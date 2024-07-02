В столичном Кунцево мужчина выгуливает пуму в парке и считает его «безобидным котом»

Местные жители на него жалуются, но пока безрезультатно.
Москвич держит в квартире пуму и каждый день прогуливается с ней в парке. Рядом с ним гуляют дети и владельцы собак, но гражданина это не смущает.
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Возможно, это тот же самый любитель больших кошек, которого обсуждали в сети ещё в 2021 году. Тогда местные жители впервые увидели пуму без намордника, вальяжно бредущую по дорожке в парке, и не на шутку перепугались.
Но сделать ничего не смогли. Оказалось, что его выгуливает кандидат в депутаты.
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Как сказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров:
Законом это никак не регулируется. Технически встреча с пумой опаснее встречи с крупной собакой. Надеть на кошку намордник невозможно, но владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок. При встрече с пумой на улице я бы посоветовал просто обойти животное стороной.
А хозяин «котика» заявил, что его питомец спокойный и никого не тронет. И выгуливает он его для поддержания здоровья.
В городе нет возможности дать ему охотиться и сжигать всю необходимую энергию, поэтому мы делаем это методичным выхаживанием.
Кстати, в том же 2021 году молодую пуму и тоже на поводке заметили около ЖК Саларьево Парк. Люди сделали её владельцам замечание, но те никак не среагировали и пошли дальше с упирающимся хищником на поводке.
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Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 795 "Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию"
"10. Хищные (Carnivora):
ушастые тюлени (Otariidae),
настоящие тюлени (Phocidae),
морж (Odobenus rosmarus),
медвежьи (Ursidae),
лев (Panthera leo),
тигр (Panthera tigris),
леопард (Panthera pardus),
ягуар (Panthera onca),
снежный барс или ирбис (Panthera uncia),
дымчатый леопард (Neofelis nebulosa),
калимантанский дымчатый леопард (Neofelis diardi),
гепард (Acinonyx jubatus),
пума (Puma concolor),"
Он может считать, что угодно. Хуже, если правоохранительные органы так считают. Где менты то?
Жить можно и по другому. Главное, в соответствии с законом. Если закон говорит, что так нельзя, значит нельзя. Всё.
Встречал Берберовых на Бульваре и на пляже.
Смотреть интересно, но только издали.
Чем это закончилось в 1979 многие ещё помнят.
То ли лев просто играл со студентом, то ли реально напал на него. Ждать, чем эта "игра" закончатся, было рискованно.
Тем более студент орал по-настоящему.
И ладно бы это говорили люди, которые только завели животинку и не понимают что происходит с животными, когда они взрослеют.
Характер меняется, сегодня он бегает и играет со всеми, завтра начинает рычать и бросаться на других животных, что будет через ещё какое то время не известно, может будет бросаться на людей. Это животное, и что у него случится в голове не известно.
И это не говоря даже про то, что животное может заболеть, от этого может вести себя неадекватно и так далее. Это живое существо а не робот, которого запрограммировали на доброту и ласку.
Да и поведение льва, как бы намекало на непростые отношения.
Шах и мат собаководы.
Леопард Луняша вроде в сибири в частном доме, и Месси не в квартире точно. Но Месси на треть меньше, эта то очень здоровая, любую собаку порвёт моментом.