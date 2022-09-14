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«Ему бы вместо клюшки бензопилу»: в Москве поставили памятник вратарю, подозрительно похожий на актёра фильма "Пятница 13-е"

«Ему бы вместо клюшки бензопилу»: в Москве поставили памятник вратарю, подозрительно похожий на актёра фильма "Пятница 13-е"

Автор:
14 сентября 2022 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Вратарь   Джейсон Вурхис   Москва   интересное   памятник   парк   фото   
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В Москве перед Музеем хоккейной славы в «Парке Легенд» установили памятник вратарю. Новая статуя вызвала неоднозначную реакцию у жителей города. Многие сочли, что вратарь больше похож на маньяка из фильма "Пятница 13-е", а кто-то решил, что просто перековали знаменитую "Алёнку".

Вратарь больше похож на маньяка Джейсона Вурхиса из фильма "Пятница, 13-е", правда у Джейсона был мачете. Сходство с персонажем из "Техасской резни бензопилой" тоже замечают. В соцсетях также предложили ещё вариант — Ганнибал Лектер, но у того маска была совсем другая. В любом случае ночью по "Парку Легенд" лучше не гулять.

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Памятник доставили из Курганской области, сообщает Москвич Mag. Это подарок Владиславу Третьяку в честь 70-летия от ЗАО "Курганстальмост". Так сказано на табличке. Теперь вратарь стоит у Музея хоккейной славы.

Некоторые сравнили статую со скандальной "Аленкой" из Нововоронежа.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вратарь   Джейсон Вурхис   Москва   интересное   памятник   парк   фото   
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4  комментария
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−7
Thomsen Полчаса назад
Про бензопилу идея неплохая. Это, думаю, здорово оживило бы скуку в каких-нибудь второстепенных эшелонах КХЛ. Как известно, эффективность игры вратаря измеряется "сейвами" (save). Можно будет включить ещё и "каты" (cut).
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921
ОМ Минуту назад
Третьяк - крепкий мужик! Справится!
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197
MAXIMUS 36 минут назад
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