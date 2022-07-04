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В центре Москвы горит башня Capital Towers

В центре Москвы горит башня Capital Towers

Автор:
04 июля 2022 08:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Capital Towers   Москва   ЧП   башни   интересное   пожар   столица   фото   
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В самом центре столицы загорелась одна из башен Capital Towers. По предварительной информации, возгорание началось на 55-м этаже башни.

Telegram-канал Mash уточняет, что загорелась крыша недостроенного здания. Всего в Capital Towers 66 этажей. Строительство началось в 2017 году, сдать ЖК планируют уже в этом году.

По предварительной информации в башне загорелись строительные леса. Пожар ликвидирован до приезда сотрудников МЧС.

Пожарные проводят проверку по факту возгорания, сообщило МЧС РФ в Telegram. Пожар произошел на Краснопресненской набережной, его площадь составила 1 кв. м.

Никто не пострадал. Причина пожара не уточняется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Capital Towers   Москва   ЧП   башни   интересное   пожар   столица   фото   
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11  комментариев
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−13
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Рафшанама Шягельме готовит
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−15
яков горошко 2 часа назад
православненько
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Из свинарника сейчас раздается громкое радостное похрюкивание - бандеровцы радуются своей очередной перемоге.
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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2k
Лёха 2 часа назад
Горели леса. "площадь составила 1 кв. м." Ну-ну. Автор поста сам-то в это верит?
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0
Vitaly Cherneshev 2 часа назад
Видимо вебкамщиц сожгли офисные работники, из зданий напротив, ну или девчонки зажгли по-настоящему ...
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1k
Шапкин 2 часа назад
"его площадь составила 1 кв. м"
Ну-ну...
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5k
kleyman 2 часа назад
Значит что туда самолетик прилетит можно не рассчитывать? Жалко.
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