, а свидетельства существования печатей (как на Крите и на материке) указывают на некоторую форму административной системы.
В раннем бронзовом веке кикладцы занимались прибыльным производством предметов из обсидиана, уникальных мраморных фигурок, бронзового оружия и инструментов, украшений из местной меди и серебра.
Опираясь на достижения в судостроении, островные общины установили торговые связи с материком, Анатолией и Критом. Для своего времени кикладцы создали передовую культуру и очаг цивилизации в регионе.
Одним из важнейших мест кикладской культуры являлся остров Керос. Здесь на мысе Кавос в двух “хранилищах” были найдены 733 мраморные скульптуры в виде стилизованных человеческих фигур. Насчитывалось 2400 фрагментов мраморных чаш и сосудов. Эти вещи намеренно разбили на островах происхождения и затем привезли на Керос.
Дальнейшие археологические раскопки на острове заставили обратить внимание на ещё одно интересное место - на Даскалио. Это крошечный остров, образовавшийся в результате повышения уровня моря. В древности, 4500 лет назад он соединялся узкой дамбой с Керосом.
Недавно археологи вскрыли террасы Даскалио, где под поверхностью скрывались забытые достижения инженерии, способные соперничать с впечатляющим внешним видом сооружения. Вначале нашлись свидетельства комплекса дренажных туннелей, построенных за 1000 лет до знаменитого внутреннего водопровода минойского дворца в Кноссе на Крите.
Затем исследователи обнаружили две мастерские, полные свидетельств металлообработки, и предметы, в том числе свинцовый (!) топор и формы для отливки кинжалов и наконечников копий. Секреты древних технологий стали понятны после изучения неповрежденной глиняной печи для плавки. Стоит заметить, что на заре века металла, его обработка считалась скорее магией, священным действом, чем ремеслом. Доступ как к навыкам, так и к сырью ограничивался.
Вероятно, мастерские связаны с выплавкой местных медных руд. Также необработанная медная руда привозилась с Серифоса или Сифноса. На покрытом лесами Керосе брали древесину для переживания в уголь.
Также в почве обнаружены следы бобовых, винограда, оливок, инжира и миндаля, а также пшеницы и ячменя. Затем вскрыли фундаменты кладовых и многочисленные осколки керамических сосудов для хранения пищи. Найдены овечьи и козьи кости. Рыбы и ракушек было мало. Исходя из количества плодородной земли на острове Керос стало понятно, что эти продукты откуда-то привезли.
Анализ керамики показал, что она с соседних островов Куфониси, Наксос, Аморгос и Иос. Некоторые сосуды прибыли с Мелоса и Теры, Сироса и Сифноса. Имеются явные признаки наличия керамики (характерной формы в виде соусника) с материковой части Греции. Поразительно, что не было фрагментов культовых скульптур со сложенными руками, столь часто встречающихся в “хранилищах идолов” на Кавосе.
Раскопки ясно показали, что это не было местом захоронения умерших, хотя некоторые могилы находились рядом с хранилищами разбитых идолов на соседнем мысе Кавос.
Собрав массу материалов за работу взялись эксперты по древней архитектуре. Они заключили, что более 4000 лет назад древние строители вырезали террасы на поверхности естественного мыса пирамидальной формы. Затем неизвестным способом (вероятно на плотах) привезли около 1000 тонн мрамора. Камень не был местным. Наиболее вероятный источник на юго-восточном побережье острова Наксос, что в 10 километрах от Даскалио.
Привезенный мрамор стал строительным материалом для строений различного назначения. После завершения работ комплекс стал выглядеть как гигантская ступенчатая пирамида из сверкающего белого камня. Несомненно, что это было самое внушительное рукотворное сооружение на всем архипелаге и берегах Эгейского моря в то время.
В раннем бронзовом веке, комплекс на Даскалио соединялся с Кавосом на Керосе естественной дамбой. Это давало укрытие от непогоды для кораблей.
Радиоуглеродный анализ и датирование слоев по керамике указывают на то, что люди использовали это место примерно с 2750 по 2300 год до нашей эры.
Итак, мы собрали отдельные факты о непонятном комплексе строений на мысе Даскалио кикладского острова Керос. Собрав их воедино можно вернуться во времени на 5000 лет назад и попробовать взглянуть на это место в раннем бронзовом веке.
Общины Кикладских островов взаимодействовали друг с другом. При помощи длинных лодок они установили между собой культурные, религиозные и экономические связи. На одних островах добывали медь, свинец, серебро и золото, чтобы на других островах сжигать деревья для переплавки руды в орудия, оружия и украшения. Также кикладцы работали с обсидианом и мрамором местного происхождения. Затем эти вещи и ресурсы перевозились в Анатолию (Троя I, Троя II), в Грецию и на Крит (в этих местах обнаружены кикладские артефакты).
Вероятнее всего взамен островитяне забирали продукты. Эти продукты помогали поддерживать сложные структуры, связанные с кораблестроением, мореходством, изготовлением и торговлей оружием. Кикладцы стали самым продвинутым и процветающим обществом культурно-исторической области Эгеида на островах и берегах Эгейского и Критского моря.
Вместе с материальными ценностями экспортировались идеи и символы (например знаменитый спиральный орнамент). Мы видим что элладцы, анатолийцы и критяне подражали кикладским идолам и посуде и почти наверняка заимствовали часть религиозных концепций.
Взаимовыгодные связи сблизили общины кикладцев с разных островов настолько, что понадобился общий центр. Место для такого центра выбрали в самой удобной гавани у мыса Даскалио. Постепенно, поколение за поколением сюда привозили строительный материал для зданий, продукты для персонала пирамидального комплекса и посетителей с других островов и берегов Эгейского моря. По размеру поселения и запасов можно предположить, что постоянное население составляло не более двадцати человек, а временное - до 400 человек.
Поддержание, а также строительство поселения требовало значительных общественных усилий. Даскалио не мог быть самодостаточным, ведь большая часть продуктов питания, строительных материалов и руды для обработки металлов приходилось привозить извне.
Что объединяло людей и давало мотивацию для траты колоссальных ресурсов? Конечно религия! Ключом к пониманию назначения Даскалио стали хранилища на соседнем мысе Кавос. Именно два хранилища для разбитых идолов и культовых чаш были тем самым местом куда стекались люди из далёких земель (тогда путь от Греции до Крита занимал несколько дней). Именно поэтому при раскопках пирамидального комплекса не было найдено фрагментов скульптур со сложенными руками, столь часто встречающихся на Кавосе.
Всё потому, что археологи раскопали постоялый двор для паломников.
Это не отрицает более сложного назначения этого места как центра производства высокотехнологичного и при этом мистического медного и бронзового оружия. Это не мешает проводить здесь некие религиозные церемонии, как будет позднее с последующими минойскими “дворцами” без царей, но это вспомогательный объект по отношению к “гробницам” расколотых идолов.
На Керос периодически приезжали люди с Кикладских островов и, возможно, также с материковой части Греции. Они делали это ежегодно или каждые четыре-пять лет. Поселение на Даскалио было местом, где останавливались во время этих визитов на одну или несколько ночей. Если мы сделаем вывод, что визиты имели символическую цель, то можно назвать это место «святилищем», то есть местом для периодических ритуальных посещений. Кроме того это было первое региональное святилище в Эгейском море, куда приезжают паломники.
Кажется, что мы разгадали все загадки Кавоса и Даскалио, кроме одной. Осталось понять зачем здесь “хоронили” разбитых идолов?
Возможно есть ответ на этот вопрос. При изучении некоторых сохранившихся кикладских фигурок становится понятно, что изначально их раскрашивали. На них были нанесены разноцветные символы и узоры. Считается, что такие знаки имели сакральное значение. Каждый год к какому-то событию (религиозному празднеству?) их перекрашивали, а затем использовали в ритуальных целях (возможно, в процессиях).
Когда некий неясный срок использования подходил к концу, ритуальные предметы нельзя было выбрасывать. Их следовало изъять из священного обращения. Статуэтку намеренно раскалывали, лишая магической силы. Но этого было недостаточно и нужно было отвезти часть разбитого священного предмета на Керос чтобы “захоронить” его.
Предположение учёных заставляет задаться вопросом, куда делись остальные части. Подтверждением этой гипотезы было бы обнаружение рядом с одним или несколькими древними кикладскими поселениями обломков разбитых статуэток, образовавшихся в результате ритуального убийства религиозного символа. Однако этого до сих пор не произошло.
Источник:
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В общем есть такая теория, подтверждаемая недавними в общем материалами изучения идолопоклонничества Сибирских народов.
Обратился к идолу с просьбой, увещевал его подношением, но ничего не получил. Сжёг идола, вырезал новый.
Скорее НАКАЗАНИЕ сущности, которая вселялась в идол посредством определённого обряда, а не лишение её магической силы. Хотя там чёрт ногу сломи у этих шаманов...