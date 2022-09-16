У партии "Альтернатива для Германии" случился маленький казус во время пиар-кампании

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

14 фото, глядя на которые так и хочется спросить: "Что я сейчас, блин, такое увидел?"

"Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года

Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей

16 путающих кадров, на которые предстоит взглянуть дважды

14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только пряжу и спицы