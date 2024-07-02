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В столичном Кунцево мужчина выгуливает пуму в парке и считает его «безобидным котом»

В столичном Кунцево мужчина выгуливает пуму в парке и считает его «безобидным котом»

Автор:
02 июля 2024 17:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кунцево   Москва   депутат   парк   пума   
3003
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Местные жители на него жалуются, но пока безрезультатно.

Москвич держит в квартире пуму и каждый день прогуливается с ней в парке. Рядом с ним гуляют дети и владельцы собак, но гражданина это не смущает.

Возможно, это тот же самый любитель больших кошек, которого обсуждали в сети ещё в 2021 году. Тогда местные жители впервые увидели пуму без намордника, вальяжно бредущую по дорожке в парке, и не на шутку перепугались.

Но сделать ничего не смогли. Оказалось, что его выгуливает кандидат в депутаты.

Как сказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров:

Законом это никак не регулируется. Технически встреча с пумой опаснее встречи с крупной собакой. Надеть на кошку намордник невозможно, но владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок. При встрече с пумой на улице я бы посоветовал просто обойти животное стороной.

А хозяин «котика» заявил, что его питомец спокойный и никого не тронет. И выгуливает он его для поддержания здоровья.

В городе нет возможности дать ему охотиться и сжигать всю необходимую энергию, поэтому мы делаем это методичным выхаживанием.

Кстати, в том же 2021 году молодую пуму и тоже на поводке заметили около ЖК Саларьево Парк. Люди сделали её владельцам замечание, но те никак не среагировали и пошли дальше с упирающимся хищником на поводке.

Источник:

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Метки: Видео   Кунцево   Москва   депутат   парк   пума   
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92  комментария
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18k
Kostick 5 часов назад
они там что, все в гугле забанены?
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 795 "Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию"
"10. Хищные (Carnivora):

ушастые тюлени (Otariidae),

настоящие тюлени (Phocidae),

морж (Odobenus rosmarus),

медвежьи (Ursidae),

лев (Panthera leo),

тигр (Panthera tigris),

леопард (Panthera pardus),

ягуар (Panthera onca),

снежный барс или ирбис (Panthera uncia),

дымчатый леопард (Neofelis nebulosa),

калимантанский дымчатый леопард (Neofelis diardi),

гепард (Acinonyx jubatus),

пума (Puma concolor),"
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600
Александр Портениер 48 минут назад
Если после обращения в милицию ничего не меняется.Этот участок необходимо обновить на 100% .
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34
Чумадан Погодил 2 часа назад
".....и считает его «безобидным котом»"

Он может считать, что угодно. Хуже, если правоохранительные органы так считают. Где менты то?
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34
Чумадан Погодил Влад Час назад
В умелых руках, возможно они и приручаются. Но, знаете, как то не хочется рисковать, гуляя по улице. Идёшь и гадаешь - умелые там руки или неумелые. А ещё все проблемы с теми же собаками начинаются с фразы: "Не бойтесь. Она не кусается."
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236
pilot52 2 часа назад
А где же он её держит? Просто по закону держать такое хищное животное в квартире запрещено.
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2k
КАКАнгел 2 часа назад
Так были случаи агрессии ? или просто мразям не нравится что кто то живет по другому ?? Давайте всех мужиков судить за изнасилование - член то есть . Значит потенциально насильник. Давайте запретим собираться больше трех и тем более пить и курить - это же прям 100% сейчас ограбят убьют и изнасилуют причем 2 раза.
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34
Чумадан Погодил КАКАнгел Час назад
"А у вас несчастные случае на стройке были?" (С)
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34
Чумадан Погодил КАКАнгел 43 минуты назад
"или просто мразям не нравится что кто то живет по другому ??"

Жить можно и по другому. Главное, в соответствии с законом. Если закон говорит, что так нельзя, значит нельзя. Всё.
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−9
Sans 2 часа назад
Выкусите собачники. Теперь вы знаете что чувствуют нормальные люди от вида ваших кабысдохов.
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343
stan 2 часа назад
уже на стадии кандидата он кладет на людей, а что будет когда получит мандат?
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22k
Альберт 2 часа назад
В середине 70х работал на Нефтяных Камнях.
Встречал Берберовых на Бульваре и на пляже.
Смотреть интересно, но только издали.
Чем это закончилось в 1979 многие ещё помнят.
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33k
Kladbische 3 часа назад
Больше всего, всегда, удивляют слова про то, что зверь у него спокойный, никого не тронет. Причём так говорят и владельцы собак и других животных.
И ладно бы это говорили люди, которые только завели животинку и не понимают что происходит с животными, когда они взрослеют.

Характер меняется, сегодня он бегает и играет со всеми, завтра начинает рычать и бросаться на других животных, что будет через ещё какое то время не известно, может будет бросаться на людей. Это животное, и что у него случится в голове не известно.
И это не говоря даже про то, что животное может заболеть, от этого может вести себя неадекватно и так далее. Это живое существо а не робот, которого запрограммировали на доброту и ласку.
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3k
Duke_kir 3 часа назад
Ссылка youtube.com
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5k
Очень Злой 3 часа назад
Странно что ещё не на Гелендвагене.
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2k
Александр Шевченко 3 часа назад
Из этого разряда ...
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11k
Trenzel2003 3 часа назад
Пуму в зоопарк, хозяина усыпить!
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9k
perekrestok 3 часа назад
бвл прецедент со львом Кингом и семьей Берберовых. Этот кажется хочет снять вторую серию. Дикая кошка она и в квартире дикая кошка.
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 3 часа назад
ничто так не провоцирует людей на агрессию, как добрая ласковая пума в парке.
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339
Van Freeman 3 часа назад
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64k
Hitokiri 3 часа назад
"А хозяин «котика» заявил, что его питомец спокойный и никого не тронет. "

Шах и мат собаководы.
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0
Джерард 3 часа назад
Ничё так себе киса.. И совсем безобидная))
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236
pilot52 Александр Шевченко 2 часа назад
Ещё бы они тявкали, у той пумы клыки сантиметров по 6
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7k
мемфрид 4 часа назад
А через месяцок-другой будет дивная новость о том как идиота-москвича дома пума обглодала
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1k
DuckTales 4 часа назад
Странный выбор животного, но она вроде реально ни на кого не кидается и спокойно ходит, собаки порой более неадекватны и не менее опасны, но держать такую кошку в городе не очень-то , хотя есть и Луна и Месси, но они вроде за городом живут.
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111
Shyrich DuckTales 3 часа назад
Да, вы правы. Загородом пуму еще можно, но в городе тяжко ей.
Леопард Луняша вроде в сибири в частном доме, и Месси не в квартире точно. Но Месси на треть меньше, эта то очень здоровая, любую собаку порвёт моментом.
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111
Shyrich SolomonA 2 часа назад
Да так и есть! Но Месси реально красавчик. Красивее пум я не видел. Пусть и меньше, но ему идёт. Грациозный котопёс.
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236
pilot52 Shyrich 2 часа назад
Месси кастрированный, потому и спокойный, а иначе хлопот с ним было бы...
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17k
Алексей 4 часа назад
А как собаки себя спокойно ведут? Может не все так страшно?

Ссылка www.youtube.com
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August
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