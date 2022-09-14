«Ему бы вместо клюшки бензопилу»: в Москве поставили памятник вратарю, подозрительно похожий на актёра фильма "Пятница 13-е"

В Москве перед Музеем хоккейной славы в «Парке Легенд» установили памятник вратарю. Новая статуя вызвала неоднозначную реакцию у жителей города. Многие сочли, что вратарь больше похож на маньяка из фильма "Пятница 13-е", а кто-то решил, что просто перековали знаменитую "Алёнку".
Вратарь больше похож на маньяка Джейсона Вурхиса из фильма "Пятница, 13-е", правда у Джейсона был мачете. Сходство с персонажем из "Техасской резни бензопилой" тоже замечают. В соцсетях также предложили ещё вариант — Ганнибал Лектер, но у того маска была совсем другая. В любом случае ночью по "Парку Легенд" лучше не гулять.
Памятник доставили из Курганской области, сообщает Москвич Mag. Это подарок Владиславу Третьяку в честь 70-летия от ЗАО "Курганстальмост". Так сказано на табличке. Теперь вратарь стоит у Музея хоккейной славы.
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АНТИФИШКИ
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