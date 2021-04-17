Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям

2.

Что мы знаем об инопланетянах? Лишь то, что нам рассказывают в научных передачах, пишут в статьях или показывают на YouTube. Мы представляем их себе как маленьких зелёных человечков с непропорционально большой головой и глазами, а также отсутствием волос на теле и голове.