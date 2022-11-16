Шлем из кабаньих клыков

Главный атрибут воина и героя из Кносса и Микен.
Самый распространенный тип шлема, использовавшийся на берегах Эгейского моря в бронзовом веке это шлем из клыков кабана. К настоящему времени было обнаружено более пятидесяти погребений, содержащих пластины из клыков кабана, которые датируются около 1650–1150 годами до н.э. Этот тип шлема явно местного эгейского происхождения.
Чтобы сделать такое защитное наголовье использовали небольшие серповидные пластины из кабаньего клыка. Вначале клык распиливали вдоль, а затем сверлили на краях отверстия для крепления к кожаной или войлочной основе. Число пластин, необходимых для изготовления всего шлема 40 до 140. Для изготовления одного шлема необходимо было убить от 40 до 50 кабанов.
Охота оставалась важной частью хозяйства. В ныне совершенно безлесой Греции росло много деревьев, водилось много дичи. Кабанов убивали сотнями и получали их клыки. Такой клык прост в обработке, но хорош как элемент защиты.
Некоторые из этих шлемов были снабжены либо плюмажем, либо гребнем. Большинство поздних образцов защищали щёки и/или шею сзади.
Шлемы из клыков кабана часто изображают на фресках, печатях и металлических сосудах. Они также появляются в инкрустациях из слоновой кости. Фрески на острове Санторин (16 век до н.э.) представляют собой одно из самых ранних изображений, а настенные росписи из дворца в Пилосе (конец 13 века до н.э.) одно из последних.
Реконструкция шлема из клыков кабана историка Питера Коннолли. Шлем был сделан из войлока и нескольких слоев кожаных полосок. Клыки кабана нашивались на наружные кожаные полоски, расположенные продольными рядами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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