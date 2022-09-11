Взрывные и смешные визуальные иллюзии, заставляющие поскрипеть шестеренки мозга

Правильный ракурс, подходящий свет, оптимальная поза. Идеальное фото требует соблюдения многих требований.
Зато случайные снимки зачастую получаются смешными и загадочными, заставляя мозг поскрипеть над разгадкой иллюзий, запечатленных на них.
Забавные носки, которые парень выбрал для тренировки.
Но это всего лишь волосатая коленка папаши, а не голова перевернутого малыша.
Или как это еще объяснить?
А нигде, это просто фигура, которую парень держит на плече.
Так вот ты какая, Эластика.
Снова человек-невидимка?
Уютная, мурчащая и по ночам не спящая.
Просто ее тень создала иллюзию еще одной лестницы.
Вариация на тему Цербера, современное прочтение.
И эстетично, и практично.
И что он ест?
А все прочее поглотили диванные недра.
Просто вездесущая гулька оказалась в нужном месте в нужное время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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