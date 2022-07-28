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13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно

13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно

Автор:
28 июля 2022 09:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жизненно   интересно   истории из жизни   прикол   стыдно   фото   фэил   
3510
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Каждый день с нами что-то приключается. В мире, где постоянная коммуникация, ну просто невозможно не попасть в неловкую ситуацию. Герои нашей статьи поделились своими постыдными и неприятными историями из жизни.

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А с вами случались какие-нибудь нелепые истории?

Источник:

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Метки: жизненно   интересно   истории из жизни   прикол   стыдно   фото   фэил   
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5  комментариев
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7k
Elena Ki Час назад
В 15 лет услышать от родителей - На тебе фотик, иди работай!
М-дяяяя...

Мне на 16-летие подарили Зенит, но я до этого уже 5 лет занималась в студии (пришла туда записываться сама, у меня тогда даже Смены не было). Вот, когда научилась пользоваться Сменой, тогда и зеркалку получила. Работать я пошла в 17, и не с фотоаппаратом. Хотя, было дело, предлагали мне стать начальником фотолаборатории (много позже, конечно).
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30k
Snork Snorkoff 20 минут назад
Откуда у людей эта дурь, что гигиена и вши как-то связаны? Типа, вот я весь из себя такой чистый, а меня покусали комары, что за нах? Это сцука кровососущие насекомые, они не из грязи вылупляются.
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30k
Игорь 48 минут назад
Вот честно - минут 5 думал, пытался как-то ещё объяснить другими словами кроме слова "скотство" когда человек (да ладно, точно?) пердит в лифте, но неудобство в том что успел зайти парень симпатичный.
И главная проблема не в том, что так делать неприлично (мляяя, я сказал это слово хотя понимаю - многие и не слышали его никогда) а в том - нужно делать так чтобы дверь закрылась.
Только что стёб? Но блин, что-то мне говорит, что это не стёб.
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