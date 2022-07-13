14 фото, глядя на которые так и хочется спросить: "Что я сейчас, блин, такое увидел?"

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Иногда мозг подкидывает такие приколы, что удивляешься ему. Вроде бы обычная фотография, а видишь на ней не пойми что.
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Ну и как, много нас тут собралось, увидевших совсем не то, что изображено?
Источник:
АНТИФИШКИ
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