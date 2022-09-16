У партии "Альтернатива для Германии" случился маленький казус во время пиар-кампании

Нечто "прекрасное" на ночь глядя. Все мы знаем, что выборы это время для невиданных рекламных и избирательных кампаний.
Каждая политическая партия старается выделиться не только своей политической программой, которая в основном одинакова из года в год, практически у всех политиков. Именно поэтому партии пытаются покреативить так, чтобы запасть в головы избирателей.
Но не всегда они запоминаются чем-то хорошим. Вот, к примеру, политическая партия «Альтернатива для Германии» решила раздавать своим избирателям мармеладки в форме логотипа своей партии - красной стрелки.
Но видимо на производстве что-то перепутали или дизайнер, изготавливающий форму сделал неточность в расчетах, в итоге вместо красных стрелочек немцам раздавали багровые маленькие мармеладки, напоминающие мужские гениталии.
Впрочем, быть может это часть предвыборной кампании, кто их в Европе разберет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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