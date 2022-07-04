В центре Москвы горит башня Capital Towers

В самом центре столицы загорелась одна из башен Capital Towers. По предварительной информации, возгорание началось на 55-м этаже башни.
Telegram-канал Mash уточняет, что загорелась крыша недостроенного здания. Всего в Capital Towers 66 этажей. Строительство началось в 2017 году, сдать ЖК планируют уже в этом году.
По предварительной информации в башне загорелись строительные леса. Пожар ликвидирован до приезда сотрудников МЧС.
Пожарные проводят проверку по факту возгорания, сообщило МЧС РФ в Telegram. Пожар произошел на Краснопресненской набережной, его площадь составила 1 кв. м.
Никто не пострадал. Причина пожара не уточняется.
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АНТИФИШКИ
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