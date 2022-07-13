Коливинг и шеринг: 7 современных тенденций, которые россияне использовали еще в 90-х

Совместное проживание, аренда автомобилей, сдача мусора в переработку и изготовление новых вещей из ненужных и старых. Кажется, что все это пришло из-за рубежа совсем недавно, но на самом деле все было уже в 90-х и раньше. Просто люди забыли об этом.
Коливинг
Эту современную тенденцию можно объяснить как совместное проживание с целью экономии. Люди, никак не связанные между собой, арендуют одну большую квартиру. Но разве советские коммуналки не лежат в основе этого тренда? То же совместное жилье, та же общая кухня и ванная, те же тонкие стены и соседи, которые в курсе всех ваших дел.
Каршеринг
Возможность арендовать автомобиль без водителя появилась еще в 1956 году. Аренда могла длиться от 3 дней до нескольких месяцев. Особенно это было удобным летом, когда люди массово отправлялись на юг «дикарями».
Zero-waste
Этот лайфхак направлен на то, чтобы снизить количество мусора путем использования многоразовой тары. К примеру, сейчас в некоторых кофейнях продают кофе дешевле, если гость приходит со своей кружкой. Но эта уловка не так нова: стоит вспомнить о граненом стакане в автоматах с газированной водой, а также о бидонах, с которыми ходили за молоком.
Раздельный сбор мусора
Во всем цивилизованном мире принято сортировать отходы, которые можно потом переработать. Считается, что первой сортировать мусор стала Германия и ее жители, но в России люди собирали макулатуру, стеклотару и металлолом еще в 90-х и задолго до них.
Бережное отношение к ресурсам
Благодаря поголовной установке счетчиков люди стали активно экономить воду, газ и электричество. Но только ли сейчас это вошло в моду? Нет, в непростые 90-е тоже экономили каждую копейку и выключали свет, выходя из комнаты.
Ресайклинг
В борьбе с мусорными полигонами, которые растут как грибы после дождя, люди стали пропагандировать перепродажу или умную переработку. Они берут ненужные вещи и продают их или превращают во что-то нужное и полезное. Так, многие мастерицы вяжут коврики из старых футболок. Но если подумать, то чем комиссионные магазины не прототип ресайклинга, да и коврики были в каждом деревенском доме задолго до нашего времени?
Шеринг товаров
Сейчас можно взять напрокат всё, от свадебного платья до собаки, что кажется совершенно новой тенденцией и развитием сферы услуг. Но выходцы из 90-х всегда готовы деликатно напомнить о прокатах, например, видеокассет или техники. В эпоху острого дефицита эта мера была выходом из положения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Шеринг... Прокат!
Когда в квартире 1) на время, 2) на достаточной жилплощади, собираются чужие, но 3) сходно относящиеся к жизни люди - коливинг.
Когда в квартире 1) почти навсегда, 2) часто силой, 3) стискиваются 4) люди с разными представлениями обо всём - это коммуналка.
В СССР формы коливинга тоже были. Мои родители в 1963 получили комнату в квартире с ещё тремя молодыми семьями. Нас, детей, мыли по очереди в одной ванне (и в одной воде). И кормили кашей из одной кастрюли.
Дружили с ними до самой смерти.
А в 1970 переехали в две комнаты в коммуналке. Там сосед белогорячий гонялся за моим отцом с ножиком... Поменялись мы оттуда быстро, с такими же алкашами. У них стал "коливинг".
А у нас квартира с крысаи, клопами, убитой (за гогд!) сантехникой, и прожжёным линолеумом. Согласитесь - поправимо.
Основа совместного проживания - нехватка денег на индивидуальное жилье.
А варианты, понятное дело, любыми могут быть. Хрен ты кого из коливинга выкинешь, если он сам съехать не захочет.