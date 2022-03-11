FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 821 пост • 240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Как живут жители самого северного города США

Как живут жители самого северного города США (12 фото)

Автор:
11 марта 2022 20:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   США   вечная мерзлота   интересно   северный полюс   фото   эскимосы   
1319
12

Каждый раз, когда мы говорим про США, то в голове сразу рисуется картинка солнечных пляжей и тепла. Уж точно мало кто ассоциирует эту страну с вечной мерзлотой и Северным полюсом. И зря, ведь в США есть и такие города и поселения, которые находятся в таких широтах.

На Аляске есть город Уткиагвик, который ранее назывался Бэрроу. Он находится в 500 километрах севернее полярного круга. В этом городе проживают около пяти тысяч человек.

×
×

В основном это эскимосы-инупиаты, которые отрезаны от штата и большого мира.

Добраться на автомобиле или любым другим наземным транспортом невозможно.

Город большую часть года до него не добраться и лишь весной Уткиагвик оживает, когда начинает работать баржа.

Все остальное время, местные жители оторваны от реальности и живут в суровых условиях.

Инупиаты ощутили на себе изменение климата. Их традиционная охота на китов стало опасным занятием, так как весной лед стал хрупким и не выдерживает туши выловленных китов.

Также не так далеко от поселения находится одно из самых крупнейших месторождений по добыче нефти и газа Прадхо-Бей. В 2006 году на этом месторождении произошла одна из самых крупнейших катастроф в мире. Разлив более 1000 кубометров сырой нефти загрязнил территорию площадью в 7700 квадратных метров.

Эта экологическая катастрофа оставила след на уровне жизни жителей Уткиагвика.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Жизнь   США   вечная мерзлота   интересно   северный полюс   фото   эскимосы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Михалыч 54 минуты назад
я прошу прощения, у меня дочка в 3-ем классе учится. так вот, этот пост даже на доклад для средней школы не катит. простите ещё раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Макар Полчаса назад
"Все остальное время, местные жители оторваны от реальности "
Несколько не так :) У них своя реальная реальность. Которая пореальней чем у многих ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Владимир Е 43 минуты назад
допил солдат.. поправил каску... привычно в ствол загнал патрон...еще освобождать аляску.. и раздавил ногой айфон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Али Ди 49 минут назад
Такс ну ладно. А продолжение будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Владимир Е 50 минут назад
да по..уй как живут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Чем питались и как хранили еду настоящие пираты? Чем питались и как хранили еду настоящие пираты? Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду 19 любопытных снимков, которыми поделились в сети 19 любопытных снимков, которыми поделились в сети Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди Тяжело ли живется российским оленеводам сегодня? Тяжело ли живется российским оленеводам сегодня?
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25345



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы?
1
42
Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы?
Набирающие популярность в сообществах
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
1
24
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
Главные миллионеры союзного масштаба
0
2
Главные миллионеры союзного масштаба
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный факт
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
7
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#факты#дтп#подборка#кино#собака#забавно#неудача
#Юмор#животные#интересное#Россия#аварии#в мире#Приколы#автомир#милота#Украина
#люди#ватермарк#история#мир#авто аварии#автомобили#СССР#фейл#США#еда

На что жалуетесь?

Вернуться