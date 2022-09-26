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Огромный Грег Ковач, который не мог даже сам почесать себе плечо

Огромный Грег Ковач, который не мог даже сам почесать себе плечо

Автор:
26 сентября 2022 18:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Спорт   биография   бодибилдинг   интересное   факты   
1564
7
Он один из самых массивных бодибилдеров на планете, который стал известен благодаря своим огромным мышцам. Ковач весил 180 кг.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Спорт   биография   бодибилдинг   интересное   факты   
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21  комментарий
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8k
Шамсуддин Час назад
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−10
Александра С 7 минут назад
Клоун.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 15 минут назад
Это уже было?
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6k
HUBLOT 17 минут назад
И пусть вам сегодня приснится очаровательная бодибилдерша...
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127
Гугенот 18 минут назад
Смотрел документалку про него. Он в итоге просто жопу вытирать не мог. За него это делала его невеста/гёрлфренд. У него из-за стеройдов были вспышки эмоциональные и его гёрла от него постоянно уходила... тогда он реально жопу вытирал полотенцами... прокидывал полотенце с зада наперёд и вверх-вниз тёр. Были проблемы с одеждой. Простую футболку было сложно надевать, и так далее.
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1k
Andrey Полчаса назад
давным-давно ехал в трамвае, нечто подобное туда пыталось влезть, без помощи рук он себя по лестнице поднять не смог
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27k
Андрей Иванов Полчаса назад
Олицетворение фразы "Сила есть, ума не надо". Хотя с силой здесь тоже - в основном видимость
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1k
Росомаха 44 минуты назад
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4k
Убийца Прохиндеев 56 минут назад
Какое плечо, тут по ходу проблема уже расстегнуть себе штаны и поссать
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60k
Опиум для народа Час назад
-"а детей за свою жизнь у него так и не случилось."-
-так он сам крест себе на яйцах поставил.)

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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Хороший спорт.

Кевин Рэндлман. Умер на 45-м году от острой сердечной недостаточности. Открыто признавался в употреблении анаболических стероидов.

Кимбо Слайс. Умер в возрасте 43-х лет от острой сердечной недостаточности.

Владимир Турчинский. Скончался в 46-летнем возрасте. Официальная причина смерти - инфаркт миокарда.

Азиз Шавершян. Ему было всего 23 года, когда он скончался. Умер от сердечного приступа. Тоже сказали, что у него было врождённое и наследственное заболевание. Правда, чуть ранее его брат оказался в тюрьме за торговлю анаболическими стероидами. История попала в прессу. Был скандал, но Азиз заявил тогда, что не пользуется допингом.

Илья Городничев. Умер в возрасте 24 года. У Ильи было онкологическое заболевание.

Алексей Имеряков. Умер в возрасте 25 лет. Причиной смерти стал разрыва аневризмы аорты.

Даллас МакКарвел. Умер в возрасте 26 лет от сердечного приступа.

Ильдар Кабиров. Несколько дней не дожил до 29-летия. Причина смерти неизвестна. Есть только видео, где Ильдар рассказывает о проблемах со здоровьем.

Андреас Мюнцер. Умер в возрасте 31 года от внутреннего кровотечения, которое возникло на фоне длительного обезвоживания.

Мохаммед Беназиза. Умер в возрасте 33 лет. По официальной версии IFBB – из-за наследственной болезни крови. По слухам – из-за стероидов.

Байтолла Аббаспур. Скончался в возрасте 36 лет из-за нарушения кровообращения с воспалением и некрозом тканей.

Максим Самойло. Скончался в возрасте 36 лет. Причина – остановка сердца в результате множественного тромбоза сосудов.

Константин Константинов. Скончался на 41-м году жизни. Причину смерти официально не называли. По непроверенным данным, это был разрыв аневризмы аорты.

Рич Пиана. Умер в возрасте 45 лет в результате травмы после падения и ушиба головы. На вскрытии обнаружились гипертрофия сердечной мышцы, порок сердца и атеросклероз коронарных артерий.

Нассер Эль Сонбати. Умер в возрасте 47 лет от застойной сердечной недостаточности.

Майк Матараццо. Умер в возрасте 48 лет. Страдал закупоркой коронарных сосудов. Долго жил с вживлённым дефибриллятором.
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860
Gadova 2 часа назад
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10k
Сергей 2 часа назад
https://www.youtube.com/shorts/WkmvxP2_VoUhttps://www.youtube.com/shorts/WkmvxP2_VoU
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1k
Макс Дорошенко 2 часа назад
Недавно уже была на фишках похожая тема, в смысле обсуждали этих так сказать атлетов. Ну опять же, уважение испытываешь когда видишь как вкалывают люди. Ещё могу понять когда для себя качают железо, без всяких химикатов но, когда на кон ставят здоровье и жизнь ради объёма мышечной массы ... . Видимо проблемы с головой ... ведь улыбался часто и энергетика хорошая была. Таким и запомнят.
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71k
Viktor 2 часа назад
За почесать себя уральские качки чёта вспомнились!

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15k
Александр 2 часа назад
Пусть об дерево чешет спину
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3k
Трям 2 часа назад
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14k
ss 2 часа назад
"Огромный Грег Ковач, который не мог даже сам почесать себе плечо"
_______

И задницу он себе не вытирал. Не доставал.
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