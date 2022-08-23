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Забавные комиксы с интересным юмором

Забавные комиксы с интересным юмором

Автор:
23 августа 2022 09:58
Сообщество : Комиксы
Метки: Евгений Зелёный   Юмор   забавно   комиксы   смешно   фото   художник   
467
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Есть такой художник из России по имени Евгений Зелёный. Он рисует нетипичные комиксы и выкладывает их в своей группе во ВКонтакте «Бензиновые пары». Необычные творения парня полны сарказма, юмора и сюрреализма.

Благодаря этому его работы заметно выделяются на фоне обычных комиксов, где главный упор делается исключительно на юмористическую составляющую. Узнаваемый стиль художника привлёк к проекту внимание тысяч поклонников. Они всегда с нетерпением ожидают выхода интересных и слегка безумных рисунков Евгения. Предлагаем и вам взглянуть на самые любопытные работы этого талантливого художника.


Выгорание бывает разным

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Эти непредсказуемые бабушки

Персонажи комиксов Евгения — это обычные люди (реже существа), погруженные в повседневность, бытовые дела, работу и уныние. Автор мастерски пытается обыграть способы решения таких проблем.


У любой работы есть свои нюансы

Инопланетяне не так просты, как кажутся

Поиски тайного смысла

И все проблемы решены

Созданием комиксов Евгений занимается самостоятельно. У художника нет помощников, которые могли бы помочь ему в развитии творчества.


Новейшая разработка

Кода повар чрезмерно ударился в философию

Тут всё давно по-взрослому

Такой водой точно не напьёшься

Готово!

Время полезных подарков

Переезд в город — не всегда лучшая идея

Безумный дезодорант

Никто не любит перерабатывать

Параллельно художник занимается ведением ещё нескольких групп с авторскими комиксами. Как дальше развивать свои сообщества, автор пока точно не знает. Надеемся, что у него получится воплотить все свои планы.


Такая карта в разы лучше

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евгений Зелёный   Юмор   забавно   комиксы   смешно   фото   художник   
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22k
Егор 2 часа назад
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31k
Игорь 14 минут назад
художник занимается ведением ещё нескольких групп с авторскими комиксами. Как дальше развивать свои сообщества, автор пока точно не знает. Надеемся, что у него получится
=============
Данунах! Не нужно ему ничего развивать (разве что - чувство юмора).
А то что автор не знает как дальше развивать, так очевидно же - как можно развивать то чего нет и видимо уже не будет?!
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Хм, какие-то картинки есть, а юмор вложить в пост просто забыли?
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27k
Levyathan 58 минут назад
Похоже, он не зеленый, а тупой.
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