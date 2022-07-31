Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование

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Конфузы на экзаменах, дипломных работах, а также весёлые заметки, касающиеся высшего образования. Подборка состоит из коротких историй и размышлений.
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Пригодилось ли вам высшее образование?
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Да... <...>
На очном?
Очном.
А если ты на очном учился, что ж ты мне, архитектор, такую ванную сбацал, а?
Сергей Михалыч, дизайн такой...
Дизаааайн?!
Высшее образование для меня - не профессия для работы на всю жизнь. Высшее образование это некий уровень знаний и развития интеллекта.
Вся проблема, которую попытался автор озвучить- в том, что профориентация в 17 лет является делом, с большой долей вероятности, обреченным на провал. Очень редко кто, в этом возрасте, понимает- чего он хочет в жизни. Большинство «созревают» для выбора профессии годам к 25.
Вот такие три основных фактора, отличающих одну водку от другой. Это всё потому, что у меня есть ВО, в результате чего я умею искать и систематизировать информацию. Я читал этикетки, я узнал, чем отличаются спирты, я нашел и почитал пару статей про технологии производства.