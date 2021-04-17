Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям

463
14
Предлагаю подборку комиксов о маленьких голубых инопланетянах, которые пытаются жить как люди.
2.
Что мы знаем об инопланетянах? Лишь то, что нам рассказывают в научных передачах, пишут в статьях или показывают на YouTube. Мы представляем их себе как маленьких зелёных человечков с непропорционально большой головой и глазами, а также отсутствием волос на теле и голове.
×
3.
Конечно, это лишь домыслы, и мы не знаем, как они выглядят на самом деле, но американский художник Нэйтан Пайл представляет их себе как голубых человечков, которые пытаются жить также, как люди.
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник рисует забаыные комиксы
- 15 жутковатых комиксов с неожиданным поворотом событий
- Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных
- У этих людей явные проблемы с памятью
- 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...