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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6729 постов • 753 подписчика подписаться
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"Пьяная, что ли?": Бузова в спортивном костюме и без макияжа станцевала на улице в Сочи

"Пьяная, что ли?": Бузова в спортивном костюме и без макияжа станцевала на улице в Сочи

Автор:
16 сентября 2022 09:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сочи   Юмор   бузова   интересное   прикол   пьяная   фото   шоу бизнес   
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Ольга Бузова продолжает шокировать публику своим поведением. На этот раз "певица" станцевала на улице Сочи рядом с баром. До этого Бузова наотдыхалась в Турции и видимо ещё не отошла от "all inclusive".

Бузова сначала делилась пляжными фотографиями с Турции, а уже на следующий день решила продолжить отпуск в Сочи. В спортивном костюме, без макияжа, с гулькой на голове Бузова устроила странные танцы на улице.

"Концерт" видели прохожие. Рядом с Бузовой играл уличный музыкант на скрипке. Дело происходило рядом с баром.

«Обед на Красной поляне», – похвасталась звезда.

Многие посчитали, что Бузова побаловала себя не только вкусным обедом.

«Ну хоть публику повеселила»

«Похоже, разгоряченная»

«Оля, по танцам видно, что ты едва стоишь»

«Пьяная, что ли?»


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   Юмор   бузова   интересное   прикол   пьяная   фото   шоу бизнес   
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31  комментарий
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как не вспомнить тот старинный анекдот:
- Дура, не дура, а червонец в день имею.
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8k
Mowgley Z ⚔ 19 секунд назад
Спасибо, поблевал
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8k
Б.Касторский 4 минуты назад
Андрей Владимирович Алексин

Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Я шёл по улице весёлый и счастливый
А был воще я раньше парень не трусливый
Но вдруг тебя случайно встретил, между делом
Так испугался, что себе в штаны наделал
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Я фотокарточку твою повесил в ванной
Исчезли мыши и подохли тараканы
Я не хочу сейчас при всех ругаться матом
Тебе в музее ужасов работать экспонатом
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная

Если есть желание подпеть великой певице, но я в музыке плохо разбираюсь, может и не получится.
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125
Sata33 6 минут назад
Ну вполне прилично , отдых жеж ..
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2
Makc Mas 17 минут назад
Волочкова-2
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1k
Ян 23 минуты назад
Закусывать надо
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
пздц она страшная !!!!!
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2k
Вадим Полчаса назад
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554k
АРОН 41 минуту назад
Ка мерзко-то!
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4k
Компьютер DELL монитором 42 минуты назад
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5k
heta 43 минуты назад
Какая же она страшная... Вылитая птушница, всю молодость не расстававшаяся с сиськой пива. Люди, те, кто ею фанатеют, кто вы?!
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24k
Slawa49 48 минут назад
почему сразу пьяная?????? она просто тупая и безмозглая!!! у которой муж Крупской это Крупский!
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294
Ivan Shotgun 52 минуты назад
АЖОПАНИЧОТАКАЯНОРМ
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−25
Thomsen 52 минуты назад
< продолжает шокировать публику >

Хз, каким долбо*бом надо быть, чтобы это говно "шокировало", "обрадовало", "возбудило" или вызвало вообще какие-то эмоции. Петь оно не умеет, сексапильностью не блещет, ум и образованность нулевые, харизма как у кассирши "пятёрочки" .... Короче, икона и воплощение мечты пубертатов об успехе, нда.
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48k
dima423 53 минуты назад
так вон на мэйле 2 дня висит новость что Бузова купила "особняк" в сочи за 35 млн руб, наверно обмывает... особняк, карл! за 35 млн руб!... че там можно за особняк купить за такие деньги, не понятно... это из серии новости нашей глубинки... в голливуде звезды покупают особняки за 300 лямов грина, у нас бузова купил таунхаус в сочи за пол ляма грина, но новость "гремит"... хотя кому надо об этом знать не понятно))
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25k
SerGProS Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Федя Хитрый Час назад
Прекратите называть это певицей!
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6k
Том Сойер 2 часа назад
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Танцует еще хуже чем «поёт»
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23k
Андрей 2 часа назад
Ипать она страшная!
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38k
Александр 2 часа назад
К скрипачу подкатывала...
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