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16 путающих кадров, на которые предстоит взглянуть дважды

16 путающих кадров, на которые предстоит взглянуть дважды

Автор:
08 сентября 2022 14:27
Сообщество : Юмор
Метки: иллюзии   искаженная перспектива   показалось   прикол   смешно   смотреть дважды   фото   
1701
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Иногда случайный кадр получается таким заковыристым, что надо присмотреться, чтобы понять, что там на самом деле изображено.

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Источник:

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Метки: иллюзии   искаженная перспектива   показалось   прикол   смешно   смотреть дважды   фото   
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