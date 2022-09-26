"Огромный Грег Ковач, который не мог даже сам почесать себе плечо"

Он стал первым, кто имел вес больше 180 кг. В 90-е годы он был крупнейшим спортсменом-бодибилдером.

В своей спортивной карьере он на сцене выступал мало - у него просто не получалось угодить в топ-10 на турнирах. Его фишкой были гостевые позирования, за которые мог получить хороший гонорар. Популярность он свою заработал будучи фриком с огромной массой тела. Его рост был 191 см, бицепс в обхвате - 67 см, а весил он 180 кг.

У него были параметры, не входящие в турнирные. Но он продолжал и дальше развиваться в сфере бодибилдинга. Грег смог достичь жима лёжа в 317 кг в два подхода, а жим ногами лёжа был 900 кг.