13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно

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Каждый день с нами что-то приключается. В мире, где постоянная коммуникация, ну просто невозможно не попасть в неловкую ситуацию. Герои нашей статьи поделились своими постыдными и неприятными историями из жизни.
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А с вами случались какие-нибудь нелепые истории?
Источник:
АНТИФИШКИ
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М-дяяяя...
Мне на 16-летие подарили Зенит, но я до этого уже 5 лет занималась в студии (пришла туда записываться сама, у меня тогда даже Смены не было). Вот, когда научилась пользоваться Сменой, тогда и зеркалку получила. Работать я пошла в 17, и не с фотоаппаратом. Хотя, было дело, предлагали мне стать начальником фотолаборатории (много позже, конечно).
И главная проблема не в том, что так делать неприлично (мляяя, я сказал это слово хотя понимаю - многие и не слышали его никогда) а в том - нужно делать так чтобы дверь закрылась.
Только что стёб? Но блин, что-то мне говорит, что это не стёб.