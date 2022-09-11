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Взрывные и смешные визуальные иллюзии, заставляющие поскрипеть шестеренки мозга

Взрывные и смешные визуальные иллюзии, заставляющие поскрипеть шестеренки мозга

Автор:
11 сентября 2022 20:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Оптический   забавно   иллюзия   интересно   ракурс   смешно   снимок   фото   
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Правильный ракурс, подходящий свет, оптимальная поза. Идеальное фото требует соблюдения многих требований.

Зато случайные снимки зачастую получаются смешными и загадочными, заставляя мозг поскрипеть над разгадкой иллюзий, запечатленных на них.


×

Забавные носки, которые парень выбрал для тренировки.


Но это всего лишь волосатая коленка папаши, а не голова перевернутого малыша.


Или как это еще объяснить?


А нигде, это просто фигура, которую парень держит на плече.


Так вот ты какая, Эластика.


Снова человек-невидимка?


Уютная, мурчащая и по ночам не спящая.


Просто ее тень создала иллюзию еще одной лестницы.


Вариация на тему Цербера, современное прочтение.


И эстетично, и практично.


И что он ест?


А все прочее поглотили диванные недра.


Просто вездесущая гулька оказалась в нужном месте в нужное время.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оптический   забавно   иллюзия   интересно   ракурс   смешно   снимок   фото   
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