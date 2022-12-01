Даскалио - древнейший эгейский “дворец” с водопроводом за 1000 лет до минойцев

Поселения на Кикладских островах основаны в период неолита, около 5000 года до н.э., а в раннем бронзовом веке кикладцы начали выращивать оливки и виноград в дополнение к ячменю и пшенице. В поселениях жило много людей, а свидетельства существования печатей (как на Крите и на материке) указывают на некоторую форму административной системы.

В раннем бронзовом веке кикладцы занимались прибыльным производством предметов из обсидиана, уникальных мраморных фигурок, бронзового оружия и инструментов, украшений из местной меди и серебра.

Опираясь на достижения в судостроении, островные общины установили торговые связи с материком, Анатолией и Критом. Для своего времени кикладцы создали передовую культуру и очаг цивилизации в регионе.

Одним из важнейших мест кикладской культуры являлся остров Керос. Здесь на мысе Кавос в двух “хранилищах” были найдены 733 мраморные скульптуры в виде стилизованных человеческих фигур. Насчитывалось 2400 фрагментов мраморных чаш и сосудов. Эти вещи намеренно разбили на островах происхождения и затем привезли на Керос.