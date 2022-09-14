«Ему бы вместо клюшки бензопилу»: в Москве поставили памятник вратарю, подозрительно похожий на актёра фильма "Пятница 13-е"

Вратарь больше похож на маньяка Джейсона Вурхиса из фильма "Пятница, 13-е", правда у Джейсона был мачете. Сходство с персонажем из "Техасской резни бензопилой" тоже замечают. В соцсетях также предложили ещё вариант — Ганнибал Лектер, но у того маска была совсем другая. В любом случае ночью по "Парку Легенд" лучше не гулять.