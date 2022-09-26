"Огромный Грег Ковач, который не мог даже сам почесать себе плечо"

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Он один из самых массивных бодибилдеров на планете, который стал известен благодаря своим огромным мышцам. Ковач весил 180 кг.
В одежде Грег выглядел как самый великий бодибилдер, но как только он выходил на подиум в плавках, то все недостатки фигуры тут же всплывали. Да, можно качаться, тренироваться и погибать в спортзале по несколько часов, но на деле иметь плохо развитые корявые мышцы.
Грег был надутый как подушечка, с гликогеном у него проблем не было. А вот чего не хватало, так это глубины и сепарации.
Грег был надутый как подушечка, с гликогеном у него проблем не было. А вот чего не хватало, так это глубины и сепарации.
Грег Ковач - это просто гора сухой мышечной массы, что говорит о применении синтола. Его сильными сторонами были выдающая мышечная масса, грудные мышцы, массивные руки. А вот ноги у него были невыразительные, талия слишком широкая, которая, кстати, и поставила крест на его карьере в бодибилдинге. Решение вводить инъекции синтола (и остальные масляные препараты) в средние дельты, чтобы их гипертрофировать. Выглядело это просто ужасно, а судьи за это снижают оценки.
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Грег Ковач - профессиональный бодибилдер. Он родился в 1968 году, а перестал соревноваться в 2005, начав свой бизнес по тренировке спортсменов.
Вырос он в Канаде, учился в колледже на электромеханика. Увлекался хоккеем и футболом, был в сборной Канады, а также работал инженером электросетей. Но потом полностью переключился на бодибилдинг. Уже в молодом возрасте у него была серьёзная масса тела и весил Грег 110 кг. За год, пока Грег занимался его вес стал больше 130 г и в 20 лет он уже имел профессиональную карьеру бодибилдера. Перед ним раскрывались большие перспективы.
Вырос он в Канаде, учился в колледже на электромеханика. Увлекался хоккеем и футболом, был в сборной Канады, а также работал инженером электросетей. Но потом полностью переключился на бодибилдинг. Уже в молодом возрасте у него была серьёзная масса тела и весил Грег 110 кг. За год, пока Грег занимался его вес стал больше 130 г и в 20 лет он уже имел профессиональную карьеру бодибилдера. Перед ним раскрывались большие перспективы.
Он стал первым, кто имел вес больше 180 кг. В 90-е годы он был крупнейшим спортсменом-бодибилдером.
В своей спортивной карьере он на сцене выступал мало - у него просто не получалось угодить в топ-10 на турнирах. Его фишкой были гостевые позирования, за которые мог получить хороший гонорар. Популярность он свою заработал будучи фриком с огромной массой тела. Его рост был 191 см, бицепс в обхвате - 67 см, а весил он 180 кг.
У него были параметры, не входящие в турнирные. Но он продолжал и дальше развиваться в сфере бодибилдинга. Грег смог достичь жима лёжа в 317 кг в два подхода, а жим ногами лёжа был 900 кг.
В своей спортивной карьере он на сцене выступал мало - у него просто не получалось угодить в топ-10 на турнирах. Его фишкой были гостевые позирования, за которые мог получить хороший гонорар. Популярность он свою заработал будучи фриком с огромной массой тела. Его рост был 191 см, бицепс в обхвате - 67 см, а весил он 180 кг.
У него были параметры, не входящие в турнирные. Но он продолжал и дальше развиваться в сфере бодибилдинга. Грег смог достичь жима лёжа в 317 кг в два подхода, а жим ногами лёжа был 900 кг.
Ожидаемо, что у спортсмена были проблемы с сердцем. У него было повышенное потоотделение, ему всегда было невыносимо жарко.
Когда наступало межсезонье Грег ел 700 грамм белка и 1 кг углеводов в день. Протеин же получал, употребляя 2 кг мяса и 12 яиц. Принимал пищу спортсмен семь раз в день. Гигантом он стал, а вот в эстетичные параметры бодибилдинга не вошёл.
Когда наступало межсезонье Грег ел 700 грамм белка и 1 кг углеводов в день. Протеин же получал, употребляя 2 кг мяса и 12 яиц. Принимал пищу спортсмен семь раз в день. Гигантом он стал, а вот в эстетичные параметры бодибилдинга не вошёл.
В 2008 году проблемы со здоровьем привели Ковача в больницу. В 2010 году Грег вернулся в бодибилдинг, после нескольких месяцев в тюрьме, по обвинению в вымогательстве денег у владельца магазина питания для спорта. Вернулся он в роли журналиста, стал писать статьи для сайтов и занялся блогерской деятельностью.
В 2013 году Грег Ковач умер от сердечного приступа в Онтарио. Ему было 44 года. От его семьи остались две сестры и родители, а детей за свою жизнь у него так и не случилось.
Грег стал наглядным примером того, как может навредить бодибилдинг, если гнаться за массой, борщить в фармакологией и полностью забивать на эстетику. При этом он был скромным и добрым человеком, люди любили его за положительную энергетику и частую улыбку.
Грег стал наглядным примером того, как может навредить бодибилдинг, если гнаться за массой, борщить в фармакологией и полностью забивать на эстетику. При этом он был скромным и добрым человеком, люди любили его за положительную энергетику и частую улыбку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Спорт биография бодибилдинг интересное факты
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-так он сам крест себе на яйцах поставил.)
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