Коливинг и шеринг: 7 современных тенденций, которые россияне использовали еще в 90-х

Ресайклинг

В борьбе с мусорными полигонами, которые растут как грибы после дождя, люди стали пропагандировать перепродажу или умную переработку. Они берут ненужные вещи и продают их или превращают во что-то нужное и полезное. Так, многие мастерицы вяжут коврики из старых футболок. Но если подумать, то чем комиссионные магазины не прототип ресайклинга, да и коврики были в каждом деревенском доме задолго до нашего времени?