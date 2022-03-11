Как живут жители самого северного города США

Каждый раз, когда мы говорим про США, то в голове сразу рисуется картинка солнечных пляжей и тепла. Уж точно мало кто ассоциирует эту страну с вечной мерзлотой и Северным полюсом. И зря, ведь в США есть и такие города и поселения, которые находятся в таких широтах.
На Аляске есть город Уткиагвик, который ранее назывался Бэрроу. Он находится в 500 километрах севернее полярного круга. В этом городе проживают около пяти тысяч человек.
В основном это эскимосы-инупиаты, которые отрезаны от штата и большого мира.
Добраться на автомобиле или любым другим наземным транспортом невозможно.
Город большую часть года до него не добраться и лишь весной Уткиагвик оживает, когда начинает работать баржа.
Все остальное время, местные жители оторваны от реальности и живут в суровых условиях.
Инупиаты ощутили на себе изменение климата. Их традиционная охота на китов стало опасным занятием, так как весной лед стал хрупким и не выдерживает туши выловленных китов.
Также не так далеко от поселения находится одно из самых крупнейших месторождений по добыче нефти и газа Прадхо-Бей. В 2006 году на этом месторождении произошла одна из самых крупнейших катастроф в мире. Разлив более 1000 кубометров сырой нефти загрязнил территорию площадью в 7700 квадратных метров.
Эта экологическая катастрофа оставила след на уровне жизни жителей Уткиагвика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Несколько не так :) У них своя реальная реальность. Которая пореальней чем у многих ;)