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Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование

Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование

Автор:
31 июля 2022 09:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Высшее образование   Юмор   истории   истории из жизни   образование   получение образования   прикол   
2693
10
Конфузы на экзаменах, дипломных работах, а также весёлые заметки, касающиеся высшего образования. Подборка состоит из коротких историй и размышлений.
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Пригодилось ли вам высшее образование?

Источник:

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Метки: Высшее образование   Юмор   истории   истории из жизни   образование   получение образования   прикол   
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14  комментариев
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204
Филипп Преображенский Час назад
Очень даже пригодилось. На кого учился - тем и работаю, уже 20+ лет как. Правда учился в ранней постсоветской России, еще по советским стандартам. Советское образование -наше все.
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66k
Варакин Алексей Минуту назад
А ты вообще учился?
Да... <...>
На очном?
Очном.
А если ты на очном учился, что ж ты мне, архитектор, такую ванную сбацал, а?
Сергей Михалыч, дизайн такой...
Дизаааайн?!
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20k
Dobrovit 5 минут назад
Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный. Это несколько веков назад сказал Мишель де Монтень. Высшее образование - настоящее, библиотечное, не купленное - учило мозг работать, искать знания без интернета, решать задачи и творчески подходить к делу. Поэтому сейчас нам - старым предпенсионным советским спецам - альтернативы нет. Но и платят нам немного, зная, что никто нас в таком возрасте не возьмёт. Хотя брать на работу молодых тупорезов из поколения гугл - это просто угробить дело на корню...
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1k
Sergei 15 минут назад
По специальности не работаю, но пригодилось. Нас учили в первую очередь самостоятельно обучаться, не узкоспециализировано, а чему угодно в общем случае - искать и получать знания по любому выбранному направлению. Огромное спасибо всему преподавательскому составу СПбГАСУ (ex. ЛИСИ) за вложенные в мое образование силы и время, низкий Вам поклон от меня. Фразу "инженер не обязан всего знать, инженер обязан знать где найти нужные знания" я запомнил на всю жизнь - очень выручает.
Высшее образование для меня - не профессия для работы на всю жизнь. Высшее образование это некий уровень знаний и развития интеллекта.
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1k
Цунами 23 минуты назад
Поступила в 50 лет в магистратуру. Второе высшее. Получаю кайф от учебы.
Вся проблема, которую попытался автор озвучить- в том, что профориентация в 17 лет является делом, с большой долей вероятности, обреченным на провал. Очень редко кто, в этом возрасте, понимает- чего он хочет в жизни. Большинство «созревают» для выбора профессии годам к 25.
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16k
Александр Н. Полчаса назад
Комментарий к фото
Сейчас эта "справка" может означать, что ееобладатель полный кретин, но у его родителей есть деньги.
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23k
Matrosskin 40 минут назад
Если получал недавно - то ровно наоборот. Как раз равноценно справке что ты дебил, раз потратил 5 лет ( а то и больше) жизни на то, что тебе не нужно ( про деньги я уж и не говорю). Исключения есть - либо давно полученное, либо сильно изменившаяся жизнь.
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67
Ffffff Ffffffffff 41 минуту назад
Инженер-механик машинно-тракторного парка по образованию, работаю инженером-сметчиком. В политех на ПГС не поступила, мозгов не хватило, а в сельхоз всех брали)
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3k
perekrestok 51 минуту назад
очень пригодилось! С 1980 года работал по специальности. По пути приобрел еще пару дополнительных без посещения ВУЗа. К сожалению на работе вижу много людей, про которых говорят ЕСЛИ ВАМ ДАЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТО НЕ ФАКТ ЧТО ВЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИ.
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18k
speaktr-st 56 минут назад
Комментарий к фото
Водку делают на спиртах разной степени очистки. Большинство водок делается на спирте "Люкс" или даже "Экстра". Неплохие водки делаются на спирте "Альфа". Кроме того спирт разбавляют разной водой: дистиллированной, природной из источников, фильтрованной водопроводной. От этого сильно различаются вкусовые качества и как она пьётся (мягче, жестче). Ну и постоянно разные производители пузырят в водку всякие смягчители: сахар, ПАВы, настои на [мат] моржей и прочее. От этого тоже меняются вкусовые качества.
Вот такие три основных фактора, отличающих одну водку от другой. Это всё потому, что у меня есть ВО, в результате чего я умею искать и систематизировать информацию. Я читал этикетки, я узнал, чем отличаются спирты, я нашел и почитал пару статей про технологии производства.
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