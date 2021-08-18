"Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года

2888
17
19 сентября граждане России будут отдавать голоса за партии. Ну а мы пока последим за той предвыборной вакханалией, которая началась в населённых пунктах Необъятной.
×
10.
Омичи радуют
11.
Вишенка на торте
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- 16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда
- Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
- 17 ярких примеров как парни фотографируют девушек
- 18 метких и забавных определений из честного словаря
- Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих
62
Понравилось62
Новости партнёров
Если забить и никуда не ходить, это будет показателем инертности населения. С такими можно делать всё, что угодно.
"Единая Россия" практически единогласно проголосовала ЗА пенсионную реформу, хотя её лидер обещал, что повышения "возраста" не будет при нём. Таких называют п#здаболами, а в других странах подобный прецедент сразу сулит отставку.
КПРФ, СР, ЛДПР практически всем составом проголосовали против пенсионной реформы.
Это всё, что нужно знать, идя на выборы и глядя на "честные" предвыборные морды на билбордах.
2. Голосовать за спойлеров (по партийным спискам) = голосовать за ЕР.
3. (Скорее это вывод из п. 2). Поскольку нормального выбора нас лишили, то вариантов осталось всего два: голосовать за ЕР или не голосовать за ЕР. Отсюда:
- чтобы проголосовать за ЕР по партийным спискам можно голосовать за любую партию, кроме КПРФ, ЛДПР и Справедливую Россию (Миронова), либо не ходить на выборы, либо испортить бюллетень.
- чтобы проголосовать против ЕР по партийным спискам нужно голосовать за "тумбочку", т.е. за любую из трех: КПРФ, ЛДПР и Справедливую Россию (Миронова).
По одномандатникам есть другие рекомендации - с ними-то ЕР активно борется...
Почему авторы фишек нарушают правила сайта? Почему чисто политический пост появился на главной ленте, вне ленты "Антифишки"?
А все эти ,,за нас все решили,, миф созданный самой властью для поклонников анального.