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"Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года

"Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года (17 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:15
Сообщество : Политика
Метки: 19 сентября 2021   Юмор   агитация   выборы   выборы 2021   подборка   политика   прикол   
2888
17

19 сентября граждане России будут отдавать голоса за партии. Ну а мы пока последим за той предвыборной вакханалией, которая началась в населённых пунктах Необъятной.

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Метки: 19 сентября 2021   Юмор   агитация   выборы   выборы 2021   подборка   политика   прикол   
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26  комментариев
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31k
Михаил Час назад
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9k
Valiko 7 минут назад
Голосование никак не повлияет на результаты выборов. Но сходить проголосовать очень важно - это показатель, что людям не безразлично и что они активны!
Если забить и никуда не ходить, это будет показателем инертности населения. С такими можно делать всё, что угодно.
"Единая Россия" практически единогласно проголосовала ЗА пенсионную реформу, хотя её лидер обещал, что повышения "возраста" не будет при нём. Таких называют п#здаболами, а в других странах подобный прецедент сразу сулит отставку.
КПРФ, СР, ЛДПР практически всем составом проголосовали против пенсионной реформы.

Это всё, что нужно знать, идя на выборы и глядя на "честные" предвыборные морды на билбордах.
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11k
Великий Кормчий 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Тупняк Полчаса назад
Считаю, что на выборы ходить нужно. Пришёл, поставил галку или испортил бюллетень и иди по своим делам, твой голос уже не уйдёт тому, кому это выгодно.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−1
4k
Vladimir Полчаса назад
К выборам надо относиться проще, например как к Масленице, веселой, шумной, бестолковой. Нравится тебе или нет, но она все равно придет, со своими ритуалами: угощением неимущих, танцами ряженых и даже медведя проведут по улице. Потом праздник весны закончится и все вернутся к своим серым будням.
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24k
Ashabad 39 минут назад
@moderator
Почему авторы фишек нарушают правила сайта? Почему чисто политический пост появился на главной ленте, вне ленты "Антифишки"?
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−112
Петр Давыдов 39 минут назад
Выборы такие выборы из-на нашей же тупорылой оппозиции. Единственное что сделал полезного овальный это умное голосование. А все эти вопли мы здесь всласть дурь полная.
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39
Андрей 41 минуту назад
Голосу не голосуй - всё равно получишь...
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Комментарий удален. Причина: трэш
−1
−112
Петр Давыдов 42 минуты назад
Если ходить на выборы отодрать едро может даже уборщица.
А все эти ,,за нас все решили,, миф созданный самой властью для поклонников анального.
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722
taxcop 58 минут назад
Как же вас корёжит-то. И это хорошо!))
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23k
Дмитрий Час назад
Есть несколько позитивных и негативных моментов. Во-первых, это самый низкий рейтинг "ЕР" за все года. Во-вторых,отказ от трансляций с избирательных участков. В-третьих,отказ наблюдателей ОБСЕ,от наблюдения за этими "выборами". В-четвертых,все бюджетники еще весной проголосовали как ни странно в "праймериз" единой россии. В-пятых, голосование будет идти три дня.
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213
Волк Тамбовский Час назад
"Если на выборы придёт только один Навальный то Единая Россия все равно получит 86% голосов при 75% явке" (с)
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13
advlad Волк Тамбовский 22 минуты назад
Рожа просит кирпича
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13k
Ser Час назад
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Комментарий удален. Причина: трэш
−1
Комментарий удален. Причина: трэш
−1
56k
Андрей 2 часа назад
Это до выборов. После выборов те же, кто всё это разукрашивал, будут орать о том, что на выборы никто не ходит и поэтому выборы нелегитимны.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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