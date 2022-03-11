Как живут жители самого северного города США

Каждый раз, когда мы говорим про США, то в голове сразу рисуется картинка солнечных пляжей и тепла. Уж точно мало кто ассоциирует эту страну с вечной мерзлотой и Северным полюсом. И зря, ведь в США есть и такие города и поселения, которые находятся в таких широтах.