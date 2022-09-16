"Пьяная, что ли?": Бузова в спортивном костюме и без макияжа станцевала на улице в Сочи

Ольга Бузова продолжает шокировать публику своим поведением. На этот раз "певица" станцевала на улице Сочи рядом с баром. До этого Бузова наотдыхалась в Турции и видимо ещё не отошла от "all inclusive".
Бузова сначала делилась пляжными фотографиями с Турции, а уже на следующий день решила продолжить отпуск в Сочи. В спортивном костюме, без макияжа, с гулькой на голове Бузова устроила странные танцы на улице.
"Концерт" видели прохожие. Рядом с Бузовой играл уличный музыкант на скрипке. Дело происходило рядом с баром.
«Обед на Красной поляне», – похвасталась звезда.
Многие посчитали, что Бузова побаловала себя не только вкусным обедом.
«Ну хоть публику повеселила»
«Похоже, разгоряченная»
«Оля, по танцам видно, что ты едва стоишь»
«Пьяная, что ли?»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Я шёл по улице весёлый и счастливый
А был воще я раньше парень не трусливый
Но вдруг тебя случайно встретил, между делом
Так испугался, что себе в штаны наделал
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Я фотокарточку твою повесил в ванной
Исчезли мыши и подохли тараканы
Я не хочу сейчас при всех ругаться матом
Тебе в музее ужасов работать экспонатом
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Если есть желание подпеть великой певице, но я в музыке плохо разбираюсь, может и не получится.
Хз, каким долбо*бом надо быть, чтобы это говно "шокировало", "обрадовало", "возбудило" или вызвало вообще какие-то эмоции. Петь оно не умеет, сексапильностью не блещет, ум и образованность нулевые, харизма как у кассирши "пятёрочки" .... Короче, икона и воплощение мечты пубертатов об успехе, нда.
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная!
И накрашенная!