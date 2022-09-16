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У партии "Альтернатива для Германии" случился маленький казус во время пиар-кампании

У партии "Альтернатива для Германии" случился маленький казус во время пиар-кампании

Автор:
16 сентября 2022 00:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   агитация   выборы   интересно   мармеладки   прикол   смешно   
1568
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Нечто "прекрасное" на ночь глядя. Все мы знаем, что выборы это время для невиданных рекламных и избирательных кампаний.

Каждая политическая партия старается выделиться не только своей политической программой, которая в основном одинакова из года в год, практически у всех политиков. Именно поэтому партии пытаются покреативить так, чтобы запасть в головы избирателей.

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Но не всегда они запоминаются чем-то хорошим. Вот, к примеру, политическая партия «Альтернатива для Германии» решила раздавать своим избирателям мармеладки в форме логотипа своей партии - красной стрелки.

Но видимо на производстве что-то перепутали или дизайнер, изготавливающий форму сделал неточность в расчетах, в итоге вместо красных стрелочек немцам раздавали багровые маленькие мармеладки, напоминающие мужские гениталии.

Впрочем, быть может это часть предвыборной кампании, кто их в Европе разберет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   агитация   выборы   интересно   мармеладки   прикол   смешно   
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Saplus 2 часа назад
"Голосуй - не голосуй..."
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84k
parallax 4 минуты назад
Походу. В Германии, на земле Северный Рейн Вестфалия, местный университет разослал опросные листы бывшим россиянам. Видимо на фоне актуальных событий, хотят узнать политические настроения наших бывших соплеменников, 98% которых, по мнению местных властей, мыслят "неправильно".
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Александр Невский
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