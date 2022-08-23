Забавные комиксы с интересным юмором

Благодаря этому его работы заметно выделяются на фоне обычных комиксов, где главный упор делается исключительно на юмористическую составляющую. Узнаваемый стиль художника привлёк к проекту внимание тысяч поклонников. Они всегда с нетерпением ожидают выхода интересных и слегка безумных рисунков Евгения. Предлагаем и вам взглянуть на самые любопытные работы этого талантливого художника.

Выгорание бывает разным