17 курьезных историй, которые могли произойти только на свадьбе

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Все хотят, чтобы свадьба прошла незабываемо. Только иногда подобное желание может быть опасным. Ведь запомниться может не только хорошее, но и плохое...
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А вы помните забавные случаи со свадеб?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а про жалость, что дарят пустые конверты или 500 рублей, так не билеты же на свадьбу продаете. Или все устраивается ради денег? Дескать, свадьбу отбить и молодым на первое время?)
Но я так рад, что не приходилось потом смотреть эту муть с родственниками!
Ох дурачок. Еще и напился больше всех.
- Ты где был?
- На свадьбе.
- И как прошла свадьба?
- Неплохо, вот колечко подарили...
- Здравствуйте, можно столик на двоих?
- В Крошку-Картошку свою бабу веди, нищеброд! У нас приличный ресторан. Банкетный. Компании от 20-ти человек. Свадьбы, юбилеи, поминки, бандитские сходки.