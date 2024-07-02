В столичном Кунцево мужчина выгуливает пуму в парке и считает его «безобидным котом»

Возможно, это тот же самый любитель больших кошек, которого обсуждали в сети ещё в 2021 году. Тогда местные жители впервые увидели пуму без намордника, вальяжно бредущую по дорожке в парке, и не на шутку перепугались.

Но сделать ничего не смогли. Оказалось, что его выгуливает кандидат в депутаты.