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17 курьезных историй, которые могли произойти только на свадьбе

17 курьезных историй, которые могли произойти только на свадьбе

Автор:
01 сентября 2022 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: жизненно   истории из жизни   казус   на свадьбе   прикол   провал   свадьба   
4189
18

Все хотят, чтобы свадьба прошла незабываемо. Только иногда подобное желание может быть опасным. Ведь запомниться может не только хорошее, но и плохое...

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А вы помните забавные случаи со свадеб?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: жизненно   истории из жизни   казус   на свадьбе   прикол   провал   свадьба   
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16  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Наверное, смешно. Не уверен. Не такой большой поклонник свадеб и не очень понимаю. Устроить торжество и напрягаться, что кто-то его испортит подарком, тостом или просто напьется?
Ну а про жалость, что дарят пустые конверты или 500 рублей, так не билеты же на свадьбу продаете. Или все устраивается ради денег? Дескать, свадьбу отбить и молодым на первое время?)
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−108
HalloFreeSpace 54 секунды назад
самое непонятное для меня мероприятие ...
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4k
perekrestok 24 минуты назад
Вспоминаю молодые годы и свою свадьбу и свадьбы друзей. всегда ощущение никому не нужного напряга. И родители стараются и молодые напрягаются. Нафиг оно нужно? ну сходили в ЗАГС, поездили пофотографировались, потом пусть молодежь общается в неформальной обстановке. только на одной свадьбе видел как молодые переоделись и приехали в ресторан в нормальной одежде, а костюм и платье привезли в полиэтиленовых пакетах и повесили на стене. А молодежь сразу была в неформальной одежде. Родители приехали, поздравили и уехали. И прошло все очень жизнерадостно, потому что тосты и поздравления были понятны всем собравшимся и говорились без оглядки на стариков. Самая лучшая свадьба на которой пришлось бывать, Конечно за сиключением собственной
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47k
dima423 37 минут назад
Комментарий к фото
Ну и норм) я бы не расстроился... мне лично торт нахер не нужен, а для гостей уважительная отмаза... да еще и деньги за торт обратно получишь, Э-экономия)))
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1k
ya_pavel 37 минут назад
У меня сестра двоюродная сказала. что оператора можно не звать, она купила клёвую камеру и сама всё снимет. Были молодые, бедные - согласились. На следующий день после свадьбы оказалось, что сестра не разобралась с камерой и, снимая не включила на запись. По итогу видео нет.
Но я так рад, что не приходилось потом смотреть эту муть с родственниками!
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28k
Григорий 44 минуты назад
Другу подарили пару телеков, холодильник, стиралку и прочая, даже конверты ему дома все оставили - от греха подальше. Но один индивидуум припер в ресторан дешманскую микроволновку и ощутил себя королем: ведь все с пустыми руками, а ОН с ПОДАРКОМ!
Ох дурачок. Еще и напился больше всех.
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4k
Дмитрий ! Час назад
Кто в ресторане конверты открывает?
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
А что, молодожены открывают конверты непосредственно в "банкетном ресторане" и зовут поучаствовать работников?

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32k
ACU900 Час назад
Анекдот:
- Ты где был?
- На свадьбе.
- И как прошла свадьба?
- Неплохо, вот колечко подарили...
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4k
salim777 Час назад
Ни ногой в проклятый ЗАГС!
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−123
Thomsen 2 часа назад
Комментарий к фото
"Банкетный ресторан"? Ох*еть... Это, типа:
- Здравствуйте, можно столик на двоих?
- В Крошку-Картошку свою бабу веди, нищеброд! У нас приличный ресторан. Банкетный. Компании от 20-ти человек. Свадьбы, юбилеи, поминки, бандитские сходки.
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