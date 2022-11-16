Шлем из кабаньих клыков

Самый распространенный тип шлема, использовавшийся на берегах Эгейского моря в бронзовом веке это шлем из клыков кабана. К настоящему времени было обнаружено более пятидесяти погребений, содержащих пластины из клыков кабана, которые датируются около 1650–1150 годами до н.э. Этот тип шлема явно местного эгейского происхождения.





Чтобы сделать такое защитное наголовье использовали небольшие серповидные пластины из кабаньего клыка. Вначале клык распиливали вдоль, а затем сверлили на краях отверстия для крепления к кожаной или войлочной основе. Число пластин, необходимых для изготовления всего шлема 40 до 140. Для изготовления одного шлема необходимо было убить от 40 до 50 кабанов.





Охота оставалась важной частью хозяйства. В ныне совершенно безлесой Греции росло много деревьев, водилось много дичи. Кабанов убивали сотнями и получали их клыки. Такой клык прост в обработке, но хорош как элемент защиты.

