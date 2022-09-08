16 путающих кадров, на которые предстоит взглянуть дважды

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Иногда случайный кадр получается таким заковыристым, что надо присмотреться, чтобы понять, что там на самом деле изображено.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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